На лечении находятся 40 сотрудников МВД и более 50 участников акций протеста, погибших нет, - Минздрав Беларуси

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал о количестве сотрудников МВД и участников акций протеста, которые были госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное. Погибших нет", - сказал Караник.

"Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация о погибшем. Выяснилось, что 35-летний минчанин пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас", - добавил министр.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.