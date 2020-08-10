"Укрбуд" подал в суд на компании, которые достраивают жилье его обманутым инвесторам

ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" обратились в Хозяйственный суд Киева с исковым заявлением о признании недействительными договоров и соглашений передачи функций застройщика по ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Кроме того ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" подали в суд заявления об обеспечении иска к ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал", выполняющему функции Управляющего Фонда финансирования строительства киевских ЖК "Кристал Хаус" и "Парковая Долина", в котором требует наложить арест на земельные участки, на которых расположены эти жилые комплексы. Также среди требований - запретить новому застройщику - ООО "Строй Сити Кэпитал" - продолжать выполнять любые строительные работы по ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина".

Как известно из открытых источников, ООО "Строй Сити Кэпитал" 16 июля 2020 подписала с владельцами земельных участков и ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал" все необходимые документы в качестве нового Застройщика ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина". После этого на объектах было восстановлено электроснабжение строительных площадок, проведена подготовка к возобновлению работ, установлена необходимая строительная техника, поставлены материалы, начаты фасадные работы.

Одновременно с этим ООО "Строй Сити Кэпитал" ведет активную коммуникацию с инвесторами строительства ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина", в частности, открыл телеграмм-каналы и "горячую линию" для инвесторов. Отметим, что информация о том, что подобные иски ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" подали в компании ОАО "ХК "Киевгорстрой", которая также планирует достроить ряд объектов группы Укрбуда, в открытых источниках отсутствует. Напомним, что после того, как ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" прекратили строительство на всех своих 26 объектах, где приобрели жилье 13 тысяч человек, в Киеве прошел ряд митингов и протестов с требованием выполнить обещание о завершении строительства домов.



