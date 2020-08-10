РУС
Самый большой по территории спортивный комплекс в столице - "Ледовый стадион" достроен не будет, - Томенко

Политик Николай Томенко заявил о том, что Киевсовет принял решение, которое позволяет не достраивать спортивный комплекс "Ледовый", а построить на его месте торгово-развлекательный центр с залами для хоккея и баскетбола.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Томенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Желанная спортивная арена - Ледовый стадион на станции метро "Ипподром", на который киевляне ждут много лет, так и не увидит жизни.

Несколько лет городские власти обещали, а общественность ожидала, что на месте недостроенного спортивного объекта будет создан самый большой по территории спортивный комплекс - доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для всех киевлян. Эта территория сегодня является едва ли не единственной, где возможно построить качественную спортивную инфраструктуру".

По мнению Томенко  "разрушила все надежды киевлян команда Кличко из фракции "Солидарность".

"В результате мы получим не один из крупнейших спортивных комплексов, а один из крупнейших торгово-развлекательных центров, а в нем, очковтирательство - зал для баскетбола и хоккея", - подчеркнул Томенко.

Он продолжил: "Как эта афера удалась?  Кличко и его фракция "Солидарность" в столичном горсовете, пролоббировали интересы компании из группы застройщика Вагифа Алиева и позволили подконтрольному ему ООО "Укрсоцстроинвест" еще 10 лет возводить на месте недостроенного Ледового стадиона "многофункциональный объект, включающий в себя спортивную арену".

Следует напомнить, что еще в 2016 году Киевсовет разорвал инвестиционный договор с застройщиком за невыполнения им своих обязательств, но уже в 2020 Кличко нажал на депутатов, уговорив их стать на сторону "горе-инвестора". А его приближенные - заместитель Петр Пантелеев и директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь - внесли соответствующий проект решения. Поэтому ООО "Укрсоцстроинвест" был продлен срок "осуществление инвестиционного взноса" по строительству до 26 марта 2030 года".

Томенко заявил: "Как известно, ООО "Укрсоцстроинвест", входящая в группу "Мандарин Плаза Групп" во главе с Вагифом Алиевевым на месте недостроенного Ледового стадиона собирается построить ТРЦ "Южный".

Киев (26147) Томенко Николай (1378) застройка (712)
+9
Будут зимнюю олимпиаду в ТРЦ проводить. Ржать будут все.
10.08.2020 19:46 Ответить
+6
Киевляне ждут много лет... че за бред? кто его ждет???
10.08.2020 19:43 Ответить
+6
Сам Томенко? Чи він не киянин? У мене там поруч живуть знайомі, які ніколи не чекали цей комплекс!
10.08.2020 19:48 Ответить
Боже, какое там классное место. Мы с женой и дочерью всегда ходили по выходным туда кататься на коньках. Племянница ходила туда на тренировки по конькобежному спорту. Там рядом метро и улицы не загружены как в центре. Просто идеальное место для детских спортивных секций по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту. Его просто надо достроить.

Кличко - это страшный сон Киева, который никак не кончается. Я - за Томенко. Киевляне, голосуйте за Томенко. Он - настоящий патриот Украины. Кличко и Порошенко - это идейные борцы за денежные знаки. А Томенко - это патриот и честный человек.

Там вверху какой-то глупый человек написал: "Ходите во Дворец Спорта со своими детьми. А это место нам нужно под ТРЦ". Идиот. Во Дворце Спорта проводятся соревнования и тренируются профессионалы. Детским секциям на льду там места нет. Да и не могут дети трехмиллионного города вместится в маленький зал Дворца Спорта. Шоколадно-ударная мразь, руки прочь от нашего Ледового стадиона.

Следующий мэр должен будет снести этот наркопритон ******** Плазу и построить на его месте что-то приличное.
10.08.2020 23:43 Ответить
Пошол он нахрен, где он был, когда здали эту зкмлю в аренду на 25 лет?
11.08.2020 08:59 Ответить
Это то чувство, когда кажется, что Киев уже достиг дна. Но тут снизу постучали.
11.08.2020 00:00 Ответить
у нас каждый день стучат снизу. И не только в Киеве.
11.08.2020 01:33 Ответить
КАждый раз перед выборами это ЧМО вылазит и как шавка, грызет националистическо-патриотические партии и организации. Путалось под ногами у Альфы в 2014м и не дало зачистить от его друганов "афганцев" здание СБУ в Луганске! Убила бы Альфа несколько десятков ватных "афганцев" и Луганск как Одесса и Харьков были бы наши!
11.08.2020 01:55 Ответить
Педаля слыгался с зегнидами
Лохи должны работать
11.08.2020 09:19 Ответить
Специально для приезжих - поясняю - киевлянам этот Ледовый Дворец нафиг не нужен.
Хоккей в Киеве не пошёл ещё со времён "Сокола". А на бюджетный миллиард лучше вместо Всеукраинской Секции Фигурного Катания на 10 000 деток лучше по дворам спортивных площадок понастроить.
11.08.2020 09:56 Ответить
Однозначно он не нужен в том формате, а вот как центр досуга, культурный центр, центр развития, было бы неплохо, но кто в это вложит деньги, вряд ли такой обьект будут содержать за счет бюджета
11.08.2020 11:17 Ответить
Одні кричать - треба нам новий спорткомплекс ....

Інші , не треба ...
А у той час у Львові https://portal.lviv.ua/news/2020/07/07/na-stadioni-torpedo-proponuiut-zbuduvaty-lehkoatletychnyj-tsentr-vizualizatsiia стадіон "Торпедо"
Найбільший за територією спортивний комплекс у столиці - "Льодовий стадіон" - добудований не буде, - Томенко - Цензор.НЕТ 6938

https://galinfo.com.ua/news/stadion_torpedo__gromadi_i_zhodnoi_komertsii__pozytsiya_svishchova_347979.html Стадіон "Торпедо" - громаді.
11.08.2020 11:53 Ответить
А эти триста активистов готовы в складчину оплачивать содержание стадиона?
11.08.2020 12:38 Ответить
передайте этому тОменко ..что нам жителям сёл и райценьров и мелких городов совершенно плевать на то что там в этой столице достроят или не достроят построят или нет .. нам достаточно того что на евро 2012 донецким строили аэропорт за нас счёт ... а в благодарность за это они пошли войной и ДАП сровняли с землёй
11.08.2020 18:24 Ответить
Этот ужас надо снести и построить там новый современный ледовый дворец.
Но не в коем случае не торговый центр.
11.08.2020 20:38 Ответить
Даю 99,9% что этот "Вася" не наберет и 2% голосов.
11.08.2020 20:39 Ответить
