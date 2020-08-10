Режим прекращения огня на Донбассе выполняется: единичные случаи нарушений не имеют системного характера, - СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"Две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется", - указано в сообщении.
Подчеркивается, что в отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, в понедельник, 10 августа, продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.
"Надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны", - добавили в СНБО.
Це керівництво якої країни?
НЕ України, і це очевидно.
Порохоботы: нет, все равно это ЗРАДА, нам нужны убитые и раненые каждый день, чтобы сидя на диване у себя дома показывать путлеру кузькину мать через экран монитора!
Другими словами: наличие с нашей стороны убитых никоим образом не решает проблемму окупированных территорий - доказано 6 годами войны.
Более того 6 -ю годами войны доказано...что большую часть донецкой и луганской областей таки освободили....и по трошку двигались в перед..
Теперь ты расскажи нам...что будет ксли нет убитых и раненых...