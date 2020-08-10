5 847 68
Вакцина от коронавируса для всего населения Земли будет стоить 100 млрд долларов, - ВОЗ
Обеспечение всех людей на Земле доступом к вакцине от коронавируса, которая сейчас еще разрабатывается, потребует инвестиций в сумме более 100 млрд долл. США.
Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Только для этой вакцины (от COVID-19 - ред.) будет необходимо более 100 млрд долл. США, чтобы все люди имели к ней доступ", - сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус также добавил, что такая сумма может показаться большой. Однако, по его словам, страны Большой двадцатки уже выделили более 10 трлн долларов финпомощи для борьбы с последствиями коронавируса.
Топ комментарии
+10 belge
показать весь комментарий10.08.2020 16:49 Ответить Ссылка
+9 Orel Orlov
показать весь комментарий10.08.2020 16:47 Ответить Ссылка
+9 Вячеслав Федотов
показать весь комментарий10.08.2020 16:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Надо ему срочно вакцину забесплатно разработать, вылечить беднягу забесплатно, накормить его забесплатно, потому что все вокруг барыги, все ему должны. Гегемон пролетариата сраный.
Как же вы достали, сраные совки.
Давай еще покукарекай что-то про алигархов паганых.
Это я к тому, что если вы поинтересуетесь стоимостью материалов, будете удивлены- бОльшая часть врачи и хозяин клиники имеет.
А что делать людям, уоторые просто не могут себе это позволить.
Совкодрочеством не страдаю, успел пожить при нем. Ничего хорошего там не было.
Я хорошо работаю и могу себе позволить починить зубы, когда это нужно. Страховка покрывает часть, остальное могу заплатить из сбережений.
Хватит завидовать другим. Иди работай
Просто вспомнилось
Зашел в бюро ритуальных услуг-увидел цены и вернулся в аптеку...
Хотя могут сделать пакость...любое телодвижение и с тебя потребуют справку о вакцинировании и обязательном прохождении теста...причем по ценам Евопы, а не родины еврейсуса
Приходится напоминать о себе при каждом удобном и не очень случае...
На это обратил внимание директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
По словам специалиста, невосприимчивость к коронавирусу наблюдается среди медиков, которые долго работали в так называемой красной зоне, где фиксировалось наибольшее количество больных https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 .
«Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - отметил Тотолян.
Он подчеркнул, что эти случаи заслуживают внимательного изучения. При этом выразил убеждение, что исследование таких людей поможет ответить на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией - не столь затратном в сравнении с вакциной