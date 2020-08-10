ЦИК Беларуси обновил результаты выборов: за Лукашенко 80,08% избирателей, за Тихановскую - 10,09%

Центризбирком Беларуси опубликовал обновленные данные по результатам голосования на выборах президента республики.

Согласно опубликованной информации, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В понедельник утром ЦИК Беларуси обнародовал предварительные данные голосования на выборах, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9% , Канопацкую - 1,68%, Дмитриева - 1,04%, Черечня - 1,12%, против всех - 6,02%.

Окончательные данные выборов должны быть подведены до конца недели.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.