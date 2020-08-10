Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины времен президента Виктора Януковича Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве о предоставлении взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД Украины.

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "розыск", Злочевский пропал 1 февраля 2018 года в Одессе и в настоящее время имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия.

Экс-чиновник обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение), мера пресечения к нему не применялась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Злочевскому о даче взятки НАБУ и САП за закрытие дела против него было вручено по месту прописки - расписалась за получение его мать, - обличитель Шевченко

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии времен Януковича Злочевскому