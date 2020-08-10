Вакцина от коронавируса для всего населения Земли будет стоить 100 млрд долларов, - ВОЗ

Обеспечение всех людей на Земле доступом к вакцине от коронавируса, которая сейчас еще разрабатывается, потребует инвестиций в сумме более 100 млрд долл. США.

Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только для этой вакцины (от COVID-19 - ред.) будет необходимо более 100 млрд долл. США, чтобы все люди имели к ней доступ", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус также добавил, что такая сумма может показаться большой. Однако, по его словам, страны Большой двадцатки уже выделили более 10 трлн долларов финпомощи для борьбы с последствиями коронавируса.

