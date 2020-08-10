Руководство Пенсионного фонда в Хмельницкой области за 2 месяца присвоило 200 тыс. грн премий подчиненных, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили руководство Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области в масштабном присвоении премий подчиненных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, схему незаконного обогащения организовал начальник регионального подразделения Пенсионного фонда совместно с главным бухгалтером - руководителем финансово-экономического управления. Должностные лица выписывали премии сотрудникам при условии, что подчиненные часть этих средств возвращать наличными "на верх".

В результате махинации только в июне и июле этого года руководство Главного управления Фонда завладело средствами подчиненных на более 200 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила хищение 7 млн бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

Во время обысков в служебных кабинетах фигурантов дела правоохранители изъяли еще более 1 млн гривен наличности, вероятно полученных незаконным путем.

Сейчасчиновникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Они отстранены от должностей и взяты под стражу.

Читайте также: На Киевщине начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил 300 тыс. грн на отоплении военкомата, - СБУ