Руководство Пенсионного фонда в Хмельницкой области за 2 месяца присвоило 200 тыс. грн премий подчиненных, - СБУ. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины уличили руководство Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области в масштабном присвоении премий подчиненных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, схему незаконного обогащения организовал начальник регионального подразделения Пенсионного фонда совместно с главным бухгалтером - руководителем финансово-экономического управления. Должностные лица выписывали премии сотрудникам при условии, что подчиненные часть этих средств возвращать наличными "на верх".
В результате махинации только в июне и июле этого года руководство Главного управления Фонда завладело средствами подчиненных на более 200 тыс. гривен.
Во время обысков в служебных кабинетах фигурантов дела правоохранители изъяли еще более 1 млн гривен наличности, вероятно полученных незаконным путем.
Сейчасчиновникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Они отстранены от должностей и взяты под стражу.
І гроші виявляється є.
В нормальной стране им бы впаяли по 8 лет на душу с конфискацией .
Девиз СН "хватай и беги" был понят и принят на местах.
Оце вже зовсім гнидко.
Грандиозная показуха + исполнение "высочайших приказов".