ЦИК Беларуси обновил результаты выборов: за Лукашенко 80,08% избирателей, за Тихановскую - 10,09%
Центризбирком Беларуси опубликовал обновленные данные по результатам голосования на выборах президента республики.
Согласно опубликованной информации, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В понедельник утром ЦИК Беларуси обнародовал предварительные данные голосования на выборах, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9% , Канопацкую - 1,68%, Дмитриева - 1,04%, Черечня - 1,12%, против всех - 6,02%.
Окончательные данные выборов должны быть подведены до конца недели.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Тепер -лиш інтернаціональні.
На щастя Лукашенко знає рецепти для цієї публіки
Якщо і тут зфальшують...
Мабуть, на голосування прийшли парфуми предків (причому за багато поколінь).
(ніт)
(я правильно зрозумів, що про карткові термінали в Біларусі ще не чули, а на касах стародідівські рахівниці?)
Для начала, сколько вам лет?
- Нет, извините, но за вас реально всего 10%. Предлагаемые вами цифры вызовут не то,что возмущение,а злость!
"Я сказал- больше чем у путьки! И точка. Придумайте, что-нибудь!"
пик...пик..пик...
Бродячий зоопарк "демократів" проїзжає на...
Сільради не потребую.
А хто там у вас голова? Я переконаний, що жулік .
Пишете тут цілий день, і не маєте часу прочитати, що ваш в.о.- жулік !))
(вибачте, заштрик не зробимо. Усі заштрики на боротьбу з COVID-19. Клізьма - наше усьо!)
А 2+2=3
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13123264.html Скрины для инфантильных приверженцев смены Лукашенко на "оппозиционера"
Напоминаю: на сегодня в Беларуси НЕТ ни одного оппозиционного лидера не прокремлевского. Смена Лукашенко - это аншлюс Беларуси.
Все три основных конкурента Луки тесно связаны с Москвой.
Немного о рашистской ************ Тихановской, главной сопернице Лукашенко (по экзит-полу Лубянки), вернее - про ее мужа, поначалу-то лидером был он, она просто подхватила при помощи Москвы выпавшее знамя:
Отсюда: https://informnapalm.org/ua/russkyi-krym-myr-serhiia-tykhanovsko/
Там и видео есть примечательное.
- Да.
- А позовите Светлану