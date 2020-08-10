Режим прекращения огня на Донбассе выполняется: единичные случаи нарушений не имеют системного характера, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется", - указано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15-й день подряд среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, за сутки - 4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника, - штаб ОС

Подчеркивается, что в отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, в понедельник, 10 августа, продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

"Надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны", - добавили в СНБО.