РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости
2 257 24

В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на 3,4 млрд грн, - Гендиректор Федерации работодателей транспорта Гусак

В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на 3,4 млрд грн, - Гендиректор Федерации работодателей транспорта Гусак

В утвержденном в конце июля финансовом плане Укрзализныци существенно завышены расходы на дизельное топливо и электроэнергию, что может являться маркером коррупции в компании.

Об этом пишет Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"В финплане УЗ на 2020 год запланирована закупка 238 тыс. тонн дизельного топлива по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну (с НДС) – на 2% выше, чем в 2019 году. За 7 месяцев 2020 года средняя цена оптовая цена дизельного топлива в Украине составила менее 20 тыс. грн за тонну с НДС. На примерно таком же уровне цена и сейчас. Планирование закупок по рыночным ценам позволит уменьшить плановые расходы на дизельное топливо на сумму около 2 млрд грн (25%). Но огромное превышение плановой цены над рыночной дает возможность в любой момент резко поднять цены на топливо на УЗ, в том числе для возможной "коррупционной составляющей". Иначе зачем планировать цену в 29 тыс. при рынке в 20 тыс.?" - отметил он.

Аналогичная ситуация, по словам эксперта, и с ценами на электроэнергию. При средней стоимости электроэнергии за 7 месяцев 2020 года на уровне реальном 1,6 – 1,7 грн за КВт*час, в финплане заложен тариф 2,15 грн за КВт*час. "Если достаточно консервативно предположить, что цена электроэнергии для промышленности по итогам 2020 года не превысит 1,8 грн за КВт*час (сейчас она намного ниже), то плановые расходы УЗ на электроэнергию можно уменьшить на 1,4 млрд грн".

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2020 год. Соответствующее распоряжение №927-р от 27 июля опубликовано на Правительственном портале. Проект финансового плана УЗ на 2020 год был презентован в ноябре прошлого года.

Автор: 

Укрзализныця (2804) топливо (638) электроэнергия (776)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ЦЕНЗОР.НЕТ - "В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на...... 3,4 млрд грн."
Сергей Анатольевич......., а кто-ж это сделал?

В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на 3,4 млрд грн, - Гендиректор Федерации работодателей транспорта Гусак - Цензор.НЕТ 7869
показать весь комментарий
10.08.2020 16:36 Ответить
+2
а чего Серожа молчит? надо бы разобраться набсовету самому с собой)
показать весь комментарий
10.08.2020 16:26 Ответить
+2
но сыроже лесченко надо же как-то питаться!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и? "где посадки?" (с) (ху.ло)
показать весь комментарий
10.08.2020 16:25 Ответить
а чего Серожа молчит? надо бы разобраться набсовету самому с собой)
показать весь комментарий
10.08.2020 16:26 Ответить
так неплохо розбирается и з/п 300 штук и приварок на дерибане. Главное громко поорать свиинаарчуукееее)
показать весь комментарий
10.08.2020 16:32 Ответить
но сыроже лесченко надо же как-то питаться!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:27 Ответить
Це часом не відкат для самого непідкупного Лєщенки?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:29 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на...... 3,4 млрд грн."
Сергей Анатольевич......., а кто-ж это сделал?

В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на 3,4 млрд грн, - Гендиректор Федерации работодателей транспорта Гусак - Цензор.НЕТ 7869
показать весь комментарий
10.08.2020 16:36 Ответить
Омельян с вас ржот , в прочем , как и со всей Украины .
показать весь комментарий
10.08.2020 16:44 Ответить
А почему ему и не поржать? Он в свое время бабла нагребся мама не горюй, теперь может и ржать, и срать на дурные головы. Я уверен, что в УЗ не одна такая схема и все эту "корову" доят. На ************ уже наездились? А на корейских скоростниках?))) Теперь на дизель-электровозах с "удвоенной" тягой покатаемся.)))
показать весь комментарий
10.08.2020 18:32 Ответить
Ее пора закрыть , но не кому это не надо . В этой стране . КОРМУШКА . Как и автодор .
показать весь комментарий
10.08.2020 18:43 Ответить
вечное повышение цен, тарифов говорит о том, шо мусарье всех мастей не желают превращаться в нормальные органыим приятно, комфортно, сухо оставаться мусарьем
показать весь комментарий
10.08.2020 16:57 Ответить
Мафія Укрзалізниці вдвоє підняла вартість квитків, пояснюючи це втратами через епідемію за рахунок зменшення зайнятих місць у вагонах. Насправді, квитки продають вже на всі місця, а їх вартість залишається подвійною. Антимонопольний комітет в долі з цими мафіозі?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:19 Ответить
Какие нафиг мафиози? Барыгами они были, барыгами и останутся. Стоит только чуть нажать на них - разбегутся как Рада в 2014-м. Только вот нажать уже некому. Чтоб клопов давить нужно сообща собираться, а по одному клопы всех загрызут.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:29 Ответить
А Лещенко кожного дня росказує як в них все демократично! І маржа копійчана!
показать весь комментарий
10.08.2020 17:57 Ответить
за такую зарплату многие начнут рассказывать как круто и какая замечательная компаниия, Серега нашел себе теплое местечко) вряд ли захочет его терять)
показать весь комментарий
10.08.2020 18:12 Ответить
щас зебилы своими шаловливыми рученками и укрзалізницю добьют
показать весь комментарий
10.08.2020 18:01 Ответить
зебіли зебілами, а залізниця і до цього не процвітала. за всю історію був тільки один там керівник нормальний - Кірпа, покійний нині. всі інші - хапуги, які косять бабло
показать весь комментарий
10.08.2020 22:17 Ответить
там же целый совет наблюдает с зарплатами по пол ляма
показать весь комментарий
10.08.2020 18:02 Ответить
Это еще мало. МВФ потребовал чтоб еще и надсовет был из иностранцев. ))) Те будут нашим советы давать как деньги тырить так, чтоб другие не заметили. Или просто советовать чтоб денег вообще в конторе не водилось.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:26 Ответить
они сами устанавливают цены и плевать хотели, мол хотите пользуйтесь хотите нет, такова позиция этой компании, которая давно стала частной, а не государственной
показать весь комментарий
10.08.2020 18:11 Ответить
"Красавцы" в управлении УЗ "засели". Наверное из бывших блогеров и фейсбучных коментаторов, которые фишку про среднюю зарплату по стране пропихивали. Вот и тут в финплане заложили средние цены на год, с учетом того, чтоб в декабре осталось что с3,14здить на майонез.)))
показать весь комментарий
10.08.2020 18:24 Ответить
Опять двадцять п'ять і ніхто палець о палець не вдарить.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:53 Ответить
Куды смотрит бАрец и правдолюб Лещенко? Зарплаты космос, а результат- пшик!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:27 Ответить
на Укрзалізниці вже колапс, головна причина - недолуге керівництво, яким БАЙДУЖЕ залізниця, вони тільки кишені набивають
показать весь комментарий
10.08.2020 22:15 Ответить
Завышено с молчаливого согласия Наблюдательного совета! Все в теме!
показать весь комментарий
10.08.2020 23:52 Ответить
 
 