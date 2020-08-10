На Харьковщине пациентов с СOVID-19 начала принимать областная детская больница: "взрослая" переполнена, - ОГА

Харьковская областная детская инфекционная больница в выходные приняла первых пациентов с СOVID-19.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на и.о. директора облдепартамента здравоохранения Геннадия Бондарчука, передает Цензор.НЕТ.

"В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (заведение рассчитано на 240 коек - ред.), В диспансере радиационной защиты - 85 пациентов", - сказал Бондарчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,3%: самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской и Черкасской областях, - ЦОЗ

В целом, по его данным, по области из 1802 коек заняты 502, поэтому об открытии больниц второй волны пока речь не идет.