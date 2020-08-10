РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости
9 002 133

Слоган СН "Україна - це ти": Тина Кароль претензий к партии не имеет и, не исключено, что примет участие в агитации, - источник

Базовый слоган августа от "Слуг народа": "Украина – это ты", с географической "расшивкой" по регионам. В социальных сетях и политических кулуарах звучит много критики относительно расплывчатости этого месседжа: мол, ни о чем.

Об этом говорится в статье "Деньги, борды, кандидаты: как готовятся к местным выборам-2020 украинские парти".

Также "Слуг народа" обвиняют в плагиате, ведь, во-первых, именно такие слова звучат в одной из песен Тины Кароль, а во-вторых, именно такой слоган использовала в одной из своих кампаний Юлия Тимошенко.

Слоган СН Україна - це ти: Тина Кароль претензий к партии не имеет и, не исключено, что примет участие в агитации, - источник 01

Эти обвинения источники "Цензора" комментируют так: "Во-первых, Тина Кароль претензий к партии не имеет и, не исключено, примет участие в агитационных мероприятиях "СН" несколько позже. Что же касается совпадения с Юлиним слоганом, то, во-первых, наш идет в региональной привязке: "Винница – это ты", "Тернополь – это ты" и т.п. А во-вторых, на сентябрь, когда будут уже представлять кандидатов, у нас появится другая серия бордов. А эта, первая, волна должна привлечь внимание людей к самим выборам и к тому, о чем они. Потому что впервые люди будут выбирать власть с полномочиями. Потому что у нас 1460 территориальных общин, все они будут иметь полномочия. И это - возможность почувствовать себя частью общины. А если в отношении "Слуги народа", то наша уникальное, как говорят маркетологи, торговое предложение заключается в создании единства этой власти на всех уровнях. Потому что есть большинство в парламенте; есть правительство, которое это большинство сформировала; есть вертикаль областных и государственных администраций, которые станут префектурами; есть, разумеется, президент - и теперь будет власть на местах. То есть люди будут иметь возможность реально влиять на вещи".

Также читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

агитация (510) выборы (24794) местные выборы (2753) Слуга народа (2670)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Брачные пляски ,,корабельных сосен,, вступили в решающую предвыборную фазу .
показать весь комментарий
10.08.2020 16:46 Ответить
+35
С креативом у бени всегда были проблемы, но people с удовольствием хавал. Будет хавать и сейчас. Почему нет? Тем более ,эта певица ртом снова комбинашку напялит и зефилитики будут в шаге от оргазма.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:45 Ответить
+30
Як Таня Ліберман може мати щось проти Зєлі?
Обоє з бєніного гнізда?

"Ты - мужчина моей мечты!". Тіна Кароль заспівала Зеленському на вечірці "Слуги народу"

Відео:
https://ru.espreso.tv/news/2019/12/22/quotty_muzhchyna_moey_mechtyquot_tyna_karol_spela_zelenskomu_na_vecherynke_quotslugy_narodaquot
показать весь комментарий
10.08.2020 16:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пропоную слоган для тверезих громадян на місцевих виборах - розчави клоуна.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:31 Ответить
Землю - селянам
Фабрики - робітникам
Цирки - клоунам
показать весь комментарий
10.08.2020 22:18 Ответить
"не исключено, примет участие в агитационных мероприятиях" "СН"Источник:https://censor.net/n3212889

***** крашена.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:40 Ответить
просто Тетяні Григорівні Ліберман потрібні гроші.Та й чому не підтримати свого.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:57 Ответить
ну Джулія Вольдемарівна Капітельман теж їй не чужа.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:19 Ответить
Как не крути, а голос у нее г*вно! если бы не Беня, то уже давно бы ее похерили и забыли!
показать весь комментарий
10.08.2020 18:42 Ответить
та причому тут беня, її папаша прораб у якогось багатого одеського забудовника, все зароблене в доцю вкладав, таланта нуль, голосу нуль, але гроші є, вони все й замінили.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:22 Ответить
у неї ще багатенький чоловік занадто швидко помер
показать весь комментарий
10.08.2020 22:19 Ответить
і таке було
показать весь комментарий
10.08.2020 22:42 Ответить
Не зря ж Зеленский ее орденом княгини Ольги наградил. Придется отрабатывать.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:44 Ответить
Ось така х...ня, хлопчаки та дівчата.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:07 Ответить
Зря она туда лезет в эту токсическую партию, потом будет жалеть многие её за это возненавидят.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:33 Ответить
ну вона вже в бюті замазалась свого часу, їй не звикати, тим більш за гроші, кого хочеш продасть.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:23 Ответить
"БЮТ" не был настолько токсическим как "Слуга народу".
показать весь комментарий
10.08.2020 21:30 Ответить
какая разніца (с)
показать весь комментарий
10.08.2020 21:40 Ответить
БЮТ просто політичних поступок кремлю не робив (але москва не сильно то і прагнула) а економічно вона нас подоїла добряче на користь х_йла
показать весь комментарий
10.08.2020 22:21 Ответить
поступок не робив, але на користь х..ла попрацювала. а газовий контракт, а квоти на експорт цукру, олії? та багато там було цікаового, пам'ять коротка, або стадо, що чекає, коли їм хтось все зробить і голосують за всяку наволоч.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:44 Ответить
Ещё одна медийная лошара! Петь уже надоело, а с мозгами не повезло... впрочем, в СН, они без надобности, там все без мозгов.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:34 Ответить
Ну что я - это часть Украины и украинцев, я знаю. Но вот они, со своими пархатыми рожами и обрезанными ... пейсами, какое отношение имеют к Украине? Это все равно если бы надсмотрщик Освенцима с гордостью заявлял о своей причастности к еврейской культуре избираясь в Кнессет.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:56 Ответить
з пейсатими все зрозуміло, але щодо срузкопердящих є сумніви
показать весь комментарий
10.08.2020 21:25 Ответить
Надеюсь зеленые сопли возьмут от воровки не только дебильные лозунги но и стремление рейтинга к нолю
показать весь комментарий
10.08.2020 20:05 Ответить
Красивейшая женщина, искренне любящая Украину, пережившая личную трагедию , живая и чувственная. Какими ж нужно быть жлобами , чтобы писать всю эту грязь, которую вы ни за что ни про что вылили на нашу певицу, на просто человека, который не сделал ничего плохого. Вы, ущербные , бесталанные- захлебнитесь уже своим ядом
показать весь комментарий
10.08.2020 20:17 Ответить
татьяна флай разом з нею
показать весь комментарий
10.08.2020 21:25 Ответить
Не Кароль, а Ліберман. Родом з Магадану.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:39 Ответить
Валяй. От такой рекламы пользы стране будет немало, поскольку это быстрее похоронит зебилов у власти.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:07 Ответить
колись коли та співунья агітувала за вОну, був плакат типа тіна кароль (тьху) підтримує вОну, я на дурдомі розмістив фотожабу, Таня Ліберман підтримує Джулію Капітельман, срач трохи був, типа антсемітимз хось із пейсатих хотів роздмухати, але не пройшло. Бо ж все правда.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:29 Ответить
у кожного свій вклад в боротьбу з кацапською нечистю, та й тоді волонтерів не було, як і війни відкритої з кацапами. а коли стала потреба, то не триндів як всякі срузкопердящі.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:19 Ответить
Кожен з нас президент, Почую кожного, Україна - це ти (а може - ми?). Ці лозунги вже оскому викликають, в декого блювоту.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:57 Ответить
Танин "супер одаренный" сынок ,учится в Англии , а это стоит денег и немалых ,поэтому она будет петь и плясать в своей комбинашке - под любую дудку.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:02 Ответить
от НАША ЦЕЛЬ КОММУНИЗМ
до УКР ЦЕ ТИ - нереально,
а якщо ХАЙ ЖИВЕ! або БУДЬМО! - нарід зрозуміє
показать весь комментарий
10.08.2020 23:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 