39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий на Донбассе
В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий.
Об этом сообщается в докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2019 год, который был презентован в Донецкой областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано более 190 тыс. детей, получивших статус внутренне перемещенных лиц. В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тыс. человек, что составляет лишь 20%", - указывается в сообщении Донецкой ОГА.
Топ комментарии
+2 Ex Donchanin
показать весь комментарий10.08.2020 19:01 Ответить Ссылка
+2 Лариса Бондаренко #459431
показать весь комментарий10.08.2020 20:12 Ответить Ссылка
+2 Eugeniusz 1
показать весь комментарий10.08.2020 21:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Позже в борьбе за голоса, политики будут давать льготы.
А нужно чтобы все 100%. Если вы выделяете деньги на пропаганду украинской точки зрения(деньги попадают и без того жирным журналистам), а не выделяете на детей в достаточном количестве- то грош вам цена. Помочь детям, это лучшая пропаганда т.к.- за душу. Никакой журналист не добьётся такого результата, как бы он не старался.