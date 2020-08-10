РУС
Новости Революция в Беларуси
ЦИК Беларуси обновил результаты выборов: за Лукашенко 80,08% избирателей, за Тихановскую - 10,09%

Центризбирком Беларуси опубликовал обновленные данные по результатам голосования на выборах президента республики.

Согласно опубликованной информации, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В понедельник утром ЦИК Беларуси обнародовал предварительные данные голосования на выборах, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9% , Канопацкую - 1,68%, Дмитриева - 1,04%, Черечня - 1,12%, против всех - 6,02%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Белорусском метзаводе из-за нечестных выборов бастуют рабочие: 60 человек задержаны, - СМИ

Окончательные данные выборов должны быть подведены до конца недели.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
+8
На фальсификациях в Белоруси выборов не обнаружено!!!
10.08.2020 16:55 Ответить
+4
Сестро! Пацієнтові зуйово! Клізьму Есмарха, три відра! ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 7562
(вибачте, заштрик не зробимо. Усі заштрики на боротьбу з COVID-19. Клізьма - наше усьо!)
10.08.2020 17:11 Ответить
+3
Рисуй меня полностью. Даешь 146%😷
10.08.2020 16:43 Ответить
гитлера выбрали хоть сами немцы ,добровольно,да и цапы выбрали своего фюрера так же,а тут и сейчас я не уверен
10.08.2020 16:42 Ответить
Индеец, нам то с тобой какое дело до "що там у білорусів?"? Пускай варятся в своем казане - лишь бы к нам не лезли.
10.08.2020 16:46 Ответить
Так полізуть же.
10.08.2020 16:50 Ответить
по зелю і по пораша, по януковича, ахметова і авакава??
10.08.2020 17:12 Ответить
Ні, це ж не москалі, будуть біженці, якщо почнеться громадянська.
10.08.2020 17:15 Ответить
Тіпун вам. громадянська давно скінчилась.
Тепер -лиш інтернаціональні.

На щастя Лукашенко знає рецепти для цієї публіки
10.08.2020 17:22 Ответить
Чаушеску, Каддафі теж знали.
10.08.2020 17:26 Ответить
вони чесно померли на відміну від наших теперешніх
10.08.2020 17:31 Ответить
За Луку 80%? Осталось каких-то 86% добрать, чтоб стать легитимным, как х-йло.
10.08.2020 16:42 Ответить
146-80=66
10.08.2020 16:45 Ответить
Ще раз переконуюся, що спішка потрібна тільки при ловлі блох.
10.08.2020 16:56 Ответить
цікаво буде порівняти неофіційні (бо офіційні Лука заборонив) екзит-поли біля посольств і консульств Білорусі з офіційними цифрами на закордоних дільницях...
Якщо і тут зфальшують...
10.08.2020 16:42 Ответить
вас обманює і обкрадає лиш Лукашенко?
10.08.2020 17:09 Ответить
Пффффф. Свого часу мексиканці побили рекорд: 156.54%
ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 8285
10.08.2020 16:49 Ответить
Взагалі то рекорд у Ліберії.В історії цієї держави були вибори,явка на яких склала кілька тисяч відсотків.
10.08.2020 18:11 Ответить
Тут можна пояснити хіба що потужним африканським чаклунством ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 9852
Мабуть, на голосування прийшли парфуми предків (причому за багато поколінь).
10.08.2020 20:46 Ответить
Фух! Ну слава Богу! Это конечно же в корне меняет дело и конечный результат!
10.08.2020 16:44 Ответить
Яка суттєва зміна
(ніт)
10.08.2020 16:45 Ответить
А де ці 80% відстоюють свого кандидата на вулицях?
10.08.2020 16:46 Ответить
соросня проплачена + кілка калік
10.08.2020 17:06 Ответить
Хто такі "соросня", і чому у кацапні від них так пригоряє?
10.08.2020 17:10 Ответить
Соросня, це такий 90-річний угорець, що постійно нагинає бувшу сверхдержаву, а вона нічого не може зробити. Тобто рівень Ісуса, Алаха, Буди.....
10.08.2020 17:17 Ответить
Хотите справедливости - подавайте в международный суд, назначить независимую комиссию. Вот тогда весело и будет
10.08.2020 16:49 Ответить
Убедительная победа. Я всегда верил в трезвый рассудок нашего народа. Всем друзьям-украинцам спасибо за поддержку.
10.08.2020 16:51 Ответить
Робочих з Жлобина вже розстріляли?
10.08.2020 16:57 Ответить
До речі Литвин, рассудок українською це свідомість, ти став "свідомитом"?
10.08.2020 17:01 Ответить
Не, памяркоуным.
10.08.2020 17:03 Ответить
Поміркованні це такі істоти, що в принципі не мають власної думки, в раді чи в думі це звуть болотом, в житті тюленем.
10.08.2020 17:05 Ответить
Тобто, "какаяразнітса?"
10.08.2020 17:12 Ответить
А може, https://censor.net/user/239211 - це власне Лукашенко тут пише? ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 1614
10.08.2020 17:07 Ответить
Треба взнати чи Лука взагалі вміє писати.
10.08.2020 17:10 Ответить
"Я человек деревенский, люблю трактор. А эти всякие IT - то в космосе и у военных. В магазине никакого айти нету" (с) Лукашенко

(я правильно зрозумів, що про карткові термінали в Біларусі ще не чули, а на касах стародідівські рахівниці?)
10.08.2020 17:18 Ответить
А чего их расстреливать? Не хотят работать, пусть идут домой, экономия фонда заработной платы.
10.08.2020 17:02 Ответить
Тобто вони вже несвідомі біларуси?
10.08.2020 17:04 Ответить
На наших сайтах пишут, все цеха работают. Хотя отдельные лодарюги везде встречаются.
10.08.2020 17:10 Ответить
Швидко ви їм ярлика навісили, раз і 60 чоловік в ледацюги записали, у вас такий великий відсоток ледарів на заводах?
10.08.2020 17:14 Ответить
Там огромный завод, 60 человек ,это 0,0001%. Есть у нас еще это позорное явление.
10.08.2020 17:25 Ответить
Ого, 6 млн робочих на заводі, тоді дійсно дрібниця, не знав що Жлобин більше Мінська.
10.08.2020 17:28 Ответить
Всё приписки виноватые, цифры вырвались из под контроля.
10.08.2020 17:52 Ответить
Усё вельмі дрэнна...

ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 7147
10.08.2020 16:59 Ответить
Бу га га😷
10.08.2020 17:02 Ответить
Какой трезвый рассудок? Разве не видно,что лука сфальсифицировал? У него кроме пенсов с прогрессирующем слабоумием нет поддержки! Или вы тупо пропагандист?
10.08.2020 17:07 Ответить
Він пенс... Який- ти вже написав.
10.08.2020 17:15 Ответить
Думаю и у вас он бы в легкую выиграл бы выборы. По данным последнего опроса(см, Цензор) к Лукашенко положительно относится 66%. У нас соответственно больше. Хотя недовольных много, хотят"перестройки и гласности". Но это они опоздали лет на тридцать.
10.08.2020 17:23 Ответить
После своей позицией по Крыму-его ждала бы "слава" Медведчука.
Для начала, сколько вам лет?
10.08.2020 17:26 Ответить
Ровестник Лукашенко.
10.08.2020 17:27 Ответить
ЧТД. Вопросов больше не имею.
10.08.2020 17:29 Ответить
А він правий, Лука у нас би виграв раніше легко, зараз теж багато би набрав.
10.08.2020 17:29 Ответить
Можливо, але потім що з ним робити? Тільки з м"ясом прибирати від влади!
10.08.2020 17:36 Ответить
Ну ваще без палева, калькулятор в помощь или цензор ошибся?
10.08.2020 16:51 Ответить
"Алло ЦИК Беларусь? Это Лукашенко. А можно мне 95%? Хочу утереть нос Путину после его обнуления".
- Нет, извините, но за вас реально всего 10%. Предлагаемые вами цифры вызовут не то,что возмущение,а злость!
"Я сказал- больше чем у путьки! И точка. Придумайте, что-нибудь!"
пик...пик..пик...
10.08.2020 16:55 Ответить
Вітаємо Олександра Лукашенка з перемогою!
Бродячий зоопарк "демократів" проїзжає на...
10.08.2020 17:04 Ответить
А демократи тут при чому, чи вони влаштувались робочими в Жлобин?
10.08.2020 17:07 Ответить
на щастя білорусів- ні при чому
10.08.2020 17:15 Ответить
У вас голова сільради від республіканців чи демократ?
10.08.2020 17:17 Ответить
Я- не демократ, як і кожна порядна думаюча людина.
Сільради не потребую.
А хто там у вас голова? Я переконаний, що жулік .
10.08.2020 17:28 Ответить
Не знаю, я в місті живу, мера відсторонили через суд місцеві ексрегіонали.
10.08.2020 17:30 Ответить
Які ви скромні!

Пишете тут цілий день, і не маєте часу прочитати, що ваш в.о.- жулік !))
10.08.2020 17:34 Ответить
А може для нього оце "демократи" (обидва)
ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 8818
10.08.2020 18:07 Ответить
Еще не конец.Лука всеравно мешает Кремлю своими разговорами о союзе близких народов( с Кремлем нерусским? "Не понимает что в мешке картошка"-из анекдота).На следующем этапе,в час Х, его поменяют,как убили двойника сралина в 1953г.
10.08.2020 17:06 Ответить
Таракан разбушевался.
10.08.2020 17:10 Ответить
ЦИК Беларуси обновил результаты выборов: за Лукашенко 80,08% избирателей, за Тихановскую - 10,09%
А 2+2=3
10.08.2020 17:14 Ответить
Одно маленькое наблюдение. Соевые боты топят за хитрозачеса. Как же так соя? Обьясни, без тебя никак😷
10.08.2020 17:15 Ответить
Да , у бацьки не 80% (но как мининимум 55-60% есть),ну и в "аппазиции" не 51 %,так что нечего морочить голову.
10.08.2020 17:17 Ответить
Текст не мой -- кописпаста, возможны резкости )))

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13123264.html Скрины для инфантильных приверженцев смены Лукашенко на "оппозиционера"

Напоминаю: на сегодня в Беларуси НЕТ ни одного оппозиционного лидера не прокремлевского. Смена Лукашенко - это аншлюс Беларуси.
Все три основных конкурента Луки тесно связаны с Москвой.

Немного о рашистской ************ Тихановской, главной сопернице Лукашенко (по экзит-полу Лубянки), вернее - про ее мужа, поначалу-то лидером был он, она просто подхватила при помощи Москвы выпавшее знамя:

ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 3357

ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 9204

ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09% - Цензор.НЕТ 2750

Отсюда: https://informnapalm.org/ua/russkyi-krym-myr-serhiia-tykhanovsko/
Там и видео есть примечательное.
10.08.2020 17:24 Ответить
Та нормально! В Чечне было 102% за путлера! В районном центре Мордовии- 142% за путлера... Лука- скромняга!
10.08.2020 17:47 Ответить
- Алло, это приёмная президента Беларуси?
- Да.
- А позовите Светлану
10.08.2020 18:11 Ответить
Так ведь не 100.......Шош вам надо ? Итак в оппозиции каждый пятый ! Не ! Бацка красава ! Был диктатором ,стал узурпатором.
10.08.2020 20:46 Ответить
 
 