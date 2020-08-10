Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что позиция главы политсовета партии "ОП - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука по Донбассу является неприемлемой для Украины, но не исключает общения с ним в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью специальному проекту издания Радио Свобода "Донбасс Реалии", отвечая на вопрос об отношениях с Медведчуком, который длительное время был его близким политическим соратником.

"Я пять лет с Виктором Медведчуком не общался даже по телефону. Пять лет", - сказал Кравчук.

По мнению Кравчука, позиция, которую занимает Медведчук по Донбассу, не может быть поддержана Украиной, потому что она ставит Украину в сложное положение.

"Я считаю, что позиция, которую занимает Медведчук ... Он имеет право на свою позицию, но она не может быть поддержана Украины, потому что она ставит Украину в сложное положение. Я за то, чтобы использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России, потому что она там присутствует. И согласовать - прежде всего с людьми, которые там находятся. То есть я не исключаю общения с Медведчуком, но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой. Я буду думать, анализировать, и не только я, а все мы вместе взятые. Для того, чтобы нас, опять же, повторяю, не ввели в заблуждение", - подчеркнул он.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ не знает, хотел бы он, чтобы Медведчук принимал участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации. Когда вы встретитесь со мной хотя бы через месяц, я смогу ответить на ваш вопрос", - сказал Кравчук.