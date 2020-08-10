РУС
Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам: это неприемлемо, - представитель правительства ФРГ Зайберт

Прошедшие в Беларуси президентские выборы не отвечали демократическим стандартам, заявили власти ФРГ.

"Очевидно, что президентские выборы, прошедшие (в Беларуси), не соответствовали минимальным стандартам демократических выборов. С нашей точки зрения, это неприемлемо", - сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, добавив: "Многочисленные сообщения о систематических нарушениях и фальсификациях на выборах выглядят правдоподобно", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этой связи очень прискорбно, что Беларусь не дала наблюдателям от ОБСЕ никакой возможности выполнять работу и наблюдать за этими выборами. (Не менее досадно), что белорусские наблюдатели за выборами столкнулись с препятствиями, выполняя свою работу", - сказал Зайберт.

"Политическое руководство страны должно было принять волю народа", - заявил представитель правительства.

"Мы также осуждаем применение насилия в отношении мирных демонстрантов на улицах Минска и в других местах в стране. Мы осуждаем многочисленные аресты, не в последнюю очередь, журналистов, местных и зарубежных корреспондентов, и ограничение доступа в Интернет", - сказал Зайберт.

"Теперь ЕС должен будет принять решение, как Европа может надлежащим образом и совместно на это отреагировать. Мы совместно с нашими европейскими партнерами до этих выборов призывали к тому, чтобы они прошли свободно и справедливо. Теперь федеральное правительство (ФРГ) призывает политическую власть страны к тому, чтобы права людей в Беларуси на уровне свободы собраний, слова и информации были гарантированы", - заявил Зайберт.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24794) Германия (7284) Лукашенко Александр (3647) Зайберт Штеффен (41) Тихановская Светлана (390)
+8
Жаль Порошенко так не сделал 21.04.2019. Щас бы не было бы не зебилов, ни квартальных, ни ввсьой остальной наволочи!!!
10.08.2020 15:24 Ответить
+8
когда в методичке не написали, что просто копи-пастить нельзя
Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам: это неприемлемо, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 4157
10.08.2020 15:27 Ответить
+5
дубінський просто дегенерат, як впрочем і ребеновічь
10.08.2020 15:32 Ответить
нихера не будет, если усатый не задушит протестующих - путлер поможет.
10.08.2020 15:24 Ответить
Жаль Порошенко так не сделал 21.04.2019. Щас бы не было бы не зебилов, ни квартальных, ни ввсьой остальной наволочи!!!
10.08.2020 15:24 Ответить
нічого, не хвилюйтесь. Зебіл точно так зробить.
10.08.2020 15:31 Ответить
у зебила прямая кишка тонка
10.08.2020 15:34 Ответить
дарма ви його недооцінюєте. Закон він порушує і Конституцією підтераєтся майже щодня!
10.08.2020 15:38 Ответить
Бо барыга, потому и не сделал, кишка тонка, о ком жалеть. Даже рыгов не сумел посадить.
10.08.2020 15:34 Ответить
Уже пора выучить, что политический режим создается для государства, а не государство живет, чтобы поддерживать существующий режим, даже если он не эффективен. "Эффективность" демократического режима в странах, на которые положила глаз авторитарная страна, уже продемонстрирована Украиной, Молдовой и т.д.
10.08.2020 15:37 Ответить
1.Лукашенко «гарантував», що Путін в телефонній розмові заявив йому, що «ми в одному човні»...

2.Оптимальний варіант для Путіна, - не допустити приходу до влади Білорусі опозиції, максимально викрутити яйця Лукашенко, щоб не вів себе надто нахабно. І примусити його до максимальної інтеграції. аж до повної "інтеграції" в союзну державу...А потім відправити Луку на почесну пенсію... а якщо вдасться - то й під "інфаркт-інсульт"... і похорони з почестями
10.08.2020 15:47 Ответить
Той оппозиции, что вчера начала в Москву перебегать, критиковала антироссийскую политику Лукашенко и слала письма Путину с просьбой вмешаться в выборы? Да, Путин точно не желает их прихода к власти.
10.08.2020 15:51 Ответить
Та дряблая "оппозиция", далеко не вся оппозиция, а уж в плане ватничества ее Лукашенко обходит, как стоячую. Есть в этом и определенный плюс. Лукашенко почувствовал ревность от таких заявлений, и теперь ему еще хуже спится в душной охраняемой резиденции.

Народ белорусский, кстати, выходя на улицу триколором не машет и "путин, спаси" не кричит. У нас свои флаги и свои лозунги. Это наша страна, наш дом, а не разменная монета между Кремлем и Дроздами. И не мудрено, что украинская наволочь, мысленно бесившаяся вместе с "народом Донбасса", а потом, не дождавшись "падения Киева", перекрасившаяся в национал-демократов, искренне болеет за того, кто всерьез обсуждает цену сдачи нашей страны Москве, что она готова злорадствовать над нами и гадить нам, потому что мы - не такие как они.
10.08.2020 17:11 Ответить
Вижу, что флаг другой - нидерландский. И лозунги другие, но переговоры за вас ведут люди с лозунгом "Путенвведи!". И народ другой - в Украине диктатор 26 лет не просидел бы.
Так это неправильная оппозиция. Тогда почему ваш мудрый народ отдал 9-73% голосов за нее? Надеетесь, что Путин в СГ разрешит "Честные Выборы" провести?
10.08.2020 17:55 Ответить
Флаг.. вы в курсе, что у нас тотальная блокировка интернета, так что и на ладан дышавшая экономика через пару дней подобной жизни окончательно сорвется в штопор? Что белорусы не на Цензор, а вообще в глобальную сеть могут выйти только через туннели?

Оппозиция под лозунгом "Путин введи" ведет переговоры? Не обобщайте. Конкретно Цепкало-муж, бывший лукашенковский чиновник, примкнувший к этой коалиционной оппозиции, попытавшийся, как у них там подле Лукашенки было принято, потянуть кремлевскую карту, разумеется, безуспешно (у России есть свой фаворит, запятнанный, которого вели много лет, который уже никуда не выпутается, который не скажет, давайте начнем с чистого листа, и которого осталось лишь немного дожать), и получивший за это обоснованное осуждение со стороны авторитетных и уважаемых людей.
10.08.2020 18:41 Ответить
З Лукою такий номер не пройде. Він не віддасть країну жидо-кацапським окупантам.
10.08.2020 18:29 Ответить
тю! вам было сделано по максимуму - те кто историю не знают, тем похер...они будут страдать и так далее, не понимая, что происходит!
Ты хенрню морозишь ))...вот если бы украинцы так сделали, другое дело!
10.08.2020 15:41 Ответить
когда "армію, віру, мову" меняют на "конец епіхви бєднасті, какая разніца і відосікі от голого боротька", то пора тоталитарный режим вводить как ни крути
10.08.2020 15:44 Ответить
ну так - я был готов....социум - нет! Им бы на хлеб намазать...что то )) мажут
10.08.2020 15:48 Ответить
Остаётся только скулить, да ПЕСик?
10.08.2020 15:48 Ответить
Вместо демократии от Пороха ты получил демократуру от Верховного Зебобика с Беней, Ермаком и Портновым - легче стало, зебобичек?
10.08.2020 15:56 Ответить
Порошенко не мог так сделать, поэтому он и Порошенко, а не узурпатор власти!
10.08.2020 16:07 Ответить
А що з того, що він "не узурпатор"? тепер стид і срам.
10.08.2020 18:39 Ответить
то тобі не Порох потрібний, а хтось інший, український піночет
10.08.2020 18:58 Ответить
можеш до зелених перейти відразу, не буде стида та сраму тобі
10.08.2020 18:59 Ответить
А що змінилось би в нашій олігархічній системі? Майдан стояв за зміну системи, а не прізвищ у ній. Янукович в 2004-ому сфальшував вибори, це йому сильно допомогло?
10.08.2020 18:45 Ответить
" неприемлемо " ? , т.е. не " обеспокоенны " ?
10.08.2020 15:24 Ответить
Правильно, Европа. Давите таракана!
10.08.2020 15:25 Ответить
Никто никого не будет давить .
10.08.2020 15:28 Ответить
Как не будут, если уже давят?
10.08.2020 15:31 Ответить
Бл ....., Шо танками? ,
10.08.2020 15:36 Ответить
***** тоже надеялось, что на вторжение в Украину ответят танками. А достаточно простеньких и слабеньких санкций.
10.08.2020 15:39 Ответить
И мы в шоколаде, по твоему, шо то ты на выворот изъясняешься. Где Крым, Донбас, да для этого простенькие и слабенькие санкции понадобились?
10.08.2020 15:48 Ответить
Я в курсе, что мы не в шоколаде. Но нет других инструментов ( кроме как санкции ) для воздействия на взбесившихсе недочеловеков за поребриком во главе с недофюрером ******. У нас нет военной мощи противостоять Хукйлу. А НАТО не будет этого делать за нас. Согласен, что санкции слабенькие. Но капля камень точит...
10.08.2020 16:05 Ответить
_Угу. Так доуя достаточно, что нелюди расширяют экспансию на Евразию и Африку и готовятся атаковать Европу.
10.08.2020 15:50 Ответить
Не будет ***** атаковать африку и европу. Кишка тонка. Из новейшей истории видно, что оно атакует слабых и находящихся поблизости.
10.08.2020 16:10 Ответить
_До 2008 глупцы также говорили про Грузию. После 2008 про Украину. Глупцы ничему не учатся, не делают выводов.
10.08.2020 16:20 Ответить
Германія завжди була проти незалежності України, це Меркель виступила проти вступу України в НАТО в 2008 р. це вона була проти постачання нам зброї, це вона будує північний Потік 2, і їй начхати на весь світ, мабуть, вона агентка кгб, бо з гдр. комсомолка.
10.08.2020 18:46 Ответить
І це вона автор "Минских договоренностей", та ще й приплели туди Штайнмайєра.
10.08.2020 18:49 Ответить
Поспешили со снятием санкций, что усилило веру Царька в безнаказанность и свою актёрскую игру в вечную демагогию. Так же можно и с северным соседом попасть в просак
10.08.2020 15:25 Ответить
Вот и всё, похоронный колокол прозвучал.
10.08.2020 15:26 Ответить
10.08.2020 15:27 Ответить
дубінський просто дегенерат, як впрочем і ребеновічь
10.08.2020 15:32 Ответить
Дубінський і рабінович два розмовляючих отвори одної жопи.
10.08.2020 16:10 Ответить
похоже немцы и интернет отключали. щас просто маскируются )
10.08.2020 15:27 Ответить
А Зеля поздравил, ему надо определиться с кем он, с цивилизованными людьми или с путиным и лукашенко.
10.08.2020 15:28 Ответить
Уже поздравил . Какие вопросы ?
10.08.2020 15:30 Ответить
Та уже никаких.
10.08.2020 15:31 Ответить
якщо відверто, то їх до нього і не було... там і так усе зрозуміло.
10.08.2020 15:33 Ответить
а зелю ,кроме луки ,никто больше к себе не приглашает - еще бы не поздравил
10.08.2020 15:38 Ответить
наскільки я зрозумів, ще не ризикнув з прямими публічними вітаннями диктатору: https://apnews.com.ua/ua/news/vid-privitannya-do-zasudzhennya-reaktcii-lideriv-krain-svitu-na-shostu-peremogu-lukashenka-u-viborakh-v-bilorusi/ "Зеленський не вітав Лукашенка з перемогою як такою, проте відреагував на масштабні протести у Білорусі, які спричинила ця "перемога"."
10.08.2020 16:38 Ответить
Заставте Лукашенка провести справжні демократичні вибори та ще під контролем незалежних спостерегачів , та камерами журналістів різних країн
10.08.2020 15:28 Ответить
10 до 1 що знову переможе Лукашенка. Зомбоящик страшна сила.
10.08.2020 16:11 Ответить
А що скаже Зеленський?
10.08.2020 15:32 Ответить
Жаль, но у него не спросят. А мог бы такое сказать.
10.08.2020 15:38 Ответить
10.08.2020 16:39 Ответить
Мне другое интересно, а зачем Луке вообще нужен был этот цирк с выборами?
Он себе рейнг поднял? Легитимность? Потенцию?)
10.08.2020 15:33 Ответить
Попытался второе.
10.08.2020 15:39 Ответить
Третье.
10.08.2020 17:12 Ответить
Нафига пробовать поднимать головку, если скоро голова с плеч долой?
10.08.2020 17:31 Ответить
Хороший мужик этот Зайберт. Крым с Донбассом его так же сильно интересовали как сейчас Беларусь?
10.08.2020 15:35 Ответить
Выборы в Беларуси очередной фарс и доказательство того, что в стране, где правит диктатура и коррупция, это абсолютно бессмысленное занятие. Только вооружённый переворот и полная смена власти.
10.08.2020 15:36 Ответить
Ви сплутали грішне з праведним -- в Білорусі немає корупції.
10.08.2020 18:52 Ответить
Це в Україні демократія і корупція. Криють владу, як хочуть, а "васька слушает да ест".
10.08.2020 18:55 Ответить
Меня бесит , двойные стандарты руководителей этой страны .
10.08.2020 15:36 Ответить
это не страна а концлагерь
10.08.2020 15:55 Ответить
может кто не прочел еще (есть выше на Цензоре)...

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2763765227057026 8 год ·
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2763765227057026 8 год ·

Сейчас бы всей Европе заявить, что мы не признаем выборов в Беларуси и никакого Лукашенко в качестве победителя, признать Тихановскую единственным легитимным президентом, тем самым перетянув её из ватной стороны на свою, и начать оказывать помощь протестующим, но...
Еще лет сто назад Антанта, понимая, что падение Беларуси во главе с абсолютно нелегитимным диктатором в объятия России становится абсолютно неизбежным, что несет за собой перекрой геополитики в Европе и новые, уже тектонические, проблемы, уже формировала бы экспедиционный корпус и отправляла бы военспецов в Минск, и через пяток лет мир бы увидел книгу нового Лоуренса Белорусского - потому что пошли вы на хер, вот почему.
Да какой там.
Инфантилизм головного мозга завоевал весь мир. Как год назад они писались розовым кипятком от счастья: "Ура-ура, в Украине прошли по-настоящему демократические выборы и к власти пришел клоун, который просрет, прогребет вообще все, что только можно, какое счастье, боже, боже, главное демократическая передача власти!" - как будто в Украине до этого были какие-то проблемы с демократической передачей власти - так и сейчас будут сидеть ровно и с каменным лицом соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела.
Пофиг, что прямо на границе зарождается не просто новая диктатура, а уже военный режим.
Ну, призовут Лукашенко не очень сильно людей убивать и держаться в рамках приличия. Выразят серьезную озабоченность.
Вы спрашиваете меня, почему я так не люблю спасателей коал и гретов тунберг.
Да вот поэтому.
Потому что сначала людей надо спасать, а потом уже мишек.
Но когда надо спасать людей - не в Австралии, у себя под боком, вот, в паре сотен километров - хрен кого на горизонте. Вообще. От молчания политкорректных языков в заднице аж звенящая тишина по всему миру.
Они не могут определиться, сколько полов у биологического вагинального менструюрующего человека с мужским половым хером - какой там взрослые решения принимать.
Именно поэтому любые поехавшие головой диктатуры кладут огромный болт и делают все, что хотят. Это же не коалы. Ну, подумаешь, пару человек поубивали в Минске и есть все зачатки установления новой военной диктатуры прямо под боком - фигня-то какая. Поехали пингвинов спасать.
Беларусь сейчас - и ближайшие два-три дня - точка бифуркации ВСЕЙ ЕВРОПЫ. От того, как там развернутся события, зависит геополитика уже всего региона. Как минимум. Тут не то, что каждый день, каждая минута дорога. Тут ПАСЕ с ООНами и НАТО должны вообще не спать, каждые пятнадцать минут проводя по заседанию.
"Исходя из того, что демократия в Беларуси находится в непосредственной угрозе, что влечет за собой расширения влияния поехавшей головой бензоколонки с ядерным вооружением и захватническими амбициями, что, в свою очередь, влечет за собой опасность мирному сосуществованию уже вообще всей Европы, наблюдая усиление диктатуры одного там потерявшего берега подполковника КГБ, подтверждая право беларуского народа на демократию и свободу, мы приняли решение..."
Но нет.
А потом они каждый раз удивляются.
10.08.2020 15:36 Ответить
Це Білорусь стоїть перед загрозою демократії. Довгих років правління Лукашенку, і танки з півночі не попруть на нашу землю, а може, згодом разом з Білоруссю вступимо в НАТО.
10.08.2020 19:02 Ответить
Лука пусть и демократично , но держит страну . Консервы ФСБ не прошли .
10.08.2020 15:38 Ответить
значит просто не признавать их легитимными, как не признается крым россией, например
10.08.2020 15:39 Ответить
Випий і помолись, попустить.
10.08.2020 19:03 Ответить
Президентські вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам: це неприйнятно, - представник уряду ФРН Зайберт - Цензор.НЕТ 6604
10.08.2020 15:40 Ответить
Тебя бы, да в европарламент, а то Петю выбрали туда. Тра-ля-ля, тра-ля-ля и никакого толку. а ты бы надавил на них, ты же центр Европы.
10.08.2020 15:42 Ответить
А СНГ(русские) считают, что всё было ТОПчик.
-Это всё, что нужно знать, о путинцах "желающих" свергнуть "недоговороспособного" Лукашенко, который "костьми ляжет", а сохранит суверенитет Беларусь)))
Я это к поддерживающем Лукашенко украинцам обращаюсь.(Оно может и ляжет, но только костьми, в смысле- коленками).
10.08.2020 15:47 Ответить
ФРГ продолжает играть на карликовой кожаной флейте.
Вы уже ответные санкции для защиты СП, которыми весь год угрожаете США, введите, чтобы окончательно лечь под кацапов.
10.08.2020 15:47 Ответить
https://politota.d3.ru/zabastovka-na-belorusskom-metallurgicheskom-zavode-2022027/ Забастовка на Белорусском металлургическом заводе

Лукашенко, как типичный советский идеологический работник, презирает городские протесты и считает "настоящими" только политические выступления рабочих, желательно тяжелой индустрии.
Что ж, получите.
Президентські вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам: це неприйнятно, - представник уряду ФРН Зайберт - Цензор.НЕТ 4604
Прямо сейчас в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе остановлена работа в некоторых цехах.
К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.
Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.

Две недели назад появилась информация о том, что работники Белорусского металлургического завода вывесили на стенде предприятия объявление, в котором предупредили руководство о том, что в случае нечестных президентских выборов, заводчане будут вынуждены бастовать.
Кроме этого, заводчане активно выступали на митинге в поддержку Тихановской, который проходил в Жлобине 26 июля
10.08.2020 15:57 Ответить
Надеюсь, домны тоже остановят?
10.08.2020 16:07 Ответить
А домны, что тоже человеки???
10.08.2020 16:21 Ответить
10, 11 и 12... 13 всё будет работать.
10.08.2020 16:33 Ответить
Наш Верховний казав на 10-тисячний мітинг" По Києву дощ пройшов."
10.08.2020 19:06 Ответить
Наш нынешний Верховный -- мудак. И несет всякую чушь.
Чаще всего я его и не слушаю -- в его речах сложно смысл не то что найти, уловить. (((
А Вы еще его речи коллекционируете... Бросайте это бесполезное занятие!
11.08.2020 09:45 Ответить
цікаво буде порівняти неофіційні (бо офіційні Лука заборонив) екзит-поли біля посольств і консульств Білорусі з офіційними цифрами на закордоних дільницях...Якщо і тут зфальшують...
10.08.2020 16:23 Ответить
ну, в Варшаве не смогли. Тихановская с огромным отрывом. 368 голосов против 69 за Лукашенко. Остальные вообще по мелочи.
10.08.2020 16:40 Ответить
Фрицы-адвокаты йухла в Европе. Если им не нравится-мы должны быть довольны
10.08.2020 16:54 Ответить
 
 