Кравчук заявил о готовности поехать на оккупированный Донбасс: "Если сложатся соответствующие условия"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что рассмотрит целесообразность поездки на оккупированный Донбасс, если на оккупированной территории сложатся соответствующие условия.

Об этом он сказал в интервью специальному проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии", передает Цензор.НЕТ.

В частности, сначала Кравчук отметил, что поддерживает инициативу первого премьер-министра Украины (1990-1992 гг.) Витольда Фокина осуществить поездку в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук

"Он знает ситуацию там лучше из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", - заявил Кравчук.

+35
Навсегда ?
10.08.2020 15:09 Ответить
+20
звіздуй сирло старе.
10.08.2020 15:09 Ответить
+20
Можешь не возвращаться ,старый пердун !
10.08.2020 15:11 Ответить
10.08.2020 15:09 Ответить
10.08.2020 15:11 Ответить
Кравчук - молодець, хай їде. Ми йому потім дамо орден Народний Герой, посмертно.
10.08.2020 15:19 Ответить
Пусть едет...может кто пристрелит старого козла..
10.08.2020 15:09 Ответить
Там все під контролем пуйла. Тільки домовлятись треба з його маріонетками.
10.08.2020 15:14 Ответить
10.08.2020 15:09 Ответить
Коміністичний виродок Кравчук каже, що це тому, що він підписав біловезькі угоди, ми сьогодні можемо говорити все, що хочемо, і збиратись на Майданах.
Ні, виродку. Це завдяки Стусу, Симоненку, Горській, Джемілеву, Чорноволу, які йшли на ешафот, а ти підносив каву і набої їх катам.
10.08.2020 15:29 Ответить
Краще не скажеш
10.08.2020 17:04 Ответить
Если обеспечат кефир, клистир и теплый сортир.
10.08.2020 15:10 Ответить
на подвале? )))
10.08.2020 15:14 Ответить
Заслуженным пенсионерам - уютный подвал.
10.08.2020 15:16 Ответить
с форточкой и мягкой табуреткой ))
10.08.2020 15:19 Ответить
А я готов поехать на Сейшельские острова, если мне сложат, положат или покладут на блюдечке соответсвующие материальные условия!
10.08.2020 15:10 Ответить
Зелю хай з собою візьме .
10.08.2020 15:11 Ответить
і Філорета
10.08.2020 15:35 Ответить
Ехай! Там сейчас хорошо... Макароны на ужин...
10.08.2020 15:11 Ответить
Едь и не возвращайся
10.08.2020 15:11 Ответить
а если обратно обенять его откажуться? )))
10.08.2020 15:11 Ответить
Поплачем и простим.
10.08.2020 15:13 Ответить
так сложно? можно ж просто не заметить потерю бойца )
10.08.2020 15:15 Ответить
Что-то слишком много Кравчука стало в нашей жизни, этого "специалиста" по меморандумам из идеологического отдела ЦК
10.08.2020 15:11 Ответить
Похоже, що затмил "цицеронов" от зеленых слуг, что-то начало Остапа нести. На его веку не дождаться "соответствующих условий".
10.08.2020 19:22 Ответить
а прямо зараз зможешь ?!
10.08.2020 15:11 Ответить
"И имеет решительность, смелость и готов это сделать", деда уже старый, ему по.уй куда ехать
10.08.2020 15:11 Ответить
Ему бы еще дудочку, чтобы все любители руССкага мира за ним пошли.
10.08.2020 15:12 Ответить
100% сценарій пуйла - треба домовлятись з терористами, паРаша не при справах.
____________
Зєля крутить-мутить, а хоче заштовхати Лугандон в Україну, а Україну в паРашу.
Зєлю геть. Дострокові.
10.08.2020 15:12 Ответить
Але перед тим нам треба узгодити ЄДИНУ кандидатуру на дострокові. А потім укласти з нею суспільний договір. Інакше нам КАПЕЦЬ
10.08.2020 15:24 Ответить
Тут складніше , на мою думку жоден з відомих потенційних кандидатів недостойний . Знаю Вашу прихильність до Тимошенко , але не розділяю її , вона вже з окупаційним блоком синхронно голосує і не приховує цього .Ін май хоум опініон .
10.08.2020 16:01 Ответить
Заміна Зєлі на Юлю не викличе масового ентузіазму в українців, нажаль. Занадто багато брехливого бруду за ці 20 років було на Юлю вилито олігархами, що люди, які думають телевізором, її не оберуть і не підтримають.
Але ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
10.08.2020 16:36 Ответить
А как ты собрался Далю "протягнути" через Конституцию: "Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою"?
10.08.2020 17:22 Ответить
300+1 і Даля наш президент. Окремим рішенням. І Конституційний суд підмахне. Тільки чи будуть ці 300+1?
Ну це таке
10.08.2020 22:55 Ответить
Якщо складуться умови, то ти разом із Зелєю можеш і у Ростов поїхати...
10.08.2020 15:13 Ответить
Пливи пливи гівно зелене.
10.08.2020 15:15 Ответить
Мне политика зели напоминает жизнь наших соседей . 45-ти летний олень всю жизнь прожил с мамой . Мама ему говорит , как надо жить .
10.08.2020 15:16 Ответить
Вызывайте санитаров.
10.08.2020 15:18 Ответить
Яки вси вумни, дают всем советы, а хто вы такие? И хто вас послухае? а хочется показать себя. Особенно патриотикам, ни шагу назад, иначе будем строчить по клаве, мало не покажется.
10.08.2020 15:24 Ответить
Там и оставайся, падла.
10.08.2020 15:25 Ответить
В Украине считают, что люди принимающие решения сидят в Донецке и Лугнаске?
10.08.2020 15:29 Ответить
Намагаються нав'язати таку дурну думку .
10.08.2020 16:03 Ответить
Нехай в зимку едеткуме.
-Чого це?
-Щоб не зря.Притрусит дороги песком з дупи.Хоч користь якась
10.08.2020 15:32 Ответить
Нехай поїде на Дамбас через Білорусь
10.08.2020 15:34 Ответить
Старый предатель, ты туда можешь поехать только С ЧЕМОДАНАМИ!!!
10.08.2020 15:34 Ответить
10.08.2020 15:35 Ответить
колись казав, що буде спати з рушницею під подушкою
10.08.2020 15:36 Ответить
Поехать на Донбасс хочешь, окурок жизни? Пообщаться и подписать акт о безоговорочной капитуляции? Поедешь, голой жопой по асфальту!
10.08.2020 15:38 Ответить
Господи хоч би ти старий комуняка туди поїхав і ніколи звідти не повернувся - повітря в Україні стало б чистішим!
10.08.2020 15:42 Ответить
может скинемся на бензин и пусть НАВСЕГДА уедут в "ту сторону" ?
10.08.2020 15:49 Ответить
Нахрена, пускай на своей "кравчучке" пяздует, бензин ещё тратить.
10.08.2020 19:26 Ответить
...ехай..., навсегда!
10.08.2020 15:50 Ответить
Сивуху та найвеличнішого з собою бери: один знає, як будувати мир з тими, хто там живе, а інший бачить мир в очах вбивць. Гарна компанія буде! Сподіваюсь, там і лишитесь всією шоблою, "і нікто нє узнаєт, гдє могілка твоя"
10.08.2020 15:52 Ответить
да-да конечно двух колесная тачка 90-х, может поехать только назад в 90-е или в дыру.
10.08.2020 16:02 Ответить
10.08.2020 16:03 Ответить
И с кем ты, старая проститутка, там собираешься общаться? И рад чего?
10.08.2020 16:03 Ответить
Шото эта Звезда, сегодня много говорит
10.08.2020 16:09 Ответить
Хочуть паскуди шоб і у нас зробити приднєстров'є, щоб ми туди їздили і вони мали змогу сюди їздити, щоб там були свої порядки, а у нас свої. І потім ця пошесть ще буде погоджувати чи не погоджувати те що робитиме «вся» Україна, бо вони теж мають право вирішувати за Україну.
10.08.2020 16:28 Ответить
Та можно и в окоп.
10.08.2020 16:29 Ответить
,,Сложаться условия ,, , какие условия должны ,,сложиться ,,? Что может изменить дряблая задница старого пердуна находясь в лугандонии ? Или это обмен нижеплинтусовой репутации коммуняцкой гниды ( за небольшое денежное вознаграждение ) на капитуляцию Украины перед ху ..м ? Или вазелиновая труппа думает , что никто не заметит связи между ними и этим ху..вским холуем ?
10.08.2020 16:35 Ответить
Пускай дедушка Кравчук побыстрее переезжает и прихватит с собой - всех своих родственников и близких.
10.08.2020 16:42 Ответить
Вести переговори з терористами є кримінальним злочином ! Але старий маразматик , впевнений , що Зеоманський його прикриє .
Поідуть напару на ростов !
10.08.2020 16:45 Ответить
Копняками на мінне поле слухати донбас, бо його ж не чують.
10.08.2020 16:49 Ответить
Злочинна заява Кравчука Юди про те, що треба відмовитися від посередників і напряму спілкуватися з Путіним ( )(уйлла) це частина нового плану )(уйла -Мертвечука.
Треба одразу зазначити - теза про двосторонні мирні переговори обов'язково знайде відгук серед багатьох українців переважно яничар -зрадофілів. Проте, як тільки ми на це погодимося - ми потрапляємо в страшну пастку. Вести переговори з кривавим виродком, неможливо. Бо його позиція незмінна - федералізм, особливий кацапський статус окупованих територій і перевибори по кремлівськи. І гарантоване знищення України як держави. І це звільняє наших союзників від будь-яких зобов'язань, і європейці будуть лише аплодувати такому повороту подій як припинення всяких обмежень, санкцій....А в країні розпочинається широка дискусія - Європа нас зрадила треба послухати мудрого комуняку Кравчука. Паралельно буде нагнітається антивійськова істерія....мир за любу ціну. В ЗРаді всі закричать про зраду, розвал і капітуляцію. А на вулицях будуть організувати тарифні,пенсійні..... Майдани.
І тоді, )(уйло запропонує устами своїх вірних агентів: Кравчука, Мертвечука, Савченко..... новий варіант «мирного» договору і почне вимагати двосторонніх переговорів в яких ми програємо, а ЄС полегшено зітхне, допоки )(уйло вже не почне нову експансію в Прибалтику, Польшу....
Українці зараз на кону доля України, і заради захисту своєї рідної держави від кремлівських фашистів окупантів давайте разом жорстко зупинимо троянського коня кремля в вигляді проклятого зрадника Кравчука....і тільки тоді будем гарантовано жити в великій європейській суверенній незалежній Українській державі, а не в кацапській колонії.
10.08.2020 17:08 Ответить
там і залишайся старе лайно
10.08.2020 17:09 Ответить
По просьбам трудящихся армянское радио ставит песню "Дорожная".
10.08.2020 17:19 Ответить
Дорожка скатертью, и было бы очень хорошо, если бы там и остался.
10.08.2020 17:23 Ответить
Кравчуку..... https://www.youtube.com/watch?v=_FHngGBaklw дорожная .
10.08.2020 17:41 Ответить
нэ нада ехать! Там может мост обвалиться или лифт упадет.
10.08.2020 17:48 Ответить
Старый маразматик ведёт к тому, что на Донбассе идёт гражданская война..., и , следовательно, надо между собой договариваться.
10.08.2020 18:09 Ответить
Сивоху не забудь!
10.08.2020 18:49 Ответить
Как бы не с грунтовыми водами, можно и з Захаром там "тему перетереть".
10.08.2020 19:31 Ответить
86 лет

10 января 1934 г.
можно ехать куда хочешь, в таком возрасте, риск что кинут камень =0
10.08.2020 22:38 Ответить
тов.кравчук!
не позорьтесь, лучше пишите мемуары, народ поймет и уважение какое-то останется, если честно покаетесь.
10.08.2020 23:17 Ответить
кравчукча , скатерью дорога нафталиновый маразматик
18.08.2020 16:42 Ответить
 
 