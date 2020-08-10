Слоган СН "Україна - це ти": Тина Кароль претензий к партии не имеет и, не исключено, что примет участие в агитации, - источник

Базовый слоган августа от "Слуг народа": "Украина – это ты", с географической "расшивкой" по регионам. В социальных сетях и политических кулуарах звучит много критики относительно расплывчатости этого месседжа: мол, ни о чем.

Об этом говорится в статье "Деньги, борды, кандидаты: как готовятся к местным выборам-2020 украинские парти".

Также "Слуг народа" обвиняют в плагиате, ведь, во-первых, именно такие слова звучат в одной из песен Тины Кароль, а во-вторых, именно такой слоган использовала в одной из своих кампаний Юлия Тимошенко.

Эти обвинения источники "Цензора" комментируют так: "Во-первых, Тина Кароль претензий к партии не имеет и, не исключено, примет участие в агитационных мероприятиях "СН" несколько позже. Что же касается совпадения с Юлиним слоганом, то, во-первых, наш идет в региональной привязке: "Винница – это ты", "Тернополь – это ты" и т.п. А во-вторых, на сентябрь, когда будут уже представлять кандидатов, у нас появится другая серия бордов. А эта, первая, волна должна привлечь внимание людей к самим выборам и к тому, о чем они. Потому что впервые люди будут выбирать власть с полномочиями. Потому что у нас 1460 территориальных общин, все они будут иметь полномочия. И это - возможность почувствовать себя частью общины. А если в отношении "Слуги народа", то наша уникальное, как говорят маркетологи, торговое предложение заключается в создании единства этой власти на всех уровнях. Потому что есть большинство в парламенте; есть правительство, которое это большинство сформировала; есть вертикаль областных и государственных администраций, которые станут префектурами; есть, разумеется, президент - и теперь будет власть на местах. То есть люди будут иметь возможность реально влиять на вещи".

Также читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА