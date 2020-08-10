В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на 3,4 млрд грн, - Гендиректор Федерации работодателей транспорта Гусак

В утвержденном в конце июля финансовом плане Укрзализныци существенно завышены расходы на дизельное топливо и электроэнергию, что может являться маркером коррупции в компании.

Об этом пишет Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.



"В финплане УЗ на 2020 год запланирована закупка 238 тыс. тонн дизельного топлива по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну (с НДС) – на 2% выше, чем в 2019 году. За 7 месяцев 2020 года средняя цена оптовая цена дизельного топлива в Украине составила менее 20 тыс. грн за тонну с НДС. На примерно таком же уровне цена и сейчас. Планирование закупок по рыночным ценам позволит уменьшить плановые расходы на дизельное топливо на сумму около 2 млрд грн (25%). Но огромное превышение плановой цены над рыночной дает возможность в любой момент резко поднять цены на топливо на УЗ, в том числе для возможной "коррупционной составляющей". Иначе зачем планировать цену в 29 тыс. при рынке в 20 тыс.?" - отметил он.



Аналогичная ситуация, по словам эксперта, и с ценами на электроэнергию. При средней стоимости электроэнергии за 7 месяцев 2020 года на уровне реальном 1,6 – 1,7 грн за КВт*час, в финплане заложен тариф 2,15 грн за КВт*час. "Если достаточно консервативно предположить, что цена электроэнергии для промышленности по итогам 2020 года не превысит 1,8 грн за КВт*час (сейчас она намного ниже), то плановые расходы УЗ на электроэнергию можно уменьшить на 1,4 млрд грн".



Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2020 год. Соответствующее распоряжение №927-р от 27 июля опубликовано на Правительственном портале. Проект финансового плана УЗ на 2020 год был презентован в ноябре прошлого года.