3 754 77

Криклий - Зеленскому о работах по подъему танкера Delfi: Кран уже найден, сегодня будет подписан договор

Президент Украины Владимир Зеленский требует решить вопрос ликвидации последствий аварии затонувшего у одесского побережья танкера Delfi, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал интенсифицировать работы по подъему судна

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна", - сказано в сообщении.

В свою очередь министр инфраструктуры Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.

Министр пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

Топ комментарии
+8
Угу, договір про те що ніхто нікому нічого не винен, завірений у безкоштовного нотаріуса.
10.08.2020 15:12 Ответить
+7
Интересно кто этим криворуким дал кран да еще и бесплатно.
10.08.2020 15:05 Ответить
+7
Смеяться уже можно или еще подождать очередного ультиматума?
10.08.2020 15:08 Ответить
Та пусть вiслюк своим краником поднимает - он дже на рояле его не зря прокачал... Зато какие фоточки по интернету пойдут...
10.08.2020 15:04 Ответить
Що там шукати? Єдиний потужний плавкран на 100 тон є тільки в Чорноморському морському торговому порту - поруч з місцем екологічної катастрофи! Його не потрібно було шукати, його потрібно було пригнати наступного дня після аварії і стягнути цей кончений портовський бункеровщик на глибину.
10.08.2020 15:07 Ответить
І що, на глибині вилив нафти небезпечний?
10.08.2020 15:11 Ответить
На який глибині? Два метри? Так небезпечний, бо нафтопродукти легші за воду і піднімаються, ****, на поверхню, ось вже півроку і забруднюють найчистіші пляжі Одеси!
10.08.2020 15:18 Ответить
Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. ...(с)
10.08.2020 16:16 Ответить
Мені здається що Кріклій непрофесіонал і має бути замінений на професіонала. Є такий Олександр Кава, заступник керівника АП з транспорту в часи Януковича. Він недавно спільно з Лещенко давав інтерв'ю по ситуації на Укрзалізниці. Так от виявилось що цей Кава в рази краще за Лещенка розбирається в процесах на транспорті і на залізниці також!!!!!!
10.08.2020 15:12 Ответить
Зрівняв, в мене кіт краще розбирається в залізниці ніж Лещенко.
10.08.2020 15:13 Ответить
Плавкран там може, хіба що, розчистити дно біля затонулого танкера, для чого туда й пригнали кран ATLAS 4.
10.08.2020 15:46 Ответить
а не украденый ли в Киеве при строительстве воскресенского моста *Захарий* подгонят?)
10.08.2020 16:16 Ответить
Помнится кран не использовали, поскольку там отмель и застрять рискует сам кран
10.08.2020 15:44 Ответить
Если беспокоитесь за вiслюка, то не стоит. Пусть застревает.
10.08.2020 18:01 Ответить
Интересно кто этим криворуким дал кран да еще и бесплатно.
10.08.2020 15:05 Ответить
"интенсифицировать" . Нельзя по-человечески пообещать ?
10.08.2020 15:06 Ответить
договор на бесплатный подъем?
10.08.2020 15:06 Ответить
Угу, договір про те що ніхто нікому нічого не винен, завірений у безкоштовного нотаріуса.
10.08.2020 15:12 Ответить
30 тонный кран-маловато будет
10.08.2020 15:08 Ответить
Плавкран потрібен для розчищення дна біля затонулого танкера від блоків і валунів, щоб його можна було потім відтягнути буксирами.
10.08.2020 15:50 Ответить
Смеяться уже можно или еще подождать очередного ультиматума?
10.08.2020 15:08 Ответить
Криклий - Зеленскому о работах по подъему танкера Delfi: Кран уже найден, сегодня будет подписан договор - Цензор.НЕТ 4155
10.08.2020 15:08 Ответить
А бесплатно, то это как?!
Это значит за очень большие деньги, элемент скрытой коррупции на лицо
Вы сначала сделайте, а потом рассказывайте
10.08.2020 15:09 Ответить
Полюбому! Стоимость аренды крана посчитают 0, но посчитают стоимость доставки и стоимость работы вспомогательного оборудования, буксиров, людей.....
Клоуну пиар, а владельцу крана бабло в карман, в обход налообложения и тендерных процедур
10.08.2020 15:47 Ответить
нормально. уже и кран были потеряли ))) хорошо, шо вовремя спохватились )))
10.08.2020 15:09 Ответить
Так вроде вчера кран там уже был...что уже утопили??
10.08.2020 15:11 Ответить
не той системы))))
10.08.2020 16:23 Ответить
Где насосы?!(с)
10.08.2020 15:12 Ответить
Ну, попробуй угоди, не поднимают плохо, подымают тоже, а если бесплатно, тем более плохо. А я верю президенту, хоть шо то, но сделает.
10.08.2020 15:13 Ответить
Швидше за все пару разів грохнеться і розламається навпіл, заллє нафтою шматок моря і Зеля беде героїчно ходити з баночкою, збирати нафту.
10.08.2020 15:15 Ответить
Сезон накрылся, а за зиму забудут, может другой придет. Но я верю в президента, сказал - сделал. Правда в его программе этого нет.
10.08.2020 15:28 Ответить
Украина воюет с паРашкой, а они преЗЕденту о кране отчитываются...сюр какой-то...
10.08.2020 15:13 Ответить
Грузоподьемность 30 тонн, а вес пустого танкера 700 тонн, удачи.
10.08.2020 15:15 Ответить
) смотря как их учили в трускавце считать плотность танкера, какую плотность воды будут брать при сегодняшней температуре и главное, - шо скажет архимед о выталкивающей силе действующей на танкер утопленный в море. за архимедом они уже послали поисковика.
10.08.2020 15:21 Ответить
Ну и какая оценка состояния аварийно-спасательной службы украинского флота? Хуже чем 100 лет назад Легендарному ЭПРОНУ и в подметки не годиться...
Криклий - Зеленскому о работах по подъему танкера Delfi: Кран уже найден, сегодня будет подписан договор - Цензор.НЕТ 4080
10.08.2020 15:15 Ответить
Проффессионалы, - корабль поднять который месяц не могут, но 73% дебилов доверело им руководство огромной страной... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
10.08.2020 15:19 Ответить
Взагалі-то вже десятий місяць іде.
10.08.2020 19:16 Ответить
кран уже нашли, теперь ищут воду
10.08.2020 15:19 Ответить
Лайфхак, як заробити мільйони на потопленому кориті яке тобі навіть не належить)))
10.08.2020 15:23 Ответить
В общем пох на сезон, главное выборы
10.08.2020 15:25 Ответить
Вот же ИДИОТЫ.
Такие вещи кранами НЕ ДЕЛАЮТСЯ!!!
Это не только противоречит здравому смыслу, но прямо ЗАПРЕЩЕНО правилами Техники Безопасности.
10.08.2020 15:32 Ответить
Дно біля затонулого танкера можна і плавкраном розчистити.
10.08.2020 15:54 Ответить
ты о чем? какое-что "чистить краном"?
по моему, ты еще больше "НЕ в теме", чем зе-тыпилы там заправляющие.
(хоть я думал, что такое невозможно)
10.08.2020 16:25 Ответить
Как? Будут по дну крючком скребсти?
10.08.2020 16:27 Ответить
Похоже он их начальник, который сейчас в отпуске...
10.08.2020 16:30 Ответить
Піди на курси стропальників, там розкажуть.
10.08.2020 20:35 Ответить
Бульдозером блин! Еще можно акваланг бульдозеристу дать...
Там надо дно размывать и заводить стальные полотенца. И понтоны, по водоизмещению не меньше 75% водоизмещения танкера, или еще лучше равному ему. Половина танкера залита водой, а это половина его водоизмещения.
Ну а скраном.. Крану нужен противовес в те же 700 тонн. +700 тонн корыта. Итого кран нужен аодоизмещением не менее 1500 тонн.
Но блин саентологи и футурологи хотят рискнуть. Запасаем попкорн...
10.08.2020 16:29 Ответить
З початку треба розчистити дно від блоків і валунів, а потім можна розмивати.
10.08.2020 20:38 Ответить
А можно углубить Черное море посередине метров на десять. И после этого бульдозером расчистить, заробитчанами откопать, поднять, мидию обчистить и продать в ресторан Гамбринус а корпус на руках отнести в пункт сдачи металломома и домашнего серебра на Малой Арнаутской...
Ты если пожарник, то не советуй моряку - если у вас пожар, то прыгайте у воду и погружайтесь на дно...
11.08.2020 08:23 Ответить
Якими такими "правилами Техники Безопасности" заборонено підіймати блоки і валуни з дна?
10.08.2020 20:41 Ответить
Кранами запрещается поднимать заблокированные, прикрепленные или иным способом ограниченные в подъеме грузы.
Толстенный слой песка и ила в который погрузился танкер (и его присосало) под это определение вполне подходит.
10.08.2020 23:54 Ответить
А якщо блоки і валуни не заблоковані, чому б їх не підняти? Не треба так пунктуально застосовувати правила, іноді треба діяти згідно с обставинами.
11.08.2020 00:13 Ответить
Во первых, они собираются краном поднимать не какие-то "блоки и валуны", а сам танкер!
А во вторых, может ты подумаешь головой и сообразишь, ПОЧЕМУ правилами ТБ запрещено пытаться поднимать кранами заблокированные грузы?
11.08.2020 00:31 Ответить
По перше, йдеться про ті валуни і блоки, які не замулені і їх можна застропити і підняти. По друге, "сам танкер" 25 тонним краном ніхто підіймати не збирається. Це твої хворі фантазії.
11.08.2020 09:25 Ответить
Ты рассказываешь пожарнику, шо после завтрака спать вредно, особенно на рабочем столе!
Он же без воды жить не может и она у него мать-родная и заступница...
Была б его воля, он бы залилвсю обитаемую поверхность водой слоем у два метра, шоб пожаров не было... И спички бы запретил в продажу всем, кроме членов пожарных добровольных дружин...
А в Одессе похоже главный водолазный специалист пошел в запой со стриптизерками с русалочными хвостами от безисходности бытия! Как водолаз, который получил команду из центра управления водолазным ботом - "Срочно поднимайся наверх - мы идем ко дну!"
11.08.2020 08:31 Ответить
Можно поднимать все, шо поднимается! Уперед - разбирай Атлантиду на стройматериалы!
11.08.2020 08:33 Ответить
Це відверта маячня.
11.08.2020 09:27 Ответить
Маячня, это пытаться подъемным краном вырвать забетонированный анкер!
Почти тоже - поднять корабль, который засосало илом и песком, с помощью мощной удочки, стоя в надувной лодке! Дошло блин до инструктора-йоги, который возглавил служббу 911 в Стране Дураков?
Страна и Дураки с большой буквы из уважения к Родине и соотечественникам, и их свободе в их собственной глупости согласно конституции то й же страны...
11.08.2020 09:34 Ответить
Йдеться про ті валуни, які не замулені, і блоки, які не закріплені, і їх можна застропити і підняти. Читай, нарешті, перед тим, як відповідати!
11.08.2020 10:46 Ответить
Блин, чем тебе валуны помешали? Валуны ведь снизу и сбоку, а поднимать нужно вверх! Блин. ох уже эти пожарники - вы тогда и сверху уберите помеху! Откачайте море!
11.08.2020 12:23 Ответить
Щоб витягнути танкер, треба промити канал в пищаному дни, але зпочатку треба прибрати валуни і блоки, які зверху на піску.
Я бачу, що ти нічого не розумієш в цій справі, а тільки мелеш нісенитниці. Пояснювати таким щось марно. Відпочивай.
11.08.2020 20:42 Ответить
Ты под водой хоть раз был?
11.08.2020 20:54 Ответить
даже если и делается.. Кран искали не могли найти! что это за государство...
10.08.2020 15:47 Ответить
Государство... Искали штопор, когда нужна клизма... Не тот справочник хирургу подсунули во время операции...
11.08.2020 08:37 Ответить
кружок юных техников во дворце пионеров)
11.08.2020 08:40 Ответить
Хуже! Мама подарила доченьке детский "Набор врача". Коты, почуяв недоброе, успели убежать. Дедушка не успел!
11.08.2020 08:45 Ответить
Сказали одесским бомжам - берите на металлолом. От этого несчастного парохода через неделю и следа бы не осталось
10.08.2020 15:49 Ответить
не уважаете Вы бомжей))) через неделю)))
да 3 дня - максимум (голыми руками и круглосуточно)))
10.08.2020 16:25 Ответить
"накантролє"? - Втоплять і кран...
10.08.2020 16:06 Ответить
Залишити його як памятник недолугого правління самого найгіршого президента.
10.08.2020 16:26 Ответить
А выборы скоро...
10.08.2020 16:31 Ответить
В танкере уже своя экосистема сформировалась, его подъем это удар по местной флоре и фауне!
10.08.2020 17:10 Ответить
раков наловят
10.08.2020 17:54 Ответить
Вы почему покрасили только половину корабля?
- смотрите договор, там написано: Рабинович с одной стороны, и судостроительная компания с другой стороны...."
10.08.2020 20:45 Ответить
СССР. Поликлиника. Заходит посетитель.
- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- Здравствуйте, безнадежный больной.
10.08.2020 20:46 Ответить
https://pikabu.ru/story/tolko_chto_pokrasili_sudno_6568897 А подъем будет как и спуск )))))) в стране клоунов
10.08.2020 20:50 Ответить
А трос?
10.08.2020 21:08 Ответить
фух! ну слава Богу! нашлась пропажа.
11.08.2020 08:21 Ответить
ВВС. Последние известия...
В Одессе (Украина) под непосредственным руководство и озабоченностью президента поднят танкер "Делфи". В результате подъема 50 000 служащих получили грыжу. Потом танкер снова уронили и одному человеку сломан палец падающим предметом. На фоне этих событий 95-й Квартал на полгода отложил свои гастроли в Одессу. Пока у ее жителей не прекратится смех от последних событий в Украине и мире...
11.08.2020 08:43 Ответить
 
 