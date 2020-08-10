РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости
2 179 24

Разумков должен инициировать отставку Геруса с должности председателя комитета по энергетике, - Волынец

Разумков должен инициировать отставку Геруса с должности председателя комитета по энергетике, - Волынец

Председатель независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумковау с требованием вынести на рассмотрение парламента предложение об отзыве Андрея Геруса с должности главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.


Об этом Волынец сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив копию соответствующего обращения.


"От имени 30 000 граждан Украины обращаюсь к вам с требованием в установленном законодательством порядке решить вопрос о внесении на рассмотрение Верховной Рады предложения об отзыве с должности председателя комитета Геруса в связи неудовлетворительной работой на этой должности", - говорится обращении.


Волынец объяснил, что направил обращение к председателю Верховной Рады после публикации ответа Президента Владимира Зеленского на петицию шахтеров "Спасите угольную отрасль Украины, выгоните Геруса из энергетики".


Напомним, петиция об увольнении Геруса зарегистрирована в мае 2020 от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требовали отставки Геруса и обвиняли его в искусственном создании кризиса на энергорынке и доведении угольной отрасли до банкротства. В июле петиция собрала необходимое количество подписей и была передана на рассмотрение Зеленскому. 5 августа президент ответил на петицию, поблагодарив шахтеров за гражданскую позицию, и переадресовал вопрос об отставке Геруса в Верховную Раду.

С 30 июня по 10 июля в Киеве проходила забастовка шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и способствовать восстановлению работы шахт. В итоге государственная компания "Центрэнерго" при содействии Офиса президента и Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета ( "Роттердам +). Подписание контракта позволило угольным шахтам выйти из многомесячного простоя.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 году на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса.

Также Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.
В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта тока из России.


Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.

Автор: 

Волынец Михаил (158) Герус Андрей (185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ты отрубаные руки уже все пособирал?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:00 Ответить
+4
а посадить? Чи чекати весни?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:51 Ответить
+4
Не знаю чей Герус и не в курсе за что его ненавидят., но о точно знаю что Волынец издревле лет уже 20 работает на Фирташа. Похоже две олигархических крысы грызутся.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а посадить? Чи чекати весни?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:51 Ответить
Ты отрубаные руки уже все пособирал?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:00 Ответить
разумков - это и.о. от 24го до перевыборов порошенка
показать весь комментарий
10.08.2020 17:31 Ответить
А я бы вообще новые перевыборы бы организовал .
Не нравятся они мне все ...
показать весь комментарий
10.08.2020 16:53 Ответить
Снова победят олигархи. Ибо не ликвидированы.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:42 Ответить
А почему не к бабе юле????? Они же давние друганы с ней!!! Вот она, как член парламента и подняла бы этот вопрос!!! Или беня заругает?????
показать весь комментарий
10.08.2020 16:56 Ответить
Бургомистр: Карл, почему так поздно?
Мюнхгаузен: По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.(c)
показать весь комментарий
10.08.2020 16:56 Ответить
Ай яй яй, бедный гудок. Денег не хватает
показать весь комментарий
10.08.2020 16:59 Ответить
Герус это креатура скомороха, можно добавить, все антиукраинские депутаты и члены КМ креатуры дремучего совка, пора инициировать импичмент, как предателя интересов украинского народа.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:11 Ответить
Разумков должен / Ростовщику Разумкову должны деньги у него взявшие.А барыга Разумков должен -за посаду-вору Коломойскому. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:15 Ответить
Давно пора. Такое впечатление, что Слуги или слепые или в доле.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:17 Ответить
В доле, бо другой логики нет.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:24 Ответить
Сначала с ним должен поработать справедливый, но скорый суд Линча, а уж опосля... разумков!
показать весь комментарий
10.08.2020 17:23 Ответить
воно ще буде щось рекомендувати!ахметовський лизоблюд
показать весь комментарий
10.08.2020 17:24 Ответить
ЗЕпотку тоже нужно избавится и от квартала также.
Оно обменивает украину с капитуляей и перемирием как первым этапом на квартал.
Чтобы завтра квартал мог выступать и ржать с украины в рашке.
24о на вынос за сдачу народа.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:29 Ответить
Не знаю чей Герус и не в курсе за что его ненавидят., но о точно знаю что Волынец издревле лет уже 20 работает на Фирташа. Похоже две олигархических крысы грызутся.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:49 Ответить
Волинець, затичка Ахмєта ,яку пристрої до політичної шльондри джЮлі...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:01 Ответить
А может, вооще в отставку? В командировку к Всевышнему?
показать весь комментарий
10.08.2020 18:13 Ответить
Те 30к граждан будут диктовать условия всей стране???
Привыкли наживаться на стране...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:29 Ответить
Соромно за все гівно!!! Ще неприємніше, що його все потрібно, терміново, вигрібати сраною мітлою.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:33 Ответить
"Слуги народа", вы не слуги народа, вы рабы денег!
показать весь комментарий
10.08.2020 18:53 Ответить
Продажный ахметовски холуй качает права
показать весь комментарий
10.08.2020 19:11 Ответить
Те 30 тыс. подписей собирали из-под палки. Составили списки, мониторили петицию и КАЖДЫЙ день кошмарили всех персонально, чтобы подписались.
И да, шахты не государственные, а Ахметовские.
показать весь комментарий
11.08.2020 01:20 Ответить
 
 