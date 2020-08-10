Кравчук заявил о готовности поехать на оккупированный Донбасс: "Если сложатся соответствующие условия"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что рассмотрит целесообразность поездки на оккупированный Донбасс, если на оккупированной территории сложатся соответствующие условия.
Об этом он сказал в интервью специальному проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии", передает Цензор.НЕТ.
В частности, сначала Кравчук отметил, что поддерживает инициативу первого премьер-министра Украины (1990-1992 гг.) Витольда Фокина осуществить поездку в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
"Он знает ситуацию там лучше из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", - заявил Кравчук.
Коміністичний виродок Кравчук каже, що це тому, що він підписав біловезькі угоди, ми сьогодні можемо говорити все, що хочемо, і збиратись на Майданах.
Ні, виродку. Це завдяки Стусу, Симоненку, Горській, Джемілеву, Чорноволу, які йшли на ешафот, а ти підносив каву і набої їх катам.
____________
Зєля крутить-мутить, а хоче заштовхати Лугандон в Україну, а Україну в паРашу.
Зєлю геть. Дострокові.
Але ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
Ну це таке
-Чого це?
-Щоб не зря.Притрусит дороги песком з дупи.Хоч користь якась
Поідуть напару на ростов !
Треба одразу зазначити - теза про двосторонні мирні переговори обов'язково знайде відгук серед багатьох українців переважно яничар -зрадофілів. Проте, як тільки ми на це погодимося - ми потрапляємо в страшну пастку. Вести переговори з кривавим виродком, неможливо. Бо його позиція незмінна - федералізм, особливий кацапський статус окупованих територій і перевибори по кремлівськи. І гарантоване знищення України як держави. І це звільняє наших союзників від будь-яких зобов'язань, і європейці будуть лише аплодувати такому повороту подій як припинення всяких обмежень, санкцій....А в країні розпочинається широка дискусія - Європа нас зрадила треба послухати мудрого комуняку Кравчука. Паралельно буде нагнітається антивійськова істерія....мир за любу ціну. В ЗРаді всі закричать про зраду, розвал і капітуляцію. А на вулицях будуть організувати тарифні,пенсійні..... Майдани.
І тоді, )(уйло запропонує устами своїх вірних агентів: Кравчука, Мертвечука, Савченко..... новий варіант «мирного» договору і почне вимагати двосторонніх переговорів в яких ми програємо, а ЄС полегшено зітхне, допоки )(уйло вже не почне нову експансію в Прибалтику, Польшу....
Українці зараз на кону доля України, і заради захисту своєї рідної держави від кремлівських фашистів окупантів давайте разом жорстко зупинимо троянського коня кремля в вигляді проклятого зрадника Кравчука....і тільки тоді будем гарантовано жити в великій європейській суверенній незалежній Українській державі, а не в кацапській колонії.
10 января 1934 г.
можно ехать куда хочешь, в таком возрасте, риск что кинут камень =0
не позорьтесь, лучше пишите мемуары, народ поймет и уважение какое-то останется, если честно покаетесь.