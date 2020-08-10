РУС
Вакцина от коронавируса для всего населения Земли будет стоить 100 млрд долларов, - ВОЗ

Обеспечение всех людей на Земле доступом к вакцине от коронавируса, которая сейчас еще разрабатывается, потребует инвестиций в сумме более 100 млрд долл. США.

Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только для этой вакцины (от COVID-19 - ред.) будет необходимо более 100 млрд долл. США, чтобы все люди имели к ней доступ", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус также добавил, что такая сумма может показаться большой. Однако, по его словам, страны Большой двадцатки уже выделили более 10 трлн долларов финпомощи для борьбы с последствиями коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19, - Зеленский

+10
Эфиоп вошёл во вкус.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:49 Ответить
+9
Барыги. Если вы уж так печетесь о здоровье земного населения - раздайте ее бесплатно.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:47 Ответить
+9
Вот и цена паники
показать весь комментарий
10.08.2020 16:55 Ответить
Барыги. Если вы уж так печетесь о здоровье земного населения - раздайте ее бесплатно.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:47 Ответить
кто и когда о ком то беспокоился ...? людям на людей насрать ...выживут сильнейшие.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:07 Ответить
Сатанисты ВОЗ прислуживают Биллу Гейтсу, обеспечивают его обогащение? Ну.ну. Не даром Трамп сказал, что ВОЗ - преступная организация, убивающая людей.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:16 Ответить
непонятно, вы или кремлеботы или идиоты.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:30 Ответить
Идиоты -это те кто не видит, что у них под носом и не верит правде. Америка уже давно не финансирует ВОЗ и Трамп сказал, что ВОЗ - преступная организация. Ты в это не веришь? Найди его выступление, а не неси тут бред про кремлеботов.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:05 Ответить
Нашел дурачков. Никто никогда не отдаст тебе бесплатно свой труд.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:09 Ответить
о, опять к нам шариковы пожаловали.
Надо ему срочно вакцину забесплатно разработать, вылечить беднягу забесплатно, накормить его забесплатно, потому что все вокруг барыги, все ему должны. Гегемон пролетариата сраный.
Как же вы достали, сраные совки.
Давай еще покукарекай что-то про алигархов паганых.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:06 Ответить
Как у вас там с ценами на стоматологию ? На операции серьезные ?
Это я к тому, что если вы поинтересуетесь стоимостью материалов, будете удивлены- бОльшая часть врачи и хозяин клиники имеет.
А что делать людям, уоторые просто не могут себе это позволить.
Совкодрочеством не страдаю, успел пожить при нем. Ничего хорошего там не было.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:41 Ответить
мне плевать сколько имеют врачи и хозяин клиники.
Я хорошо работаю и могу себе позволить починить зубы, когда это нужно. Страховка покрывает часть, остальное могу заплатить из сбережений.

Хватит завидовать другим. Иди работай
показать весь комментарий
10.08.2020 20:29 Ответить
У меня аналогичная ситуация. Я могу себе это позволить и страховка частично покрывает. И не в зависти от дело. Незащищённые слои, да и обычный середнечек-не могут себе этого позволить. Потому как цены задраны непомерно.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:50 Ответить
опять констатация. Предложения какие? Одно я уже слышал - раздать всем бесплатно по вакцине. Еще будут предложения как улучшить ситуацию?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:13 Ответить
Боюсь, что мои предложения Вам не понравятся
показать весь комментарий
11.08.2020 07:10 Ответить
Короче - умереть будет гораздо дешевле .
показать весь комментарий
10.08.2020 16:48 Ответить
Умереть всегда стоило не дорого...😃
показать весь комментарий
10.08.2020 16:54 Ответить
"Израэль, - сказал Сильвер, - твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не бывало мозгов" (С)

Просто вспомнилось
показать весь комментарий
10.08.2020 17:09 Ответить
Смертями Ковид не радует сатанистов, инфекция получилась не ахти какая страшная, смертность не повысилась ни в одной стране. Теперь решили вакцинами убивать народ.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:18 Ответить
Не пей вина Гертруда! (с)
показать весь комментарий
10.08.2020 18:04 Ответить
мда, пьянство не красит дам.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:07 Ответить
Ну да, конечно, 700,000 умерло и смертность не повысилась, позаливайте нам тут ещё.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:22 Ответить
Вы совсем ку-ку? Общая смертность не повысилась нигде, на том же месте, что и в прошлом году, статистика такая же. И даже в Швеции и Беларуси, где не было никакого карантина. А в Украине даже снизилась. Таких людей как вы властям очень приятно и легко дурить, что они и делают регулярно.)
показать весь комментарий
10.08.2020 19:07 Ответить
Зашел в аптеку-увидел цены и подумал, что лучше умереть.
Зашел в бюро ритуальных услуг-увидел цены и вернулся в аптеку...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:50 Ответить
Эфиоп вошёл во вкус.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:49 Ответить
Эфиоп просто не может сдаться, если брехать, то до конца.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:57 Ответить
Вот и цена паники
показать весь комментарий
10.08.2020 16:55 Ответить
Який хитрий ефіоп.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:55 Ответить
толковый шантаж....
показать весь комментарий
10.08.2020 16:57 Ответить
Зиленскай , ты будешь облагать нас новыми тарифами и налогами , шоб за наш счет эта эфиопская обезьяна покупала себе дворцы , а ?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:58 Ответить
не переживай зенелох себя тоже не обидит.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:10 Ответить
Для всего населения не надо. Те, кто рассказывает про "вирус придумали жиды чтоб вживить чип через 5Ж", и так обойдутся.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:07 Ответить
Так их таких вирусы не берут, мать их за ногу. Живучие, как гены неандертальцев.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:09 Ответить
Берут так же как и всех. Вирусу посрать на образованность. Просто их много и поэтому кажется, что их не становится меньше
показать весь комментарий
10.08.2020 19:27 Ответить
та эт понятно, эт я так, бурчу
показать весь комментарий
10.08.2020 20:37 Ответить
Это с учетом 50% отката аппарату ВОЗ.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:08 Ответить
"...тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит..."
показать весь комментарий
10.08.2020 17:09 Ответить
А там у чиновников зубы не обломятся...???
Хотя могут сделать пакость...любое телодвижение и с тебя потребуют справку о вакцинировании и обязательном прохождении теста...причем по ценам Евопы, а не родины еврейсуса
показать весь комментарий
10.08.2020 17:11 Ответить
А причем тут чиновники, как-будто это они вместо ученых разрабатывали на своем оборудовании, за свои деньги?
показать весь комментарий
10.08.2020 18:26 Ответить
не мешай кремлеботам зарабатывать на хлеб, дружище. Не видишь - работают.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:10 Ответить
Грамм вакцины = 10 гр. золота.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:13 Ответить
Судя по всему финансирование ВОЗ урезали.
Приходится напоминать о себе при каждом удобном и не очень случае...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:14 Ответить
Точно. Як старий сліпий пес, який гавкає про всяк випадок, щоб не вигнали.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:50 Ответить
Ну так, блин, надо же с 10 трлн. зелени что-то урвать!
показать весь комментарий
10.08.2020 19:52 Ответить
Я не буду вакцинироваться, вычеркните меня. Хотя бы по, что в период эпидемии не вакцинируют, неправильно
показать весь комментарий
10.08.2020 17:16 Ответить
ок, вычеркиваем. С уважением, ваше мировое правительство еврейских рептилоидов.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:11 Ответить
В бешенных деньгах весь смысл короны.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:23 Ответить
Агитация,пропаганда,запугивание и т.д. все делается для того чтоб всем осенью воткнуть насильно эти уколы(которые должны минимум 6 лет проверять).Причем цель Европа.Кто откажется в школу,садик и на работу не пустят.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:25 Ответить
Кому ещё нужны доказательства, что это крупнейшая афера 21 века?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:31 Ответить
Как минимум тем 700,000, которые умерли от тяжелых форм коронавируса, явно уже ничего не нужно...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:17 Ответить
ПО 15 ГРИВЕН С ЧЕЛОВЕКА )))
показать весь комментарий
10.08.2020 17:32 Ответить
А хто мене заставить вакцинуватись?...НІЗАЩО!
показать весь комментарий
10.08.2020 17:35 Ответить
В тухес затасуй себе вакцину негрило эфиопское
показать весь комментарий
10.08.2020 17:46 Ответить
Попривыкли к халяве, жесть...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:18 Ответить
Вот....ниточка спасения.....

На это обратил внимание директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
По словам специалиста, невосприимчивость к коронавирусу наблюдается среди медиков, которые долго работали в так называемой красной зоне, где фиксировалось наибольшее количество больных https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 .
«Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - отметил Тотолян.
Он подчеркнул, что эти случаи заслуживают внимательного изучения. При этом выразил убеждение, что исследование таких людей поможет ответить на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией - не столь затратном в сравнении с вакциной
показать весь комментарий
10.08.2020 17:59 Ответить
Ви ще довіряєте козломордим ?
показать весь комментарий
10.08.2020 18:07 Ответить
8 млрдов на Земле! Прям так переживают за здоровье людей....
показать весь комментарий
10.08.2020 18:10 Ответить
вот это кто-то пожрал мышатины...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:16 Ответить
10 баксов а дозу . Из них 8 за упаковку.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:24 Ответить
Из двух ненужных организаций, ООН и ВООЗ, у последней менеджер потолковее, правда падлюка!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 18:59 Ответить
Ну, дайте еще 100 миллиардов, а то нам столоваться негде!!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 19:16 Ответить
Тю,так это всего 20 прохвостов как беня раздеть.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:02 Ответить
 
 