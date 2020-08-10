Разумков должен инициировать отставку Геруса с должности председателя комитета по энергетике, - Волынец

Председатель независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумковау с требованием вынести на рассмотрение парламента предложение об отзыве Андрея Геруса с должности главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.



Об этом Волынец сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив копию соответствующего обращения.



"От имени 30 000 граждан Украины обращаюсь к вам с требованием в установленном законодательством порядке решить вопрос о внесении на рассмотрение Верховной Рады предложения об отзыве с должности председателя комитета Геруса в связи неудовлетворительной работой на этой должности", - говорится обращении.



Волынец объяснил, что направил обращение к председателю Верховной Рады после публикации ответа Президента Владимира Зеленского на петицию шахтеров "Спасите угольную отрасль Украины, выгоните Геруса из энергетики".



Напомним, петиция об увольнении Геруса зарегистрирована в мае 2020 от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требовали отставки Геруса и обвиняли его в искусственном создании кризиса на энергорынке и доведении угольной отрасли до банкротства. В июле петиция собрала необходимое количество подписей и была передана на рассмотрение Зеленскому. 5 августа президент ответил на петицию, поблагодарив шахтеров за гражданскую позицию, и переадресовал вопрос об отставке Геруса в Верховную Раду.

С 30 июня по 10 июля в Киеве проходила забастовка шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и способствовать восстановлению работы шахт. В итоге государственная компания "Центрэнерго" при содействии Офиса президента и Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета ( "Роттердам +). Подписание контракта позволило угольным шахтам выйти из многомесячного простоя.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 году на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса.

Также Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта тока из России.



Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.