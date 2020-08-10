Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского
Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 в день.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, в ходе совещания было отмечено, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.
"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки, 9 августа, в Украине обнаружили 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 25 пациентов.
А то ведь по-факту - 2000 больных будет, а фонд - УЖЕ раздеребанили.. откуда деньги брать, всё давно по офшорам друзья шмаркли попрятали..
А тобі не здається шо ось такий поділ людей на категорії попахіваєт фошиздмом?
Вічний двигунВічна годівничка для обраного народцю?
нет?
тогда вали в концлагерь, запрись там - отключи свет, инет, воду-газ и не распространяй вирус идиотизма
худой кона крайний случай...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) Уд - музыкальный инструмент, распространённый в странах Закавказья, Европы, Ближнего Востока и Магриба
Уд - (устар.) часть тела. Тайный (срамной) уд - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD мужской половой член . Вышло из употребления в https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIX веке .
Уд (Oud) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE Агаровое дерево - Agarwood - лат. Aquilaria
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D1%82%D0%BE%C2%BB#.D0.A3 Уд (Ood) - раса пришельцев из британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто»
https://twitter.com/nata_kurt
https://twitter.com/nata_kurt
https://twitter.com/nata_kurt Nataliya Halas https://twitter.com/nata_kurt @nata_kurt https://twitter.com/nata_kurt/status/1292748686179663873 3 ч
Лікар інфекціоніст попереджає, а-ха-хаа, зараз не треба очікувати зменшення інфікованих.
А хто очікує взагалі? Друга хвиля набирає тільки обертів.
Адєса ще жива. Купаються в болоті. Всі скопом.
Та ну вас. Суцільна територія тупаків.
Но плевать на них, главное что бы не 50 от короновируса не умирало
Надо строго запретить фиксировать случаи COVID-19!
В Италии, которая во всех отношениях к Украине ближе - 14% (брал цифры https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ тут ).
Так что 50 смертей на 2000 больных - довольно оптимистично.