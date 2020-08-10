Кравчук заявил о готовности поехать на оккупированный Донбасс: "Если сложатся соответствующие условия"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что рассмотрит целесообразность поездки на оккупированный Донбасс, если на оккупированной территории сложатся соответствующие условия.

Об этом он сказал в интервью специальному проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии", передает Цензор.НЕТ.

В частности, сначала Кравчук отметил, что поддерживает инициативу первого премьер-министра Украины (1990-1992 гг.) Витольда Фокина осуществить поездку в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

"Он знает ситуацию там лучше из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", - заявил Кравчук.