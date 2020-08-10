РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9052 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 697 69

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, в ходе совещания было отмечено, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой", – подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухудшение ситуации с COVID-19: Кабмин усиливает меры контроля за соблюдением карантина и вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки, 9 августа, в Украине обнаружили 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 25 пациентов.

Зеленский Владимир (22050) карантин (16729) Офис Президента (1828) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Мне прийшла 4я повестка, и мама мне говорит: "как же ты станешь ************, если тебя убьют?" И мы поехали в Юрмалу, и всьо (с) Класика же. Вот так вот душевно рассказать эту историю бойцам
показать весь комментарий
10.08.2020 15:02 Ответить
+6
Що ти там вава казав якщо порушиш закон ?

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 5529
показать весь комментарий
10.08.2020 15:00 Ответить
+6
Вот и все, что нужно знать о "борьбе" власти с эпидемией.

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8701
показать весь комментарий
10.08.2020 15:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даешь карантин до декабря, я теперь могу работать на удаЛенке
показать весь комментарий
10.08.2020 15:00 Ответить
Потрібно вводити обов'язкову медичну сертифікацію для тих хто виходить з будинку, їздить в громадському транспорті і працює в громадському місці! Людина сама здає тест на коронавірус і підтверджує його кожні 15 діб! І крім коронавірусу ще разово потрібно здати тести на інші небезпечні хвороби - туберкульоз, ВІЧ-СНІД, та інші. Сертифікат у вигляді електронного посвідчення або біометричної картки можна надавати під час входу в магазини чи громадський транспорт! Не маєш сертифіката - їдеш в окремому транспорті для хворих, або обслуговуєшся в спеціальних магазинах - де створені умови для обслуговування хворих людей.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:04 Ответить
кому потрібно? А, Ігоре?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:09 Ответить
мне кажется, это настоящий бот. Он вообще в контекст твоего коммента не попал.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:12 Ответить
То шо он написал, так такое даже фошизды роты СС такого не творили, как Игарьок предложил
показать весь комментарий
10.08.2020 15:13 Ответить
Нова реальність біологічної небезпеки вимагає нової якості рішень! 21 століття на дворі! Чи ви хочете вимерти як мамонти?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:16 Ответить
Самое главное это права человека, а там хай хоть все сдохнут нахер Но на святое посягать нельзя!!! Демократия!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 15:21 Ответить
Права здорових громадян мають бути захищені і Президент в першу чергу має захищати права здорових громадян, бо життя та здоров'я громадян це найвища цінність держави Україна - так написано в Конституції України!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:15 Ответить
шмаркля снова лоханулся на статистике - ему сказали о "2000 больных", но забыли чтобы он заткнулся и молчал..
А то ведь по-факту - 2000 больных будет, а фонд - УЖЕ раздеребанили.. откуда деньги брать, всё давно по офшорам друзья шмаркли попрятали..
показать весь комментарий
10.08.2020 15:24 Ответить
Для подолання епідемії потрібні ефективні рішення - про введення медичної сертифікації громадян, це не коштує грошей!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:11 Ответить
Так-так! І комісію непідкупних видавачив "сертифікатів"! Ну і бюджетні асигнування на рівні міністерства оборони не завадять! Можу очолити сей відповідальний орган
показать весь комментарий
10.08.2020 16:21 Ответить
У нас же є держава в смартфоні - будуть електронні сертифікати в смартфоні, але показувати їх потрібно буде при вході в транспорт і магазин, в кафе і спортзал.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:23 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 16:30 Ответить
Влада має показати як дешево зробити медичну сертифікацію для всіх! В цьому і полягає функція влади - реагувати на виклики!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:29 Ответить
Клоуни вже все що могли показали. Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків COVID-19, то кількість смертей зросте до 40-50 на день, - нарада у Зеленського - Цензор.НЕТ 7558
показать весь комментарий
10.08.2020 16:32 Ответить
Підтримую сертифікацію. Дурень страшніший за будь яку хворобу. Тому і перевіряти не на купу різних хвороб, а на дурість. Витрат з бюджету не треба, тих 73% люди й так знають. І транспорт дурням окремий, і магазини (бажано б і країну, але хто крім рашки їх прийме)
показать весь комментарий
10.08.2020 17:02 Ответить
Потрібно всім для подолання епідемії коронавірусу. Зонування України по карантину це перший крок, який потрібно було робити в січні-березні 2020 року, але зробили в серпні - ну добре хоч до серпня дійшло до непрофесіоналів що потрібно робити! Тепер потрібно зробити зонування громадських місць та транспорту по наявності сертифікату здоров'я - здорові окремо - підозрілі або хворі окремо! Без цього не буде подолана епідемія.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:15 Ответить
Може спідоносцям зразу клеймо бить на голові? Так би вже давно снід би подолали. Бо не будеш свою пипирку тикать в спідоносця з тавром. І як до цього ще не додумались в світі Ти своїм постом вище пропонуєш надати персональні дані на загальний суспільний загал? Хто чим хворіє шоб всі знали? Ти готовий шо особисто про твій геморой дізнається громада?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:20 Ответить
Я кажу про медичну сертифікацію яка застосовуєтсья у всьому світі та Китаї і саме вона допомогла подолати епідемію в Китаї! Сертифікат здоров'я просто дається здоровому громадянину, а нездоровому не дається і ніякого розповсюдження даних немає! Є сертифікат - можеш заходити в транспорт для здорових, немає сертифікату - їдеш в спецтранспорті для хворих! Так само і доступ в магазини, кафе, ресторани - є сертифікат йдеш до здорових, немає сертифікату - в окремий зал зі спецзахистом!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:14 Ответить
Буде ще одна корупційна схема для лікарів: видавати хворим довідку шо з ними все норм.
А тобі не здається шо ось такий поділ людей на категорії попахіваєт фошиздмом?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:16 Ответить
А не буде сенсу в цій довідці, бо через 15 діб буде нове тестування і людина буде ізольована від здорових людей.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:20 Ответить
Вічний двигун Вічна годівничка для обраного народцю?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:23 Ответить
Це єдиний спосіб зупинити розповсюдження будь якої інфекції!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:27 Ответить
Брехня! Краще одразу з вогнемету! Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків COVID-19, то кількість смертей зросте до 40-50 на день, - нарада у Зеленського - Цензор.НЕТ 8140
показать весь комментарий
10.08.2020 16:34 Ответить
а тестування бескоштовне нібойсь? і маскі будуть бісплатно видавать з антісептіком? Може десь в іншій реальності воно би так і було би, але не в Україні
показать весь комментарий
10.08.2020 16:23 Ответить
Я думаю що безкоштовні тести можна організувати. Приватні лабораторії будуть робити тести а оплачувати їх буде держава!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:30 Ответить
На практиці це не буде працювать, а тільки створить більше соціальне напруження, яке принесе більше збитків ніж сам коронавірус. Скіки там загалом померло за пів року? десь півтори тищі українців? Да на дорожних шляхах загинуло більше за той же період в кілька разів...
показать весь комментарий
10.08.2020 16:34 Ответить
в нас все у смартфоні - держава теж, як і гроші.... в смартфонах та порше кайєнах дітей
показать весь комментарий
10.08.2020 16:39 Ответить
этому дураку клизмами на дурдоме размягчили остатки мозга.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:00 Ответить
За клізму потрібно платити, безкоштовно ніхто нічого не робить! Забудьте що хтось буде на вас працювати просто так.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:21 Ответить
ты само-то сдаешь тесты каждые 15 дней да за свои деньги?))
нет?
тогда вали в концлагерь, запрись там - отключи свет, инет, воду-газ и не распространяй вирус идиотизма
показать весь комментарий
10.08.2020 15:27 Ответить
Я пересуваюсь власною автівкою, в магазини ходить визначена людина. Навіщо мені тести кожні 15 діб?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:18 Ответить
А за чий рахунок будуть робитися ці тести? У держави не це грошей точно немає! А розділ людей не хворих і здорових так це вже просто дискримінація!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:17 Ответить
А за чий рахунок зараз проводяться тести? Частина оплачує держава, а решта за кошти громадян! Тут питання не в тім за чий кошт, а в тім щоб створити певну процедуру яка відділить хворих від здорових!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:19 Ответить
І контролерів з погоничами теж за кошти тих кого поганяють? Клас!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:24 Ответить
Ничего это не даст, просто по одной причине: сдал тест, получил отрицательный результат и это не гарантирует, что не заболешь чз 2, 4 или 9 дней, т.е. раньше чем придется сдавать повторный тест (по твоему), на счет ВИЧ ваще смешно: сколько нужно времени что бы заразиться? Дурное дело - не хитрое! Это все имело бы смысл при наличии максимально достоверных экспресс тестов, но их НЕТ. Лично знаю заболевшую женщину, которой 2 раза через день делали экспресс тесты, они показывали "-", а когда у нее началась пневмония и сделали ПЛР он показал "+"
показать весь комментарий
10.08.2020 17:50 Ответить
Надеюсь у Ленки это музыкальный инструмент... или дерево на худой ко на крайний случай...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) Уд - музыкальный инструмент, распространённый в странах Закавказья, Европы, Ближнего Востока и Магриба
Уд - (устар.) часть тела. Тайный (срамной) уд - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD мужской половой член . Вышло из употребления в https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIX веке .
Уд (Oud) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE Агаровое дерево - Agarwood - лат. Aquilaria
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D1%82%D0%BE%C2%BB#.D0.A3 Уд (Ood) - раса пришельцев из британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто»
показать весь комментарий
10.08.2020 15:36 Ответить
Що ти там вава казав якщо порушиш закон ?

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 5529
показать весь комментарий
10.08.2020 15:00 Ответить
Мне прийшла 4я повестка, и мама мне говорит: "как же ты станешь ************, если тебя убьют?" И мы поехали в Юрмалу, и всьо (с) Класика же. Вот так вот душевно рассказать эту историю бойцам
показать весь комментарий
10.08.2020 15:02 Ответить
Раз маски и другие средства защиты уже можно продавать за границу...значит ни каких если не будет...так ведь??
показать весь комментарий
10.08.2020 15:00 Ответить
Легко и просто, отменить фиксацию.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:03 Ответить
Вот и все, что нужно знать о "борьбе" власти с эпидемией.

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8701
показать весь комментарий
10.08.2020 15:05 Ответить
В стране Большая стройка, пилят 36 млрд, а тут какие-то учителя чего-то хотят...
показать весь комментарий
10.08.2020 15:44 Ответить
Головою об асфальт треба тих вчителів тестувати, хоч побачимо ту субстанцію якою вони начебто вибирали Зе.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:26 Ответить
зелебобики прям "доктор смерть" кокойты...
показать весь комментарий
10.08.2020 15:05 Ответить
Смотрика математики то какие ого
показать весь комментарий
10.08.2020 15:05 Ответить
Умирают от Ковида Всеблагого только неверующие! Пусти в свою душу Вирус, носи намордник и обретёшь безсмертие
показать весь комментарий
10.08.2020 15:05 Ответить
У этих клоунов с математикой совсем ни как.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:06 Ответить
В свой карман они считают очень даже хорошо.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:07 Ответить
А що там за матиматика? Порожня кишеня значно гірша повної.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:27 Ответить
У тебя с буквами никак.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:03 Ответить
Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7104
показать весь комментарий
10.08.2020 15:06 Ответить
Зато авакову из этого фонда отстегнули не мало...и на большую типа стройку тоже...
показать весь комментарий
10.08.2020 15:15 Ответить
https://twitter.com/nata_kurt
https://twitter.com/nata_kurt
https://twitter.com/nata_kurt
https://twitter.com/nata_kurt Nataliya Halas https://twitter.com/nata_kurt @nata_kurt https://twitter.com/nata_kurt/status/1292748686179663873 3 ч

Лікар інфекціоніст попереджає, а-ха-хаа, зараз не треба очікувати зменшення інфікованих.
А хто очікує взагалі? Друга хвиля набирає тільки обертів.
Адєса ще жива. Купаються в болоті. Всі скопом.
Та ну вас. Суцільна територія тупаків.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:09 Ответить
Хто? Так ЗЕ-біл вже пару місяців назад поборов КОВІД,.. ну майже поборов...
показать весь комментарий
10.08.2020 16:28 Ответить
ну не поборов а сказав, що вони, зробили всіх разом - бо вони наче б то мастера спорту з КОВІДа
показать весь комментарий
10.08.2020 16:45 Ответить
Сейчас еще 60 лярдов выделят и как и до этого все украдут. А наши дебилы, особенно одесские, как ходили без масок так и будут продолжать
показать весь комментарий
10.08.2020 15:40 Ответить
Неужели свирьи, которые сидят у государственной кормушки, не понимают, что социально незащищенные не имеют денег для покупки защиты от кови, эти люди ели выживают, неужели у них в голове потратить свои копейки на кусочек марли, а возможно, все продумано, чтобы передохли пенсы, и нагрузка на бюджет снизится.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:49 Ответить
вони за це зелене лайно голосували - то тепер нехай не скиглять, кінець епохи бідності настав по весні, епоха переходного часу - пів року тому - тож , зараз заможні часи... в дітей можновладців, сосни та й україна - на першому місці по продажу Порше - то-ж не скигліть, що немає на захист - захисні матеріали були вже за ваш кошт закуплені до держрезерву та продані й перепродані зеленою пліснявою, хоча мали бути роздані усім тим, що вїзжають та паралельно при вході у кожен супермаркет!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:52 Ответить
Тоді чому уряд не закриває всі заклади освіти? Чи вони хочуть тисяч смертей від цього вірусу кожного дня?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:50 Ответить
Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків COVID-19, то кількість смертей зросте до 40-50 на день, - нарада у Зеленського - Цензор.НЕТ 4855
показать весь комментарий
10.08.2020 16:06 Ответить
Каждый день в Украине умирает около 1,5 тысячи людей!
Но плевать на них, главное что бы не 50 от короновируса не умирало
показать весь комментарий
10.08.2020 16:13 Ответить
Спасибо Зеленскому, что сразу ввели жесткий карантин, и у нас ситуация пошла не по пути Италии или Испании. А потом порохошавки с подачи хозяина начали кричать, что карантин нарушает их конституционные права, и вообще это политическая мести.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:51 Ответить
Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день.

Надо строго запретить фиксировать случаи COVID-19!
показать весь комментарий
10.08.2020 17:08 Ответить
Мабуть виборів не буде - КАРАНТИН
показать весь комментарий
10.08.2020 17:21 Ответить
Странные цифры. В США уровень смертности 4,6% https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/coronavirus-death-rate.html link , что даёт на 2 тыс около 90 в день. И это чистая математика, без учёта разницы в уровне медицины.
В Италии, которая во всех отношениях к Украине ближе - 14% (брал цифры https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ тут ).
Так что 50 смертей на 2000 больных - довольно оптимистично.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:25 Ответить
математики ...
показать весь комментарий
10.08.2020 21:01 Ответить
Стратєхі... вам зрозуміло що на область діє тільки одна лабораторія і одна приватна. Вам результат видадуть який потрібно, ви перевірити невзмозі, а якщо і перевірите за 2 шт. то зрадістю будете сопти що ви не вірусний... От і вся картина. Невже ви такі розумні і незнаєте що аналіз на вірус може зробити люба маломальські лабораторія.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:47 Ответить
 
 