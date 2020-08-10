РУС
Новости Агрессия России против Украины
Режим прекращения огня на Донбассе выполняется: единичные случаи нарушений не имеют системного характера, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется", - указано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15-й день подряд среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, за сутки - 4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника, - штаб ОС

Подчеркивается, что в отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, в понедельник, 10 августа, продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

"Надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны", - добавили в СНБО.

Данилов Алексей СНБО Донбасс перемирие операция Объединенных сил
+9
Снайперская пуля просвистела, где-то гранатка приземлилась - ничего системного ребят, всё под контролем, сказано МИР, значит все по команде говорят Мир
10.08.2020 13:58 Ответить
+7
"Режим прекращения огня на Донбассе выполняется", при этом наблюдаются "единичные случаеи нарушений".

10.08.2020 14:02 Ответить
+6
РНБО і влада, постійно виправдовують ворожі обстріли.
Це керівництво якої країни?
НЕ України, і це очевидно.
10.08.2020 14:07 Ответить
Снайперская пуля просвистела, где-то гранатка приземлилась - ничего системного ребят, всё под контролем, сказано МИР, значит все по команде говорят Мир
10.08.2020 13:58 Ответить
Можешь называть это как хочешь, мир, немир, полумир, недомир и т.д., но факт остается фактом: "Две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь". В то время как до этого каждый день были убитые и раненые. Вот и все, что нужно знать.
10.08.2020 14:08 Ответить
Твари! Они назвали миром не систематичные обстрелы! Вот как нужно было поступить Пороху! Тогда бы зедауны за него проголосовали!
10.08.2020 13:59 Ответить
Хоть один раз в этом материале упоминается слово "мир"?
10.08.2020 14:03 Ответить
Можешь называть это как хочешь, мир, немир, полумир, недомир и т.д., но факт остается фактом: "Две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь". В то время как до этого каждый день были убитые и раненые. Вот и все, что нужно знать.https://censor.net/n3212847
10.08.2020 14:07 Ответить
Кацапы ждут от Кравчука с Фокиным новых уступок, а пока укрепляют позиции и подвозят боеприпасы. А потом начнут стрелять, если что не так. Неужто это так сложно воспринимается?
10.08.2020 14:00 Ответить
Так клоуну этого не понять, он твердит лишь одно - перемирие сохраняется, а что враг делает ежедневно обстрелы, это ему по барабану, главное наша сторона не единого выстрела не сделала. Значит по его пониманию наступил "мир".
10.08.2020 16:42 Ответить
А если ножом сипара зарезать то это не считается за открытие огня?
10.08.2020 14:01 Ответить
"Режим прекращения огня на Донбассе выполняется", при этом наблюдаются "единичные случаеи нарушений".

Режим прекращения огня на Донбассе выполняется: единичные случаи нарушений не имеют системного характера, - СНБО - Цензор.НЕТ 1865
10.08.2020 14:02 Ответить
Режим прекращения огня на Донбассе выполняется: единичные случаи нарушений не имеют системного характера, - СНБО - Цензор.НЕТ 2993
10.08.2020 14:02 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі виконується: поодинокі випадки порушень не мають системного характеру, - РНБО - Цензор.НЕТ 7420
10.08.2020 14:18 Ответить
Как они дружно пишут бред, чтобы заслужить конфетку от Зели ! Давайте так же дружно обвинять Антоненко, Яну Дугарь и детского врача в смерти Шеремета, давайте пустим воду в Крым, сделаем русский государственным, засадим в тюрьму всех участников АТО, чтобы могли вьезжать в страну коллеги Моторолы и Гиви. Это будет другая страна! Сам Путин будет нас хвалить!
10.08.2020 14:04 Ответить
Ты по Фрейду проговорился. Конхветки - это у мародера и обнимашки Путина
10.08.2020 14:41 Ответить
...обнимашки кого, вася? Походу, кто-то по Фрейду проговорился...
10.08.2020 14:47 Ответить
Порохоботы глуховаты, не слышат то, что слышит весь мир. В последних пленках Порошенко не скрываясь говорит, что солидарен с Путиным, и обнимает
10.08.2020 15:11 Ответить
Кацап,ты на слове путин с заглавной буквы спалился.ПНХ.
10.08.2020 17:31 Ответить
РНБО і влада, постійно виправдовують ворожі обстріли.
Це керівництво якої країни?
НЕ України, і це очевидно.
10.08.2020 14:07 Ответить
Факт остается фактом: "Две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь". В то время как до этого каждый день были убитые и раненые. Вот и все, что нужно знать.
10.08.2020 14:09 Ответить
Не все. Треба знати, що в полоні знаходяться наші люди та розкрадається наше майно на окупованій території.
10.08.2020 14:15 Ответить
Це все і ДО перемир'я було. А я говорю про те, що це перемир'я змнило, а саме - перестали кожен день гинути і калічитися наші воїни.
10.08.2020 14:23 Ответить
Тобто полонені Зе не цікавлять? Скільки кримських татар, яких репресують в Криму, звільнив Зе?
10.08.2020 14:25 Ответить
Полонених Зе звільнив уже також багато. Чи ви забули уже обміни полоненими, котрі за президенства Зе відбувалися уже декілька разів?
10.08.2020 14:35 Ответить
Тобто щодо звільнення кримських татар ви не відповіли. Цього більше, ніж достатньо. Не займайте місце нещирими коментарями на Цензорі.
10.08.2020 14:54 Ответить
Ні, ну вам подавай одразу усе і на блюдечку. Так не буває.
10.08.2020 15:31 Ответить
Це ви про обмін воєнниї злочинців на таксистів?
10.08.2020 16:08 Ответить
Где оправдывает? У тебя порохоботская горячка? Или проблемы с пониманием?
10.08.2020 15:13 Ответить
Ти мордою в це уткнувся, а все одно не бачиш. То навіщо на тебе час витрачать і намагатися доводити, те, що всім вочевидь?
10.08.2020 15:22 Ответить
Влада нарешті ;почула Донбас; і танцює під балалайку Кремля. Звісно що кількість обстрілів зменшиться.
10.08.2020 14:09 Ответить
Это временно, с кацапами договариваться могут только дураки...
10.08.2020 14:19 Ответить
От іде тротуаром мужик і всі зустрічні плюють йому в обличчя. А він не відповідає, бо юристи сказали йому, що то провокації, та ще й несистемні. Бо плюють на нього не всі разом, а по черзі. Отак і ходить уже 6 років.
10.08.2020 14:12 Ответить
Предлагаю отлавливать сэпаров и резать их кожаными ножами и отпускать. Без потерь
10.08.2020 14:12 Ответить
"Две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь". В то время как до этого каждый день были убитые и раненые.

Порохоботы: нет, все равно это ЗРАДА, нам нужны убитые и раненые каждый день, чтобы сидя на диване у себя дома показывать путлеру кузькину мать через экран монитора!
10.08.2020 14:13 Ответить
Вообще то у нас есть ЗСУ, 250000 чел, во главе с Главнокомандующим, и их конституционный долг защищать целостность страны. Для этого из бюджета выделяются миллиарды средств налогоплательщиков. Или как при яныке, армию распустим?
10.08.2020 14:17 Ответить
Так посадите мародера в тюрьму, а пока что зетвари себе сроки подготавливают нарушая конституцию и законы Украины.
10.08.2020 15:14 Ответить
Потихонечку людей мародера вычищают отовсюду
10.08.2020 15:18 Ответить
Заменяют рыгоскотом, это не поможет.
10.08.2020 15:20 Ответить
А ты зебил можешь ответить на вопрос...вот нет убитых и раненых...но есть оккупированные территории...и что дальше??
10.08.2020 14:19 Ответить
Встречный вопрос. Что по твоему лучше: 1. нет каждый день убитых и раненых и есть оккупированные территории, или 2. Есть каждый день убитые и раненные и есть все те же оккупированные територии?
Другими словами: наличие с нашей стороны убитых никоим образом не решает проблемму окупированных территорий - доказано 6 годами войны.
10.08.2020 14:28 Ответить
Отвечаю...убитые и раненные при наличии оккупированных территорий означают...что данные территории никто не собирается отдавать...дарить..т так далее...
Более того 6 -ю годами войны доказано...что большую часть донецкой и луганской областей таки освободили....и по трошку двигались в перед..

Теперь ты расскажи нам...что будет ксли нет убитых и раненых...
10.08.2020 14:53 Ответить
Освобождали только в первые пару месяцев войны. Остальные 6 лет только бессмысленные перестрелки с сотнями убитых и тысячами раненых наших ребят, без продвижения вперед(пару метров за год не считается, если таковые даже были).
10.08.2020 15:38 Ответить
А если нет убитых и раненых, и при этом мы абсолютно ничего не теряем, то это УЖЕ высшее достижение, ибо ценнее жизни человека в мире ничего нет.
10.08.2020 16:00 Ответить
В Конче Заспе под ТВОИМ ДОМОМ были бы такие "не системные" обстрелы - я бы посмотрел тогда на твою реакцию, зе-предатель!!!
10.08.2020 14:30 Ответить
Википедия для Зе: - КАК СТРЕЛЬНУТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТРАШНО?- не попал в организатора! Нужно пробовать!
10.08.2020 14:59 Ответить
Что за дурацкое выражение:- "единичные выстрелы не имеют системного характера", и это по вашему перемирие??? Так могут рассуждать только лишь идиоты.
10.08.2020 19:23 Ответить
підміна визначень, зниження ємоційного накалу, затвердження ідеї всоосяжного миру.
11.08.2020 11:02 Ответить
 
 