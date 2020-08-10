Самый большой по территории спортивный комплекс в столице - "Ледовый стадион" достроен не будет, - Томенко

Политик Николай Томенко заявил о том, что Киевсовет принял решение, которое позволяет не достраивать спортивный комплекс "Ледовый", а построить на его месте торгово-развлекательный центр с залами для хоккея и баскетбола.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Томенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Желанная спортивная арена - Ледовый стадион на станции метро "Ипподром", на который киевляне ждут много лет, так и не увидит жизни.

Несколько лет городские власти обещали, а общественность ожидала, что на месте недостроенного спортивного объекта будет создан самый большой по территории спортивный комплекс - доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для всех киевлян. Эта территория сегодня является едва ли не единственной, где возможно построить качественную спортивную инфраструктуру".

По мнению Томенко "разрушила все надежды киевлян команда Кличко из фракции "Солидарность".

"В результате мы получим не один из крупнейших спортивных комплексов, а один из крупнейших торгово-развлекательных центров, а в нем, очковтирательство - зал для баскетбола и хоккея", - подчеркнул Томенко.

Он продолжил: "Как эта афера удалась? Кличко и его фракция "Солидарность" в столичном горсовете, пролоббировали интересы компании из группы застройщика Вагифа Алиева и позволили подконтрольному ему ООО "Укрсоцстроинвест" еще 10 лет возводить на месте недостроенного Ледового стадиона "многофункциональный объект, включающий в себя спортивную арену".

Следует напомнить, что еще в 2016 году Киевсовет разорвал инвестиционный договор с застройщиком за невыполнения им своих обязательств, но уже в 2020 Кличко нажал на депутатов, уговорив их стать на сторону "горе-инвестора". А его приближенные - заместитель Петр Пантелеев и директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь - внесли соответствующий проект решения. Поэтому ООО "Укрсоцстроинвест" был продлен срок "осуществление инвестиционного взноса" по строительству до 26 марта 2030 года".

Томенко заявил: "Как известно, ООО "Укрсоцстроинвест", входящая в группу "Мандарин Плаза Групп" во главе с Вагифом Алиевевым на месте недостроенного Ледового стадиона собирается построить ТРЦ "Южный".