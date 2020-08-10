РУС
Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что позиция главы политсовета партии "ОП - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука по Донбассу является неприемлемой для Украины, но не исключает общения с ним в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью специальному проекту издания Радио Свобода "Донбасс Реалии", отвечая на вопрос об отношениях с Медведчуком, который длительное время был его близким политическим соратником.

"Я пять лет с Виктором Медведчуком не общался даже по телефону. Пять лет", - сказал Кравчук.

По мнению Кравчука, позиция, которую занимает Медведчук по Донбассу, не может быть поддержана Украиной, потому что она ставит Украину в сложное положение.

"Я считаю, что позиция, которую занимает Медведчук ... Он имеет право на свою позицию, но она не может быть поддержана Украины, потому что она ставит Украину в сложное положение. Я за то, чтобы использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России, потому что она там присутствует. И согласовать - прежде всего с людьми, которые там находятся. То есть я не исключаю общения с Медведчуком, но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой. Я буду думать, анализировать, и не только я, а все мы вместе взятые. Для того, чтобы нас, опять же, повторяю, не ввели в заблуждение", - подчеркнул он.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ не знает, хотел бы он, чтобы Медведчук принимал участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации. Когда вы встретитесь со мной хотя бы через месяц, я смогу ответить на ваш вопрос", - сказал Кравчук.

Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9871
10.08.2020 14:33 Ответить
Шото старый маразматик уже совсем запутался
10.08.2020 14:33 Ответить
Вася я хочу тебе як розумну людину і спеціаліста спитати: А що це за марка велосипеда на якій їздить **********, Україна, салют, чи дамський якийсь?

Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2211
10.08.2020 14:54 Ответить
Шото старый маразматик уже совсем запутался
10.08.2020 14:33 Ответить
Нарешті хоч хтось послав Медведчука накуй з путінськими текстами.
10.08.2020 14:44 Ответить
А хіба пан Гриценко цього ще не зробив? ай-ай-ай
10.08.2020 14:45 Ответить
А хіба пан Гриценко очолює ТКГ?
10.08.2020 14:55 Ответить
ну в шахи він же допомагав зеленському проти путіна грати, а це більш відповідальна справа
Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5616
10.08.2020 14:58 Ответить
Порохоботам так весело топтаться на человеке, чей рейтинг вы завалили краденным у народа баблом? Ну топчитесь, топчитесь, шакалы
показать весь комментарий
А я думал свой рейтинг оно завалило само своей трусостью, невнятной позицией, враньем, своей тупой демагогией и своим постоянным молчанием сейчас в переломные для судьбы страны моменты. Или смелость у него отобрали открытые уголовные дела за дерибан армии?
показать весь комментарий
пардон но я не вижу антагонизмов между петей и онотоле..... лично у меня была надежда
когда за него голосовал в первом туре что вместо "потужныхрехформ" будет движуха но
в рамках конституции и закончится наконец подковёрная демократия.....
11.08.2020 04:52 Ответить
Квартал должен быть запрещен как предмет на которого зеба обменивает украину и народ.
Предает так чтобы завтра кацапы пустили г.квартал в рашку высмеивать украину.
24го на вынос.
10.08.2020 17:26 Ответить
Дай Бог чтобы у каждого было столько ума и мудрости как у Кравчука в 86 лет.
10.08.2020 18:41 Ответить
еще нужны СИЛЫ и новые ИДЕИ,
а он как был хитрым секретарем, так и остался ленинцем, не отрекся
11.08.2020 00:17 Ответить
Ще би кацапам так само мізки виніс, було б добре... А може, вони там з Фокіним для цього і є?
10.08.2020 22:07 Ответить
да, уж, в самом деле, совково-коммуняцкий "Дед Мороз" сам запутался и других запутал:

"позицию Медведчука, которая ставит Украину в сложное положение, не поддерживаю, но буду с ним советоваться."

Это какой-то бред в плане элементарной логики.
11.08.2020 01:12 Ответить
Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9871
10.08.2020 14:33 Ответить
адні новия ліца на фоткє
10.08.2020 14:36 Ответить
А чого вашої святої свині на фото немає? ПЕСики не йдуть на місцеві вибори в 2020 році?
10.08.2020 14:37 Ответить
а ти усе не заспокоїшся... розумію, кому приємно усвідомлювати що помилився... Та що там помилився, Дебіл сотого левела!
10.08.2020 14:38 Ответить
Та те, що ти "дебіл сотого левела", мені не цікаво. Я запитую чому вашої святої свині немає на фото, як того, хто пре на вибори 2020 в Україні на місцеві вибори.
10.08.2020 14:40 Ответить
Ідіот, нас не цікавить кого і чому там не має. Якого х.я ця мерзота там є? Це те, що велосипедіст антикортеджний вам обіцяв?
показать весь комментарий
То не помилка, то діагноз. Ну і на рахунок усвідомити, то ти сміливо йому сказав, однако...
10.08.2020 14:54 Ответить
Смачного. Не отвлекайся.
10.08.2020 14:41 Ответить
Цікаво, і як тому Порошенку вдається тобі щодня в штани срати? Тим їх хоч деколи таки прав, то ж смороду від тебе, фууу...
10.08.2020 14:51 Ответить
Вася я хочу тебе як розумну людину і спеціаліста спитати: А що це за марка велосипеда на якій їздить **********, Україна, салют, чи дамський якийсь?

Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2211
10.08.2020 14:54 Ответить
І от скажи, що це в тебе ідіота не істерика почалася, що ти на матюки (пункт правил 4.1) перейшов?
10.08.2020 15:46 Ответить
Вася, не я а ти , і по друге, я тебе не ображав. Матюкався кажеш- знову ти обманюєш. Які ти пункти порушив?
10.08.2020 15:55 Ответить
я угадал: шкода (укр.)
11.08.2020 00:18 Ответить
Як подивишся цей плакат, одні жуліки, шулери. ворьйо, мздоімці, корупціонери. Одним словом вороги держави Украіни і суверенітету. Це чиряки на тілі Украіни. Таких політиканів треба знешкоджувати і народу буде жити легше.
10.08.2020 14:43 Ответить
там ще на фотці не вистачає баби юлі на лабутенах та в інвалідному візку
10.08.2020 14:46 Ответить
Нариду нужно мозги включать на выборах, а не другое место. Тогда и не будет такого плакатика.
10.08.2020 14:50 Ответить
нарид советский никто не переделывал еще, а их 73 проца
11.08.2020 00:19 Ответить
МАРОДЕРЫ ВОРЮГИ ПРЕДАТЕЛИ КРОВОСОСЫ
10.08.2020 14:55 Ответить
А шо Петя отклеился?
10.08.2020 16:10 Ответить
Жодного українця - самісінькі жиди...
10.08.2020 20:34 Ответить
Игра "Плохой полицейский и хороший полицейский". Фишка этой игры в том, что- "хороший полицейский" тоже на самом деле плохой.
10.08.2020 14:35 Ответить
Опа. СтаричОк на своего босса "хвост поднял". Очередная много-ходов-очка...
10.08.2020 14:36 Ответить
Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7578
10.08.2020 14:36 Ответить
чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России..

Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 539
10.08.2020 14:37 Ответить
Це як для кого, я такий натюрморт спокійно переношу. Від шлунка залежить.
10.08.2020 14:40 Ответить
Добав оселедця і на два дні постав на батарею!
10.08.2020 14:40 Ответить
Е ні, по перше це буде несмачно, та й неїстивно.
10.08.2020 14:43 Ответить
але точно буде ефективно
10.08.2020 14:53 Ответить
для тебя? не верю!
10.08.2020 14:56 Ответить
Его надо посадить , только презик наш слабый .
10.08.2020 14:38 Ответить
не слабее папередника.
10.08.2020 14:47 Ответить
Не припомню, что бы папередник так сцался, шо аж за пяный треп двух баб заяву в мусарню написал. А от Пояркова у найвелычнишого бронепамперс даже не держит
10.08.2020 14:55 Ответить
Комуняцкие гниды
10.08.2020 14:45 Ответить
лучше через лукъяновку- более понятно!!!
10.08.2020 14:46 Ответить
Кравчук, может тебе с Мертвечуком пора отправляться в Минск, урегулировать там ситуацию и вступить в переговоры с Тихановской, выслушать ее и дать особый статус Витебской Народной Республике или хотябы Свободную Економическую Зону? Посмотрим куда Лука тебя пошлет...
10.08.2020 14:47 Ответить
грьобаний цирк на дроті
10.08.2020 14:47 Ответить
кравчук попа твоя готова к переговорам
10.08.2020 14:49 Ответить
Кравчука с Мертвечуком в одну камеру лет на 10 закрыть пускай общаются и слушают друг друга.
10.08.2020 14:49 Ответить
Какой он разговорчивый стал при власти Квартала-95.
При Порохе он с ружьём в обнимку спал.
10.08.2020 14:51 Ответить
10.08.2020 14:53 Ответить
Кстати вы знаете как Бог наказал ****** Медведчука? Он -импотент При красавице-жене Ксюше и на пол-честого) Уже лет 10 как)). А жена не теряется- развлекается)
10.08.2020 14:59 Ответить
Та ти гоніш?
10.08.2020 15:07 Ответить
нет, бро, это правда.
10.08.2020 15:08 Ответить
У него денег столько, шо даже новый пуй ему пришьют, если надо будет )
10.08.2020 15:29 Ответить
Моржовий.
10.08.2020 18:49 Ответить
Я б в цій ситуаціі застрелився !Там треба ....щоб аж дим йшов !
10.08.2020 17:09 Ответить
Кара Божа за Стуса.
10.08.2020 18:50 Ответить
ТЫ что,свечку держал?
10.08.2020 19:53 Ответить
Оксана ему рога присвоила ещё 12 лет назад
10.08.2020 15:02 Ответить
Ні вєрю!!!!!
10.08.2020 15:08 Ответить
"...бо вона ставить Україну в складне становище...." Джерело: https://censor.net/ua/n3212853
Це як?,-раком. Діствітєльно- нє удобна.
10.08.2020 15:06 Ответить
это ты привык стоять раком и твои друзья - моксели, которых китайцы поставили раком. И горцы-овцеебы вас русских овец поставили раком. Это ваша кацапы фирменная поза.
10.08.2020 15:10 Ответить
Не гони біса, синку. І нє хєр, тут дружній вогонь відкривати.
10.08.2020 18:04 Ответить
Пускай утопит минск в болтовне!
10.08.2020 15:11 Ответить
Кравчук в сложном положении
Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7538
10.08.2020 15:14 Ответить
ни уйти ни послать ???
11.08.2020 04:53 Ответить
Заводить в оману,
Діє план ще з Оману
І тоді нам брехали
На зелохах зіграли.
10.08.2020 15:19 Ответить
Щось я не зрозумів вислова "согласовать интересы Украины с интересами и России" це ми ще інтереси окупанта будем враховувати, що ти блін старий комуняка таке в дідька верзеш?
10.08.2020 15:37 Ответить
Смотрю Медведчук у вас отделтная республика, место того, что в тюрму зажать с ешё вступают в дискусии на гос уровне
10.08.2020 15:58 Ответить
Ты уже с эфира со сливным бачком вернулся? Миротворец сраный
10.08.2020 16:08 Ответить
Мерзавец Медведчук подлежит повешению. Кравчук себе это не может позволить. А народ может!
10.08.2020 16:20 Ответить
Квартал, на который обменяно страну также нужно.
Зелькин ПОСТОЯННО думает как предать украину так, чтобы потом квартал в парашке принимался.
Потому квартал ЗА ПОРЕБРИК уже от сегодня.
10.08.2020 17:24 Ответить
Зеба не может не предавать, чтобы его вынесли. Мокша постоянно для этого деньги выделяет, чтобы ноги ему связать.

Где вынос 24го.
10.08.2020 17:21 Ответить
.
Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1042
10.08.2020 17:40 Ответить
А чому ми на переговори все комуністів, та комуністів направляємо . А чому б не послати, наприклад Степана Хмару?
10.08.2020 18:01 Ответить
Что он плетет, какие нахер российские интересы будут учтены в Украинских суверенных делах. Нахер гнать этого коммуниста завербованного еще КГБ. Медведчук с 1975 года агент КГБ, а этот Кравчук еще раньше завербован. Кравчук в партии Медведчука СДПУ(о) по спискам второй был. Это старый спящий агент Кремля! Он будет думать только о том, как развести Украинский народ. почему вечно Украинскую позицию представляют враги Украины. Это гнида сдал все Ядерное оружие - это была единственная гарантия Украины, чтобы защититься от врагов. Теперь эта крыса КГБшная с того света восстала, чтобы опять облапошить Украину и особый статус пропихнуть, который сделает вечные беды Украине, пока не придет нормальный президент и не отвоюет силой свою территорию! Украина может вернуть свою территорию только сильной Армией! Другого пути на Украинских интересах вернуть Украинскую территорию не будет! Все другие варианты будут сводиться к тому, что будет хотеть Россия. А в этом Украинские интересы будут растоптаны и вместе с независимостью и каким либо личным мнением Украины.
10.08.2020 18:06 Ответить
Ну кажіть відкритим текстом , кум хоче бачити кума у ТКГ і тоді все піде "на мазі". Бо цей Донбас Путіну по самі гланди вже набрид , от і хоче красиво і по-кумівськи розійтися , але так аби і рейтинг у родича злетів , на сосну ...
10.08.2020 19:03 Ответить
И какая жэ такая эта позиция?! Колоенно- локтевая? Ниасилил дедушка сообщить.
10.08.2020 19:13 Ответить
Використовуючи активований СН лексикон, участь Кравчука та Фокіна у ТКГ - анал без табу.
10.08.2020 19:25 Ответить
Нет сил читать этот бред. Отправить этих врагов Украины Кравчука и Медведчука за поребрик.
10.08.2020 19:53 Ответить
Вопрос решается просто.
Кравчук и медвечук уже в преклонном возрасте.
Коронавирус для чего?
10.08.2020 19:56 Ответить
Кравчук правду глаголит, а многим кровосисим ЭТО не нравится.
10.08.2020 20:11 Ответить
Клоуны брехливые, петропарашники. вы не устали ?
Мертвечука. между прочим, нарыл ваш Педро...нарыл и пристроил имитировать переговоры с плешивым, а взамен - работал липецкий "рошен" аж ...до января 2017г.
Вы со своей сворой воров добиваетсь разрушения Украины по принципу - если ты не за Петю-парашу, то ты не украинец.
То есть, если ты готов терпеть вора, брехуна, фальсификатора выборов, крышевателя воров (Свинарчуков), сажателя добробатов, страстного пожимателя руки кровавого *****, Путина
то ты украинец ? А вы не ох..ели, уроды брехливые ?
10.08.2020 20:24 Ответить
Сегодня не поддержит.
Завтра кравчук поддержит.
10.08.2020 20:39 Ответить
Кравчука с его другом Медведчуком нужно отправить в Мацкву, к своему хозяину.
10.08.2020 23:35 Ответить
А кто давал право Кравчуку говорить от имени Украины?
11.08.2020 02:00 Ответить
получается шо 73%.............
11.08.2020 04:56 Ответить
Полтора года назад - поезд ушёл . А терь только 29% !
11.08.2020 08:31 Ответить
 
 