2 661 49

На лечении находятся 40 сотрудников МВД и более 50 участников акций протеста, погибших нет, - Минздрав Беларуси

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал о количестве сотрудников МВД и участников акций протеста, которые были госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное. Погибших нет", - сказал Караник.

"Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация о погибшем. Выяснилось, что 35-летний минчанин пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских, - МВД

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Топ комментарии
+9
Найголовніше в білоруських протестах те,що там навіть пошепки не говорять про майбутній вектор розвитку країни !! Їх не совок з путіном заїб*ав,їм набрид Лукашенкко !
Не знаю чи варто підтримувати зміну вусатого диктатора , на ще гіршу русняву гниду !!
10.08.2020 19:33 Ответить
+8
білоруське х..ло

На лікуванні перебувають 40 співробітників МВС і понад 50 учасників акцій протесту, загиблих немає, - МОЗ Білорусі - Цензор.НЕТ 1269
10.08.2020 19:38 Ответить
+7
Такій акції протесту неможливо співчувати.
10.08.2020 19:31 Ответить
"У каждого никелированная кровать с тумбочкой, один суп и две каши в день..." Напоминает отчет из ГУЛАГа...
10.08.2020 19:30 Ответить
Такій акції протесту неможливо співчувати.
10.08.2020 19:31 Ответить
Мати зовсім інші цілі, а не бігти навипередки до москви.
10.08.2020 19:33 Ответить
Треба було розуміти, що батьки не міг залишити нормальних кандидатів. Тобто залишилися кремлівські кандидати, яких і підтримують мітингувальники.
10.08.2020 19:37 Ответить
Не исключаю, что в Новосибирске разыграли такую же подставу.
10.08.2020 19:42 Ответить
Хоть не под россиянскими. Пока это официальный флаг Беларуси. Хотя, конечно, это не хорошо.
10.08.2020 20:56 Ответить
Под бело-красным флагом БССР ? Тебе сколько годков то отроду , знаток хренов ? Это сейчас в Белоруссии советский флаг , только без серпа и молота , а бело-красный это флаг Беларуси , как и Украины , жовто -блакитний . А теперь скажи , допустили бы кацапы , митинговать под своим национальным флагом , а не с совковой тряпкой , раз она за московию ?
10.08.2020 21:56 Ответить
Да, приношу извинения. Стыдно - не дочитал.
10.08.2020 22:06 Ответить
Это подготовленная ситуация. Всё, что хоть как-то могло изменить вектор развития Беларуси, отсеяли еще годы назад. Выбор оставили или таракан, или другое прокацапское рыло, только не такое засвеченое.
10.08.2020 19:39 Ответить
100%
10.08.2020 19:53 Ответить
Луку судя по всему вова рвет на части и склоняет к союзному государству. Сейчас сложная для понимания ситуация для многих - с одной стороны Лука насто314здел всем что капец, а с другой стороны Лука на сегодняшний момент единственный гарант хоть какого-то суверенитета от россии.... И так вижу не только я....(с)
10.08.2020 20:07 Ответить
БССР. Я вдруг заметил, что протесты проходят под флагами БССР.
10.08.2020 20:41 Ответить
Как тонко выдержан баланс пострадавших - и ОМОН сильно пострадал, и, в то же время, все-таки оказался сильнее протестующих.
10.08.2020 19:31 Ответить
"Контора пишет" (с)
10.08.2020 19:32 Ответить
Точно. И "...минчанин пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД...", а не менты давили людей машинами. Министр опытный лизун.
10.08.2020 19:35 Ответить
В отчетах ментов и протоколе, скорее всего, так оно и есть.
10.08.2020 19:37 Ответить
Да нет! не так все было! спецмашина проезжала по своим делам и вдруг..выбегает какой то чудак и рррраз! задевает машину плечом. И так три разы
10.08.2020 19:43 Ответить
Там у него в больнице больше двух промиле намерили. Был бы трезвый, то забодал бы МАЗик, а так, не фортануло.
10.08.2020 19:49 Ответить
С двумя промилле он не смог бы дойти до автозака, не то что запрыгнуть, тем более на ходу! Автозак давил толпу, не меряя промиппе!
10.08.2020 21:47 Ответить
Ну, всего лишь бутылку водки осушил, да и автозак стоял. Вот он и навернулся.
10.08.2020 22:24 Ответить
Найголовніше в білоруських протестах те,що там навіть пошепки не говорять про майбутній вектор розвитку країни !! Їх не совок з путіном заїб*ав,їм набрид Лукашенкко !
Не знаю чи варто підтримувати зміну вусатого диктатора , на ще гіршу русняву гниду !!
10.08.2020 19:33 Ответить
«https://www.facebook.com/AndreyPoltava?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=**************************************************-dRrm8uYSWaSRo3AQB6AC_bJ1VsAM0&hc_ref=ARReCKWxQHUfPO-apOwMnOjEUkwFwHhD4UWuRyJSjii-eYbaPOlZtm2N6ybe52Y6OnE&fref=nf Андрій Карпов
https://www.facebook.com/AndreyPoltava/posts/3400315113364829 14 хв ·

Дзвонив мій глядач білорус.
Інтернет в Білорусі повністю вимкнений.
Білоруси повністю відрізані від інформації. Тобто наприклад в Гомелі не знають що відбувається в Мінську.
Єдине що працює це подекуди українське радіо. Просять по можливості якусь інформацію про події в Білорусі транслювати по радіо.»
10.08.2020 20:01 Ответить
...за Тихановскую дрались в основном сетевые интернет хомячки, а бойцы из них хилые, быстро их протестный дух стух.
То ли дело наш Майдан. Уж врезали так врезали.
10.08.2020 19:33 Ответить
Ну вот, а под посольством Беларуси в Украине уже за это оторвали номерной знак у полицейской машины! Придётся обратно прикручивать...
10.08.2020 19:34 Ответить
білоруське х..ло

На лікуванні перебувають 40 співробітників МВС і понад 50 учасників акцій протесту, загиблих немає, - МОЗ Білорусі - Цензор.НЕТ 1269
10.08.2020 19:38 Ответить
та Тихановская єто наше зеленское. Но на фоне луки временний писькограй все таки лучше чем постоянний диктатор.
10.08.2020 19:43 Ответить
На лечении находятся 40 сотрудников МВД, некоторых из которых покусали комарики. А вот " на лечении- и более 50 участников акций протеста" интересная информация, тк и 1000 человек более 50 участников акции протеста. А про "погибших нет" мы уже вчера видели мёртвого парня на фото.
Лука ты имеешь право врать, но только верить тебе будут лишь откровенные пропагандоны и совковые маразматики.
10.08.2020 19:45 Ответить
Помнится при овоще показывали "раненную" мусарню - лежат довольные лбы под капельницами, гора мышц и ерудиции, а диктор рассказывает как их отдубасили фошизды - еле довезли. Думаю реально из омоновцев пострадало не больше 5 мусоров. И то вряд ли.
10.08.2020 19:47 Ответить
Мабуть це та ситуація, коли краще робити будь що, а ніж не робити нічого.
10.08.2020 20:53 Ответить
Не радив би білорусам бикувати з поліцією. Існує велика кількість механізмів, коли можна ефективно тиснути на владу не наражаючись на ризик і не руйнуючи місто. Он, як у Хабаровську - люди виходять масово тільки по Суботах. Можна і кожен день ввечері, наприклад. Але треба певно знати - за що протестувати? Якщо тільки зняти Луку, то цього мало. Хто, якщо не Лука? Тіхановська? Її зв'язки з Москвою дуже підозрілі. Чому пані обрала Рашу, а не Польщу для свого перебування? Чи не є вона запасним варіантом Москви? Чи не краще обрати більш надійного лідера? Може навіть і з діаспори?
На українських мирних революціях добре працювали стрічки. Прив'язуєш до кінців дві шайби, посередені ще одну стрічку і можна кидати на дерево. Та, що з шайбами, заплутається у гілках, а інша буде доооооовго висіти і колихатись на вітру... Отак можна за один вечір закидати стрічками весь Мінськ. Червонобілими? А якими ще? Головне, щоб було багатолюдно, тоді менти сидять тихо і не відсвічують. А люди цілий день ходять по вулицях і дивляться. Спробуй її з дерева зніми? Якщо їх тисячі? Помаранчеві стрічки років з 5 ще висіли, аж поки Янек таки виліз у прези і комунальники познімали))
10.08.2020 21:11 Ответить
этих 50 отбиздохать до потери пульса и в товарном вагоне домой на рассосию отправить
10.08.2020 21:14 Ответить
А шо делают в больнице 40 омоновцев. У них геморой?
10.08.2020 22:07 Ответить
 
 