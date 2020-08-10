Зеленский представил нового начальника ГУР Минобороны Буданова коллективу: Он - не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер. ФОТО

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Указ № 308/2020 о его назначении Глава государства подписал 5 августа 2020 года.

Президент отметил, что уровень и профессионализм Кирилла Буданова не вызывают никаких вопросов.

"Это офицер, который прошел все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

"Ее основа – это военные профессионалы с большой буквы. Неоднократно ваши знания, ваш опыт и мастерство подтверждались как в мирных условиях, так и во время войны. За последние годы вам удалось нарастить свои способности и выйти на новый уровень. Однако мы с вами прекрасно понимаем – останавливаться рано. Впереди еще много задач и вызовов", – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский убежден, что все эти задачи будут под силу новому руководителю ведомства.

Президент вручил Кириллу Буданову служебное удостоверение.

Начальник Главного управления разведки поблагодарил президента за доверие. Он отметил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего".

"Честь превыше всего" – эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено практически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – отметил Кирилл Буданов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны подчеркнул, что он четко понимает поставленные перед ним задачи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возглавившего военную разведку Буданова в прошлом году пытался взорвать российский диверсант Ломако

"Для меня и моей команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым. Мы нацелены на результат для будущего нашего государства", – заверил Кирилл Буданов.

Он отметил, что Главное управление разведки Минобороны выполнит любую задачу, поставленную высшим руководством государства.

После церемонии представления президент осмотрел экспозицию Музея истории военной разведки.



Фото: сайт ОП

Также Глава государства возложил цветы к Книге славы Главного управления разведки Минобороны Украины.