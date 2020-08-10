РУС
Новости
12 375 25

"Укрбуд" подал в суд на компании, которые достраивают жилье его обманутым инвесторам

ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" обратились в Хозяйственный суд Киева с исковым заявлением о признании недействительными договоров и соглашений передачи функций застройщика по ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Кроме того ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" подали в суд заявления об обеспечении иска к ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал", выполняющему функции Управляющего Фонда финансирования строительства киевских ЖК "Кристал Хаус" и "Парковая Долина", в котором требует наложить арест на земельные участки, на которых расположены эти жилые комплексы. Также среди требований - запретить новому застройщику - ООО "Строй Сити Кэпитал" - продолжать выполнять любые строительные работы по ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина".

Как известно из открытых источников, ООО "Строй Сити Кэпитал" 16 июля 2020 подписала с владельцами земельных участков и ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал" все необходимые документы в качестве нового Застройщика ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина". После этого на объектах было восстановлено электроснабжение строительных площадок, проведена подготовка к возобновлению работ, установлена необходимая строительная техника, поставлены материалы, начаты фасадные работы.

Одновременно с этим ООО "Строй Сити Кэпитал" ведет активную коммуникацию с инвесторами строительства ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина", в частности, открыл телеграмм-каналы и "горячую линию" для инвесторов. Отметим, что информация о том, что подобные иски ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" подали в компании ОАО "ХК "Киевгорстрой", которая также планирует достроить ряд объектов группы Укрбуда, в открытых источниках отсутствует. Напомним, что после того, как ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" прекратили строительство на всех своих 26 объектах, где приобрели жилье 13 тысяч человек, в Киеве прошел ряд митингов и протестов с требованием выполнить обещание о завершении строительства домов.

Автор: 

застройка (712) Укрбуд (56)
+7
Мы не построили, и вам не дадим достроить
10.08.2020 19:52 Ответить
10.08.2020 19:52 Ответить
+6
Укрбуд-бессовестная гнида! А почему против них нет ,во-первых,обращения в суд,а ,во-вторых,почему ими не занимаются правоохранительные органы с обвинениями в мошеничестве,как минимум? А если на проведение строительных работ для фирм,компаний необходима лицензия,то почему не отобрали лицензию у Укрбуда.?Может лицензий и не нужно?
10.08.2020 20:04 Ответить
10.08.2020 20:04 Ответить
+4
Правильно! лохи должны терпеть до конца.
теперь судья Вовк вынесет решение что достройка не законна и все. И бабки в кармане и лохи "раздеты"!
10.08.2020 19:58 Ответить
10.08.2020 19:58 Ответить
"Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують житло його обдуреним інвесторам - Цензор.НЕТ 6667
10.08.2020 20:00 Ответить
10.08.2020 20:00 Ответить
Єто наши лохи и мі их доим!
10.08.2020 20:08 Ответить
10.08.2020 20:08 Ответить
Знаю тоже примерно такой случай. В одном селе фермер построил большой комплекс по производству муки, макаронов и т.п. Много там всяких изделий делает. Так вот, это село маленькое и работников нужно привозить из соседних сел. Дорога между селами вобщем убитая полностью. Так он за свои деньги отремонтировал ее, а это порядка 8-10 км. Ну что бы людей возить. Теперь Укравтодор на него в суд подал, Шо типа кусок хлеба у них отнял
10.08.2020 20:43 Ответить
10.08.2020 20:43 Ответить
Срочно вернуть означенную лошадь в исходное состояние!
10.08.2020 21:04 Ответить
10.08.2020 21:04 Ответить
Судебный иск за зверское уничтожение любимых ям и ухабов с особым цинизмом!
10.08.2020 21:39 Ответить
10.08.2020 21:39 Ответить
вопрос - когда расцвел укрбуд? ответ - с приходом педалика
10.08.2020 20:14 Ответить
10.08.2020 20:14 Ответить
Вранье. Укрбуд расцвел при Азарове - это его контора.
10.08.2020 20:24 Ответить
10.08.2020 20:24 Ответить
Ах так? Свернаглость?! Уничтожить мерзавцев!
10.08.2020 20:08 Ответить
10.08.2020 20:08 Ответить
О как?😮
10.08.2020 20:14 Ответить
10.08.2020 20:14 Ответить
Над нами скоро весь світ потішатиметься.
У Києві в Дарницькому районі шахраї вкрали приміщення у поліції
Джерело сайт ВВС: https://www.bbc.com/ukrainian/news-53702998

10.08.2020 20:18 Ответить
10.08.2020 20:18 Ответить
11.08.2020 12:08 Ответить
11.08.2020 12:08 Ответить
Нас застройщик кинул так, что мы 10 лет сами достраивали дом. Правда, нам удалось под угрозой судебного преследования заставить строительную компанию отдать квартиры в счет достройки другим подрядчиком. Но 10 лет, Карл, это огромный отрезок жизни. Если Вы думаете, что выбрали супер надежную строительную компанию и даже инвестируете в объект с 95% готовностью - это нисколько не гарантирует Вам ,что Вы получите свои квадратные метры в жилом виде в ближайшее десятилетие или вообще когда-нибудь. Слишком много зависит от отношений застройщика с властью - текущей или будущей. Такая у нас страна.
10.08.2020 20:54 Ответить
10.08.2020 20:54 Ответить
Факт. К - коррупция!
10.08.2020 21:11 Ответить
10.08.2020 21:11 Ответить
И правильно Укрбуд делает.
Достраивают квартиры за счет бюджета, Укрбуд соответственно не зает это делать = экономит бюджет.
Я например не хочу чтобы за счет бюджета достраивались чьи-то квартиры.
10.08.2020 21:19 Ответить
10.08.2020 21:19 Ответить
Никто не выделяет деньги из бюджета на достройку. Достраивают объекты за счёт инвесторов (людей кто вложился в строительство и выплачивает рассрочку) и продажи не проданных квартир данного объекта.
10.08.2020 23:35 Ответить
10.08.2020 23:35 Ответить
"за счёт инвесторов". Инвестиции - это всегда риск с целью заработка. Хочешь спать спокойно, покупай готовую недвижимость. Хочешь инвестировать (подзаработать) - будь готов, что прогорит.
Люди сознательно "инвестируют" в стройки без разрешения и потом перекрывают улицы с воплями: "дайте нам документы!" (газ, свет, канализацию и чего-то еще). В анальное отверстие таких "инвесторов"
11.08.2020 10:50 Ответить
11.08.2020 10:50 Ответить
Как Коломойский прям!)
10.08.2020 23:34 Ответить
10.08.2020 23:34 Ответить
Вкладывайте деньги во ВТОРИЧНУЮ недвижимость!
11.08.2020 08:17 Ответить
11.08.2020 08:17 Ответить
А лучше храните их в Сберегательной Кассе. Конечно, если они у вас есть.
12.08.2020 00:23 Ответить
12.08.2020 00:23 Ответить
 
 