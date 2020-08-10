РУС
Новости Борьба с коррупцией
4 481 41

Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины времен президента Виктора Януковича Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве о предоставлении взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД Украины.

Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП 01

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "розыск", Злочевский пропал 1 февраля 2018 года в Одессе и в настоящее время имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия.

Экс-чиновник обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение), мера пресечения к нему не применялась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Злочевскому о даче взятки НАБУ и САП за закрытие дела против него было вручено по месту прописки - расписалась за получение его мать, - обличитель Шевченко

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии времен Януковича Злочевскому

Автор: 

НАБУ (4602) Злочевский Николай (149) МВД (9345) правоохранительные органы (2973) розыск (847) силовики (2802)
Топ комментарии
+5
А напомните шо там с королем контрабанди Альпериним.
Помнится зеля клятвенно обещал, и шо - сидит гад?
показать весь комментарий
10.08.2020 20:03 Ответить
+3
Хотелось бы верить, что не "порешает", как Жеваго.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:53 Ответить
+3
Зе нікому і нічого не обіцяв і не буде обіцяти. Бо нічого і ніколи не виконував і не збирається виконувати.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:10 Ответить
Хотелось бы верить, что не "порешает", как Жеваго.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:53 Ответить
Сытенький поросёночек.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:55 Ответить
знатный кнур.видно что пожрать любит за счет природных ресурсов и экологии.ряха на фото не влазит.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:38 Ответить
Шо, опять...!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 20:00 Ответить
А напомните шо там с королем контрабанди Альпериним.
Помнится зеля клятвенно обещал, и шо - сидит гад?
показать весь комментарий
10.08.2020 20:03 Ответить
Зе нікому і нічого не обіцяв і не буде обіцяти. Бо нічого і ніколи не виконував і не збирається виконувати.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:10 Ответить
Десь так. Скажу ббільше - Зе це та хмарка яку випускає скунс щоб його не чіпали.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:14 Ответить
не прошло и года)))
показать весь комментарий
10.08.2020 20:07 Ответить
сидит злочевский на своем острове в Эмиратах и ржет с борцунов с коррупцией) не удивлюсь, что и 6 лямов были поддельные....
показать весь комментарий
10.08.2020 20:12 Ответить
Мордяка цеглу просить!
показать весь комментарий
10.08.2020 20:13 Ответить
Нова цегла зламається об таку мордяку🐸 Може спробувати пінобетон?
показать весь комментарий
10.08.2020 20:15 Ответить
Он скорее всего сидит в Омане и теперь мусульманин. Не злочевский он уже, а ибн махмуд.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:26 Ответить
так это бубочка за счет ленки к ибн махмуду аль злочевскому мотался?)
показать весь комментарий
10.08.2020 20:33 Ответить
Тут слова Жеглова к теме !
показать весь комментарий
10.08.2020 20:30 Ответить
вымышленного еврейскими саветскими пейсателями еврейского персонажа в исполнении еврейского савецкого актера?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:16 Ответить
Предложил взятку а ее не взяли.... Дважды несудимый просто так на должность не ставил....,а его сынок Саша Стоматолог следил за порядком не хуже Шерлока Холмса...
показать весь комментарий
10.08.2020 20:33 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 20:34 Ответить
Только у нас такое возможно. С такой фактурой, борзостью, цепки. перстни по 50-100грамм, отмороженостью в харе---а теперь охренеть---министром ЭКОЛОГИИ! Ну представьте это сурло нюхающим цветочки! Отпад. Тут только арматурой рифлёнкой на 10!
показать весь комментарий
10.08.2020 22:23 Ответить
И кто будет его искать?
показать весь комментарий
10.08.2020 22:56 Ответить
Комментарии интереснее чем контент)
Почитав, точно можно сказать, что налогов этот "мордяка", "кнур" заплатил Точно раз в шестьсот больше чем писатели ********)
И завить так аж выпирает у 99%
показать весь комментарий
11.08.2020 08:34 Ответить
А он еще не в ПЕСиках? Барыга же утверждал, что "коляхорошийпарень"!
показать весь комментарий
11.08.2020 09:01 Ответить
И вот это животное было министром экологии?
показать весь комментарий
11.08.2020 09:43 Ответить
 
 