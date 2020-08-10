На Белорусском метзаводе из-за нечестных выборов бастуют рабочие: 60 человек задержаны, - СМИ
Прямо сейчас в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе бастуют рабочие минимум в одном цеху.
Об этом TUT.BY сообщают работники предприятия, передает Цензор.НЕТ.
Работники говорят, что прямо сейчас в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. А к заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.
Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.
Работники Белорусского металлургического завода вывесили на стенде предприятия объявление, в котором предупредили руководство о том, что в случае нечестных президентских выборов заводчане будут вынуждены бастовать. Кроме этого заводчане активно выступали на митинге в поддержку Тихановской, который проходил в Жлобине 26 июля.
Euroradio сообщает о 60 задержанных.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Аднако какой вы видите Беларусь после Луки? Напиши свои реалии. Кратко.
А так - да, я вообще человек хороший, культурный, интеллигентный и невъ.бенно воспитанный.
Вот у вас вроде и декоммунизация и все дела. А нас вы хотите последним заповедником совка оставить? Вам вообще наплевать на чаяния и думки беларусов? Я вижу Беларусь после Луки развивающей информационные технологии, в чем уже преуспевает Беларусь. Вы знаете кем лучше всего быть в Беларуси сейчас - не чиновником, не таможенником - а айтишником, это белая кость. Наша айти-индустрия приносит треть валюты в бюджет.
. Нам не совок нужно менять на демократию, а элиты и вы беларусы к этому не готовы - ***** вашу постсоветскую элиту защитит, как защитил нашу в 2014. Майдан должен начатся в недоимперии - на это работайте.
...
https://www.youtube.com/watch?v=0zMpnFTq_G8
Якщо це так, тоді - нехай вороги (чужі) тремтять...
Заперечення, як такого, нема...
Лише спроба тиснути на емоції...
По идее задержать на мет заводе 60 человек должна быть проблема...ибо
1) можно полусить по голове армаатурой...
2) можно получить в горло заточку
3) можно получить порцию расплавленого металла
4) можно оказаться ******* серной кислотой..
5) для обороны завода очень много и много интересных вещей + в распоряжении протестующих ТСО с видеокамерами...
Народ його не визнав.