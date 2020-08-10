5 131 63
На Харьковщине пациентов с СOVID-19 начала принимать областная детская больница: "взрослая" переполнена, - ОГА
Харьковская областная детская инфекционная больница в выходные приняла первых пациентов с СOVID-19.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на и.о. директора облдепартамента здравоохранения Геннадия Бондарчука, передает Цензор.НЕТ.
"В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (заведение рассчитано на 240 коек - ред.), В диспансере радиационной защиты - 85 пациентов", - сказал Бондарчук.
В целом, по его данным, по области из 1802 коек заняты 502, поэтому об открытии больниц второй волны пока речь не идет.
А Київ?
Оно в супермаркеті в основному люди в масках, аж ось сіліконовий писочок, дами без маски. Блимає: «А ну сдєлай мнє замєчаніє !»
Те, що вона ***** може вже хвора на ковід, і заражує інших, їй глибоко по барабану....
От тут все-все докладно написано:
Enjoy.
А ти?
Вже ж 100500 разів було сказано, що маску потрібно носити, щоб ХВОРІ, у яких ще немає симптомів, НЕ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ КРАПЛІ ВОЛОГИ, що містять вірус.
От, наприкрад, людина інфікована, а до могили їй ще 14 днів.
То вона, без маски, кругом лазить і видихає інфіковані вірусом краплі, при диханні, чханні, пускає слину на прилавок.
Кєргуду?
Но лепесток даже если с клапаном, нужно менять каждые 2 часа, а летом и каждый час...и носить постоянно....
И попробуй походи в нем хотя бы рабочею смену..одуреешь
Ну и цирк в очередь возле банка давит друг друга без масок...а в банк только в маске...
Или например АТБ в той же Лузановке...все идут толпой с пляжа без масок и тут же дебил охранер заставляет тебя одеть маску правильно....
Він набирає по пам'яті, прочитаний на якомусь сайті конспірологів текст.
Головне - Закон Дарвіна працює.
Природа очищується від розумового баласту.
Чому?
Ношу маску, коли не дома, у супермаркетах, метро, та інших приміщеннях.
А руки мив завжди, коли приходив додому.
Ви ж дрочери, немитими руками беретесь за поручні в метро.
А я, гидливий.
Не чув?
Верить и знать имеют различное значение. Что знают археологи, в то не верят верующие... Вопрос был задан Юлией: "Все еще не верите в вирус? "
цакмаску у то корону нападет...
Піпл схаває, щоб маски носити ще років 20 і в майбутньому в туалет проситись в письмовій формі.