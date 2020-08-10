Криклий - Зеленскому о работах по подъему танкера Delfi: Кран уже найден, сегодня будет подписан договор
Президент Украины Владимир Зеленский требует решить вопрос ликвидации последствий аварии затонувшего у одесского побережья танкера Delfi, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал интенсифицировать работы по подъему судна
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна", - сказано в сообщении.
В свою очередь министр инфраструктуры Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.
Министр пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.
В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.
По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это значит за очень большие деньги, элемент скрытой коррупции на лицо
Вы сначала сделайте, а потом рассказывайте
Клоуну пиар, а владельцу крана бабло в карман, в обход налообложения и тендерных процедур
Такие вещи кранами НЕ ДЕЛАЮТСЯ!!!
Это не только противоречит здравому смыслу, но прямо ЗАПРЕЩЕНО правилами Техники Безопасности.
по моему, ты еще больше "НЕ в теме", чем зе-тыпилы там заправляющие.
(хоть я думал, что такое невозможно)
Там надо дно размывать и заводить стальные полотенца. И понтоны, по водоизмещению не меньше 75% водоизмещения танкера, или еще лучше равному ему. Половина танкера залита водой, а это половина его водоизмещения.
Ну а скраном.. Крану нужен противовес в те же 700 тонн. +700 тонн корыта. Итого кран нужен аодоизмещением не менее 1500 тонн.
Но блин саентологи и футурологи хотят рискнуть. Запасаем попкорн...
Ты если пожарник, то не советуй моряку - если у вас пожар, то прыгайте у воду и погружайтесь на дно...
Толстенный слой песка и ила в который погрузился танкер (и его присосало) под это определение вполне подходит.
А во вторых, может ты подумаешь головой и сообразишь, ПОЧЕМУ правилами ТБ запрещено пытаться поднимать кранами заблокированные грузы?
Он же без воды жить не может и она у него мать-родная и заступница...
Была б его воля, он бы залилвсю обитаемую поверхность водой слоем у два метра, шоб пожаров не было... И спички бы запретил в продажу всем, кроме членов пожарных добровольных дружин...
А в Одессе похоже главный водолазный специалист пошел в запой со стриптизерками с русалочными хвостами от безисходности бытия! Как водолаз, который получил команду из центра управления водолазным ботом - "Срочно поднимайся наверх - мы идем ко дну!"
Почти тоже - поднять корабль, который засосало илом и песком, с помощью мощной удочки, стоя в надувной лодке! Дошло блин до инструктора-йоги, который возглавил служббу 911 в Стране Дураков?
Страна и Дураки с большой буквы из уважения к Родине и соотечественникам, и их свободе в их собственной глупости согласно конституции то й же страны...
Я бачу, що ти нічого не розумієш в цій справі, а тільки мелеш нісенитниці. Пояснювати таким щось марно. Відпочивай.
да 3 дня - максимум (голыми руками и круглосуточно)))
- смотрите договор, там написано: Рабинович с одной стороны, и судостроительная компания с другой стороны...."
- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- Здравствуйте, безнадежный больной.
В Одессе (Украина) под непосредственным руководство и озабоченностью президента поднят танкер "Делфи". В результате подъема 50 000 служащих получили грыжу. Потом танкер снова уронили и одному человеку сломан палец падающим предметом. На фоне этих событий 95-й Квартал на полгода отложил свои гастроли в Одессу. Пока у ее жителей не прекратится смех от последних событий в Украине и мире...