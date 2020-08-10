На лечении находятся 40 сотрудников МВД и более 50 участников акций протеста, погибших нет, - Минздрав Беларуси
Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал о количестве сотрудников МВД и участников акций протеста, которые были госпитализированы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное. Погибших нет", - сказал Караник.
"Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация о погибшем. Выяснилось, что 35-летний минчанин пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас", - добавил министр.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Не знаю чи варто підтримувати зміну вусатого диктатора , на ще гіршу русняву гниду !!
https://www.facebook.com/AndreyPoltava/posts/3400315113364829 14 хв ·
Дзвонив мій глядач білорус.
Інтернет в Білорусі повністю вимкнений.
Білоруси повністю відрізані від інформації. Тобто наприклад в Гомелі не знають що відбувається в Мінську.
Єдине що працює це подекуди українське радіо. Просять по можливості якусь інформацію про події в Білорусі транслювати по радіо.»
То ли дело наш Майдан. Уж врезали так врезали.
Лука ты имеешь право врать, но только верить тебе будут лишь откровенные пропагандоны и совковые маразматики.
На українських мирних революціях добре працювали стрічки. Прив'язуєш до кінців дві шайби, посередені ще одну стрічку і можна кидати на дерево. Та, що з шайбами, заплутається у гілках, а інша буде доооооовго висіти і колихатись на вітру... Отак можна за один вечір закидати стрічками весь Мінськ. Червонобілими? А якими ще? Головне, щоб було багатолюдно, тоді менти сидять тихо і не відсвічують. А люди цілий день ходять по вулицях і дивляться. Спробуй її з дерева зніми? Якщо їх тисячі? Помаранчеві стрічки років з 5 ще висіли, аж поки Янек таки виліз у прези і комунальники познімали))