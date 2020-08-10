Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, в ходе совещания было отмечено, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки, 9 августа, в Украине обнаружили 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 25 пациентов.