На Белорусском метзаводе из-за нечестных выборов бастуют рабочие: 60 человек задержаны, - СМИ

Прямо сейчас в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе бастуют рабочие минимум в одном цеху.

Об этом TUT.BY сообщают работники предприятия, передает Цензор.НЕТ.

Работники говорят, что прямо сейчас в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. А к заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тихановская считает себя победившей на выборах и не намерена покидать Беларусь: "Власть силовыми методами пытается удержать свои позиции". ВИДЕО

Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.

Работники Белорусского металлургического завода вывесили на стенде предприятия объявление, в котором предупредили руководство о том, что в случае нечестных президентских выборов заводчане будут вынуждены бастовать. Кроме этого заводчане активно выступали на митинге в поддержку Тихановской, который проходил в Жлобине 26 июля.

Euroradio сообщает о 60 задержанных.





Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.