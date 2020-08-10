Директор Николаевской больницы рассказала о переполненности учреждения больными COVID-19: Заняты все кровати. Напихали, как селедку, этих коек. ВИДЕО

В Николаевской инфекционной больницы заняты все палаты, однако больные коронавирусом продолжают поступать. Врачи готовятся принимать инфицированных в коридорах.

Об этом сообщила директор КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" Светлана Федорова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедку, этих коек", - показала больницу директор.

Сестринские тоже пришлось переделать под палату.

"Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем. Надеюсь, с завтрашнего дня решится вопрос с 1-й горбольницей, которая является больницей "первой линии", и она откроется", - сказала Федорова.

Она также напомнила о правилах карантина и необходимости их соблюдать.

"Соблюдайте правила безопасности. Если вы во что-то не верите, берегите тех, кто вокруг вас. Вы можете переболеть в легкой форме, а другие - нет. Не берите грех на душу", - отметила врач.

Федорова добавила, что вечером 9 августа от осложнений из-за коронавируса умер 86-летний мужчина. Он был жителем Николаева. В реанимации находится его жена.