39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий на Донбассе

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий.

Об этом сообщается в докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2019 год, который был презентован в Донецкой областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано более 190 тыс. детей, получивших статус внутренне перемещенных лиц. В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тыс. человек, что составляет лишь 20%", - указывается в сообщении Донецкой ОГА.

Топ комментарии
+2
Статус.
Позже в борьбе за голоса, политики будут давать льготы.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:01 Ответить
+2
Надання статусу постраждалого аж ніяк не впливає на посилення проукраїнської позиції.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:12 Ответить
+2
Вот и расскажут "бамбаскаму зрителю" как злые укры замаливают грехи перед даунбаскими детишками.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:11 Ответить
да перестань! Жалеть надо тех кого убили их папы!
показать весь комментарий
10.08.2020 19:45 Ответить
Ага, из-за ипанутости их родителей
показать весь комментарий
10.08.2020 19:57 Ответить
Щас "анусный мотылек" тебя хвошиздом русским обозвет.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:59 Ответить
И что они получат?
показать весь комментарий
10.08.2020 18:48 Ответить
Статус.
Позже в борьбе за голоса, политики будут давать льготы.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:01 Ответить
еще одна каста бамбаских ублюдков!
показать весь комментарий
10.08.2020 19:46 Ответить
В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тыс. человек, что составляет лишь 20%"
А нужно чтобы все 100%. Если вы выделяете деньги на пропаганду украинской точки зрения(деньги попадают и без того жирным журналистам), а не выделяете на детей в достаточном количестве- то грош вам цена. Помочь детям, это лучшая пропаганда т.к.- за душу. Никакой журналист не добьётся такого результата, как бы он не старался.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:37 Ответить
Надання статусу постраждалого аж ніяк не впливає на посилення проукраїнської позиції.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:12 Ответить
Ещё как- т.к. у них есть родители. Упоротые понятно-мимо, а у вменяемых начнется когнитивный диссонанс. Им по телеку одно- а они "щупают" другое. Не один журналист не сможет вызвать такие процессы в головном мозге, его аудитория изначально заточена на определенный материал, а привлечь зрителя "извне" очень сложно.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:18 Ответить
Вот и расскажут "бамбаскаму зрителю" как злые укры замаливают грехи перед даунбаскими детишками.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:11 Ответить
Вам,наверное,повезло и вы никогда не общались с жителями бамбаса.Иначе вы бы не питали по отношению к этим желудкам никаких иллюзий.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:39 Ответить
Я сам с Крыма (от рождения и до 19лет там жил). Плюс/минус понимаю как там(на Донбассе) всё воспринимается и как там идут дела.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:46 Ответить
А какой статус получили дети ,родители которых, погибли в АТО?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:19 Ответить
это давно прописанный статус. И пенсия до 18ти лет.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:23 Ответить
 
 