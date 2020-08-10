РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9280 посетителей онлайн
Новости
8 379 61

Руководство Пенсионного фонда в Хмельницкой области за 2 месяца присвоило 200 тыс. грн премий подчиненных, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили руководство Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области в масштабном присвоении премий подчиненных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководство Пенсионного фонда в Хмельницкой области за 2 месяца присвоило 200 тыс. грн премий подчиненных, - СБУ 01

По данным предварительного следствия, схему незаконного обогащения организовал начальник регионального подразделения Пенсионного фонда совместно с главным бухгалтером - руководителем финансово-экономического управления. Должностные лица выписывали премии сотрудникам при условии, что подчиненные часть этих средств возвращать наличными "на верх".

В результате махинации только в июне и июле этого года руководство Главного управления Фонда завладело средствами подчиненных на более 200 тыс. гривен.

Руководство Пенсионного фонда в Хмельницкой области за 2 месяца присвоило 200 тыс. грн премий подчиненных, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила хищение 7 млн бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

Во время обысков в служебных кабинетах фигурантов дела правоохранители изъяли еще более 1 млн гривен наличности, вероятно полученных незаконным путем.

Руководство Пенсионного фонда в Хмельницкой области за 2 месяца присвоило 200 тыс. грн премий подчиненных, - СБУ 03

Сейчасчиновникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Они отстранены от должностей и взяты под стражу.

Читайте также: На Киевщине начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил 300 тыс. грн на отоплении военкомата, - СБУ

Автор: 

Пенсионный фонд (434) правоохранительные органы (2973) СБУ (20449) силовики (2802) хищение (684) Хмельницкая область (1004)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Выписывать премии простым служащим, принуждая "делиться" с начальством - это обычная практика в бюджетных организациях.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:18 Ответить
+12
У нас нормальна країна, тому не плутай обрану тобою владу з країною.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:31 Ответить
+7
Все було досить просто. Cпочатку економічний відділ дещо завищував фонд зарплати. В кінці звітного періоду (квартал, рік) залишалися значні суми, які треба було або повернути до бюджету, або розподілити між співробітниками у вигляді премій. Звісно, що завжди робили останнє. Я це все знаю тому, що довелось кілька років попрацювати в бухгалтерії бюджетної установи.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно.
І гроші виявляється є.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:13 Ответить
А казна пустая, парадокс!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 17:15 Ответить
Зелений парадокс.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:30 Ответить
Поясните мне инвалиду которому ПФУ пишет что вам то не положено этого нема стажу не хватает и вообще не гавкайте какие нафиг могут быть ПРЕМИИ ЗА ЧТО в бюджетном фонде с огромной многомиллиардной дефицитной дыркой в финансировании расходы с доходами имеют пропасть в 42 млрд гривен??????
показать весь комментарий
10.08.2020 18:21 Ответить
це взагалі нонсенс, в бюджеті пісійного фонду дирка в лярди гривень, але на нові машини і премії тим дармоїдам гроші є.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:17 Ответить
я вот тоже об этом подумал, в нашем прогнившей государственной машине все можно
показать весь комментарий
10.08.2020 23:59 Ответить
Этот парадокс далеко не зеленый. Схема успешно работает десятилетиями
показать весь комментарий
11.08.2020 14:22 Ответить
Хай СБУ підніме в окружному та апеляційних адмінсудах сотні рішень по перерахунках пенсій та проаналізує іх виконання ПФУ, там таке відкриється, що очі на лоб повилазять. Не тільки суди, навіть сесія обласноі ради в грудні 2019 року майже одноголосно підтримала Звернення до Президента,Прем'єра,голови ВРУ щодо грубого порушення Законів Украіни Пенсійним фондом і його Головою Заярнюк при перерахунку пенсій чорнобильцям,але ніякого реагуванн злочинною зграєю,які набивали собі кишені грошима інвалідів не настало
показать весь комментарий
10.08.2020 19:39 Ответить
а з чого машини нові начальникам, а премії тим дармоїдам?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:18 Ответить
В результате махинации только в июне и июле этого года руководство Главного управления Фонда завладело средствами подчиненных на более 200 тыс. гривен.

В нормальной стране им бы впаяли по 8 лет на душу с конфискацией .
показать весь комментарий
10.08.2020 17:18 Ответить
У нас нормальна країна, тому не плутай обрану тобою владу з країною.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:31 Ответить
Тому ти і обрав зевладу. Це ж треба бути таким ..., щоб обрати дебілів і знати про це з самого початку. Тепер бачу, що ти невиліковний зебіл.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:43 Ответить
Выписывать премии простым служащим, принуждая "делиться" с начальством - это обычная практика в бюджетных организациях.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:18 Ответить
ХЗ, працював у кількох бюджетних організаціях - з подібним не стикався. Зате подібне бл*дство було в одній цілком приватній рітейл-компанії. Хмиздили премії у працівників, аж гай шумів.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:33 Ответить
Все було досить просто. Cпочатку економічний відділ дещо завищував фонд зарплати. В кінці звітного періоду (квартал, рік) залишалися значні суми, які треба було або повернути до бюджету, або розподілити між співробітниками у вигляді премій. Звісно, що завжди робили останнє. Я це все знаю тому, що довелось кілька років попрацювати в бухгалтерії бюджетної установи.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:42 Ответить
Втім не виключаю, що коли працював у бюджетних організаціях - просто не знав про такі бухгалтерські фокуси-покуси ))) бо тоді якось філософськи-пофігістично ставився до "расчеток", які нам видавали (подивився, сума збігається - і норм, а в оті колонки цифр не заглиблювався, щоб не пошкодити моск).
показать весь комментарий
10.08.2020 18:03 Ответить
Во времена настали.
Девиз СН "хватай и беги" был понят и принят на местах.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:22 Ответить
Вот,блин,государственное учреждение,и "черный нал", им,что,в конвертах эти премии раздавали? Охренеть можно!
показать весь комментарий
10.08.2020 19:57 Ответить
в этом "пенсионом счёте" давным-давно надо полный аудит провести , но видно уж очень сладенький этот счёт...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:25 Ответить
Щурятництво у власних співробітників?
Оце вже зовсім гнидко.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:30 Ответить
А в нашей держави правоохранительные органы хоть что-то делают?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:31 Ответить
Переслідують Антоненка, Кузьменко, Дугарь...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:33 Ответить
Конечно!
Грандиозная показуха + исполнение "высочайших приказов".
показать весь комментарий
10.08.2020 17:39 Ответить
В результате у подчиненных растут больничные, отпускные, будущая пенсия и прочие выплаты... Поэтому это взаимовыгодный дележ казенных денег, это сплошь и рядом и везде, даже в Полиции
показать весь комментарий
10.08.2020 17:32 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:43 Ответить
тут цікаво, - що в дотаційному, на всю голову Пенсійному фонді виявляється виплачують некислі премії
показать весь комментарий
10.08.2020 17:39 Ответить
при Порошенко такого не было
показать весь комментарий
10.08.2020 17:56 Ответить
СНАЧАЛА ВОПРОС: КАКИЕ ПРЕМИИ??? ЗА КАКИЕ ТАКИЕ ПОДВИГИ И ЗАСЛУГИ?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:56 Ответить
Премії можуть періодично давати просто за нормальне та сумлінне (без розгвоздяйства та косяків) виконання своїх обов'язків.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:17 Ответить
За то что нормально работал - премия??? Эт значит работать плохо это норма получается, по такой логике....
показать весь комментарий
10.08.2020 18:50 Ответить
Логика в том, шо в пенсионном оклады начинаются с минималки + выслуга которая добавляет 15% после 3х лет. И если убрать премии, то хрен хто туда на минималку пойдет работать...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:06 Ответить
Немного не так-там и с минималкой хрен кого оттуда выгонишь!
показать весь комментарий
10.08.2020 20:25 Ответить
Теж мені новатори! Та ця "схема" відома була ще за саюзіка!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 17:59 Ответить
За обсчет пенсионеров и экономию государственного бюджета премия выписывается? Чтобы потом же самим и стырить....
показать весь комментарий
10.08.2020 18:06 Ответить
Бюджет пенсионного фонда дефицитный, а премии работникам платят за обман несчастных пенсионеров. Как говорит наш юрист на работе: "В конторы фонда нужно приходить с гранатой, выдернул чеку, бросил и закрыл за собой дверь". У родственника была ошибка в одной букве на титульной странице трудовой книжки. Он выиграл суд, но пенсию ему стали выплачивать не с августа, когда исполнилось 60 лет, а с января следующего года, когда появилось решение суда. Уловите разницу за 5 месяцев. Так что начальники-воры грабили подчиненных-воров.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:12 Ответить
Такая-же история,только у меня украли 6 месяцев+попал на коэфф.1 вместо 1.35.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:28 Ответить
Пенсионный фонд, в том виде в каком он есть, - это мафиозно-криминальная структура паразитирующая на бюджете страны.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:15 Ответить
Так це звичайна практика в бюджетних організаціях, економію яку виплачують перед новим роком дуже часто не виплачують , кажуть ви часто хворіли, немає у нас економії...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:23 Ответить
Не зовсім так. Економію коштів з фонду ЗП все одно треба або повертати в бюджет, або розподіляти у вигляді премій, матдопомоги та подібних виплат. Розподілити кошти між простими співробітниками та наказати занести певну суму керівництву не так помітно.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:33 Ответить
На премии 200 тыс есть на пенсии нет. Напрашивается взаимосвязь между этими явлениями.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:48 Ответить
200000гр. это только то,что выплыло в одном заведении за 2 месяца.А размер премиального фонда всего ПФУ никто и никогда не озвучит.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:33 Ответить
Эта старая коммуняцкая бл.....га Заярнюк должна за обворовывание и неправильно начисленные пенсии чернобыльцам,афганцам давно сидеть за решеткой.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:15 Ответить
Это сколько же работников этой структуры только в одной области и какую зарплату они получают, что только на премиях у них можно украсть 200 тысяч и это никто не заметит? У нас что - чиновников больше чем пенсионеров. А потом вопли: "В Пенсионном Фонде дефицит!".
показать весь комментарий
10.08.2020 19:25 Ответить
Щойно проходив мимо Хмельницького ПФУ,там під страшенною зливою стояло не менше сорока пенсіонерів ,бо всередину,мотивуючи Ковідомпропускали по одній особі,хоч там десятки вікон,а працюють лише декілька,інші чинуші прогулюють сотні тисяч преміальних на курортах
показать весь комментарий
10.08.2020 19:46 Ответить
...более 1 млн гривен наличности, вероятно полученных незаконным путем.(с) - улыбнуло. Источник: https://censor.net/n3212899
показать весь комментарий
10.08.2020 20:27 Ответить
Опять за свое.....Люди на дело собирали. Может корпоратив или культпоход в музей или на помощь малообеспеченным ,а они руки заламывают....
показать весь комментарий
10.08.2020 20:42 Ответить
така ж сама історія з податківцями (по Києву був скандал) - може ще з кимось
показать весь комментарий
10.08.2020 22:20 Ответить
Профанація продовжується- не просто аудит , а взагалі вернути КРУ в державні органи , взагалі аудит це дуже поверхово і ні сбу ні аудитори глибоко не копнуть .а от колишнє КРУ вплоть до нарахувань тих премій і ведомості по з платі перевіряли.А упростьив це великий рехворматор - куля в лоб піля того як Гордієнко з КРУ приловив його на махінаціях з бюджетом і тепер бюджетні організації людям платять мізер .асобі премії за їх рахунок , ахагальна сума іде , аудит не підкопається
показать весь комментарий
11.08.2020 09:58 Ответить
 
 