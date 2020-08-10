39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий на Донбассе

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий.

Об этом сообщается в докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2019 год, который был презентован в Донецкой областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано более 190 тыс. детей, получивших статус внутренне перемещенных лиц. В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тыс. человек, что составляет лишь 20%", - указывается в сообщении Донецкой ОГА.

