Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам: это неприемлемо, - представитель правительства ФРГ Зайберт
Прошедшие в Беларуси президентские выборы не отвечали демократическим стандартам, заявили власти ФРГ.
"Очевидно, что президентские выборы, прошедшие (в Беларуси), не соответствовали минимальным стандартам демократических выборов. С нашей точки зрения, это неприемлемо", - сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, добавив: "Многочисленные сообщения о систематических нарушениях и фальсификациях на выборах выглядят правдоподобно", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В этой связи очень прискорбно, что Беларусь не дала наблюдателям от ОБСЕ никакой возможности выполнять работу и наблюдать за этими выборами. (Не менее досадно), что белорусские наблюдатели за выборами столкнулись с препятствиями, выполняя свою работу", - сказал Зайберт.
"Политическое руководство страны должно было принять волю народа", - заявил представитель правительства.
"Мы также осуждаем применение насилия в отношении мирных демонстрантов на улицах Минска и в других местах в стране. Мы осуждаем многочисленные аресты, не в последнюю очередь, журналистов, местных и зарубежных корреспондентов, и ограничение доступа в Интернет", - сказал Зайберт.
"Теперь ЕС должен будет принять решение, как Европа может надлежащим образом и совместно на это отреагировать. Мы совместно с нашими европейскими партнерами до этих выборов призывали к тому, чтобы они прошли свободно и справедливо. Теперь федеральное правительство (ФРГ) призывает политическую власть страны к тому, чтобы права людей в Беларуси на уровне свободы собраний, слова и информации были гарантированы", - заявил Зайберт.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
2.Оптимальний варіант для Путіна, - не допустити приходу до влади Білорусі опозиції, максимально викрутити яйця Лукашенко, щоб не вів себе надто нахабно. І примусити його до максимальної інтеграції. аж до повної "інтеграції" в союзну державу...А потім відправити Луку на почесну пенсію... а якщо вдасться - то й під "інфаркт-інсульт"... і похорони з почестями
Народ белорусский, кстати, выходя на улицу триколором не машет и "путин, спаси" не кричит. У нас свои флаги и свои лозунги. Это наша страна, наш дом, а не разменная монета между Кремлем и Дроздами. И не мудрено, что украинская наволочь, мысленно бесившаяся вместе с "народом Донбасса", а потом, не дождавшись "падения Киева", перекрасившаяся в национал-демократов, искренне болеет за того, кто всерьез обсуждает цену сдачи нашей страны Москве, что она готова злорадствовать над нами и гадить нам, потому что мы - не такие как они.
Так это неправильная оппозиция. Тогда почему ваш мудрый народ отдал 9-73% голосов за нее? Надеетесь, что Путин в СГ разрешит "Честные Выборы" провести?
Оппозиция под лозунгом "Путин введи" ведет переговоры? Не обобщайте. Конкретно Цепкало-муж, бывший лукашенковский чиновник, примкнувший к этой коалиционной оппозиции, попытавшийся, как у них там подле Лукашенки было принято, потянуть кремлевскую карту, разумеется, безуспешно (у России есть свой фаворит, запятнанный, которого вели много лет, который уже никуда не выпутается, который не скажет, давайте начнем с чистого листа, и которого осталось лишь немного дожать), и получивший за это обоснованное осуждение со стороны авторитетных и уважаемых людей.
Ты хенрню морозишь ))...вот если бы украинцы так сделали, другое дело!
Он себе рейнг поднял? Легитимность? Потенцию?)
Сейчас бы всей Европе заявить, что мы не признаем выборов в Беларуси и никакого Лукашенко в качестве победителя, признать Тихановскую единственным легитимным президентом, тем самым перетянув её из ватной стороны на свою, и начать оказывать помощь протестующим, но...
Еще лет сто назад Антанта, понимая, что падение Беларуси во главе с абсолютно нелегитимным диктатором в объятия России становится абсолютно неизбежным, что несет за собой перекрой геополитики в Европе и новые, уже тектонические, проблемы, уже формировала бы экспедиционный корпус и отправляла бы военспецов в Минск, и через пяток лет мир бы увидел книгу нового Лоуренса Белорусского - потому что пошли вы на хер, вот почему.
Да какой там.
Инфантилизм головного мозга завоевал весь мир. Как год назад они писались розовым кипятком от счастья: "Ура-ура, в Украине прошли по-настоящему демократические выборы и к власти пришел клоун, который просрет, прогребет вообще все, что только можно, какое счастье, боже, боже, главное демократическая передача власти!" - как будто в Украине до этого были какие-то проблемы с демократической передачей власти - так и сейчас будут сидеть ровно и с каменным лицом соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела.
Пофиг, что прямо на границе зарождается не просто новая диктатура, а уже военный режим.
Ну, призовут Лукашенко не очень сильно людей убивать и держаться в рамках приличия. Выразят серьезную озабоченность.
Вы спрашиваете меня, почему я так не люблю спасателей коал и гретов тунберг.
Да вот поэтому.
Потому что сначала людей надо спасать, а потом уже мишек.
Но когда надо спасать людей - не в Австралии, у себя под боком, вот, в паре сотен километров - хрен кого на горизонте. Вообще. От молчания политкорректных языков в заднице аж звенящая тишина по всему миру.
Они не могут определиться, сколько полов у биологического вагинального менструюрующего человека с мужским половым хером - какой там взрослые решения принимать.
Именно поэтому любые поехавшие головой диктатуры кладут огромный болт и делают все, что хотят. Это же не коалы. Ну, подумаешь, пару человек поубивали в Минске и есть все зачатки установления новой военной диктатуры прямо под боком - фигня-то какая. Поехали пингвинов спасать.
Беларусь сейчас - и ближайшие два-три дня - точка бифуркации ВСЕЙ ЕВРОПЫ. От того, как там развернутся события, зависит геополитика уже всего региона. Как минимум. Тут не то, что каждый день, каждая минута дорога. Тут ПАСЕ с ООНами и НАТО должны вообще не спать, каждые пятнадцать минут проводя по заседанию.
"Исходя из того, что демократия в Беларуси находится в непосредственной угрозе, что влечет за собой расширения влияния поехавшей головой бензоколонки с ядерным вооружением и захватническими амбициями, что, в свою очередь, влечет за собой опасность мирному сосуществованию уже вообще всей Европы, наблюдая усиление диктатуры одного там потерявшего берега подполковника КГБ, подтверждая право беларуского народа на демократию и свободу, мы приняли решение..."
Но нет.
А потом они каждый раз удивляются.
-Это всё, что нужно знать, о путинцах "желающих" свергнуть "недоговороспособного" Лукашенко, который "костьми ляжет", а сохранит суверенитет Беларусь)))
Я это к поддерживающем Лукашенко украинцам обращаюсь.(Оно может и ляжет, но только костьми, в смысле- коленками).
Вы уже ответные санкции для защиты СП, которыми весь год угрожаете США, введите, чтобы окончательно лечь под кацапов.
Лукашенко, как типичный советский идеологический работник, презирает городские протесты и считает "настоящими" только политические выступления рабочих, желательно тяжелой индустрии.
Что ж, получите.
Прямо сейчас в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе остановлена работа в некоторых цехах.
К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.
Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.
Две недели назад появилась информация о том, что работники Белорусского металлургического завода вывесили на стенде предприятия объявление, в котором предупредили руководство о том, что в случае нечестных президентских выборов, заводчане будут вынуждены бастовать.
Кроме этого, заводчане активно выступали на митинге в поддержку Тихановской, который проходил в Жлобине 26 июля
Чаще всего я его и не слушаю -- в его речах сложно смысл не то что найти, уловить. (((
А Вы еще его речи коллекционируете... Бросайте это бесполезное занятие!