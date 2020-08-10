С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано, - Минобороны

С начала суток до полудня нарушений режима тишины на Донбассе со стороны наемников РФ не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил полковник Максим Праутав ходе традиционного брифинга.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - рассказал Праута.

Напомним, 9 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза были нарушены договоренности Трехсторонней контактной группы.

