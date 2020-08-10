РУС
Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, - ОП

Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, - ОП

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ вносит изменения в ч. 2 статьи 31 и статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которыми устанавливается, что уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого.

Такой шаг должен разгрузить украинские суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех профессиональных судей и будет способствовать улучшению доступа граждан к правосудию и выполнению задач уголовного судопроизводства, закрепленные как в национальном законодательстве, так и в международных соглашениях.

До сих пор многие уголовных производств, которые рассматриваются в судах первой инстанции коллегией судей, находились в этих судах в течение двух и более лет. Это связано как с ростом количества таких дел, так и со сложностью согласования графиков судебных заседаний между членами коллегии, особенно в период отпусков.

Кроме того, в большом количестве судов правосудия осуществляют не более трех судей, в результате чего после рассмотрения любого ходатайства органа досудебного расследования во время досудебного расследования в этом суде уже невозможно создать коллегию судей, а потому дела направлялись в апелляционные суды с целью изменения территориальной подсудности и направления дел на рассмотрение в другие суды. В дальнейшем значительная удаленность суда, рассматривающего дело, от места проживания участников уголовного производства приводила к низкой явки на судебные заседания и отложению рассмотрения дела. Все эти факторы негативно влияли не только на скорость судебного разбирательства, но и на его качество.

Зеленский Владимир суд судопроизводство юстиция
+7
"Дякую. Дуже дякую." (гундосым голосом)
10.08.2020 21:26 Ответить
+6
Зеленський підписав закон, який прискорить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції, - ОП - Цензор.НЕТ 6837
10.08.2020 21:26 Ответить
+4
про нквдшную "тройку" уже писали?
10.08.2020 21:16 Ответить
про нквдшную "тройку" уже писали?
10.08.2020 21:16 Ответить
- отже, що ви можете сказати у своє виправдання?
- ну... бачте...
- все ясно: розстріляти! наступний!
10.08.2020 21:24 Ответить
"Дякую. Дуже дякую." (гундосым голосом)
10.08.2020 21:26 Ответить
Там как раз на вiслюка дело завели...
10.08.2020 21:19 Ответить
Зеленський підписав закон, який прискорить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції, - ОП - Цензор.НЕТ 6837
10.08.2020 21:26 Ответить
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1292859803052716033 2 ч

Грудень 2020.
Міжнародні спостерігачі не можуть зрозуміти, чому громадяни, які зібралися на Майдані, доганяють кортеж Зєлєнського з криками "Anus toy!!! Peace duke!!!"
"Ну так peace, же. Оцінили мирні ініціативи" - дав коментар Сергій Сивохо після зупинки носової кровотечі.
10.08.2020 21:59 Ответить
І це в країні , де судами в ручному режимі керує якийсь гомосєк-збоченець і російський агент? Мда.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:28 Ответить
Це ти з будуна після того як за зє проголосував?
10.08.2020 21:42 Ответить
дуже дякую (с)
10.08.2020 22:57 Ответить
А де це баба Таня Лайфова?

Зеленський підписав закон, який прискорить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції, - ОП - Цензор.НЕТ 3894
10.08.2020 21:43 Ответить
10.08.2020 21:46 Ответить
Фас!

Зеленський підписав закон, який прискорить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції, - ОП - Цензор.НЕТ 4914
10.08.2020 21:52 Ответить
Прекрасно, теперь рецидивисты могут устанавливать после своих преступлений количество судей?
10.08.2020 21:58 Ответить
неа, дешевше порешать тепер буде, замість потрійного тарифа, звичайний
показать весь комментарий
С переносами заседаний надо что то делать, дебилы.
10.08.2020 21:58 Ответить
для зебілів це дуже складно. а взагалі треба, якщо розгляд справи, то кожен день, і так поки не розглянуть, без перерв на тижні чи місяці, ну за винятком випадків, коли без цього не можна, експертиза чи ще зось, але це має бути врегульовано на досудовому, кожен собі сам замовляє, якщо орган не хоче , а суд розбереться.
показать весь комментарий
10.08.2020 23:04 Ответить
Зеленский - не президент, а клоун. Он нас всех обманул Август 10, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%83%d0%bd-%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0.html#comments Комментарии: 1

Украинцам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео…
Хорошие менеджеры по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке.
Об этом говорится в сегодняшней статье публициста Александра Кучерова, https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 опубликованной на сайте ZIK.
Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале.
Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали.
Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео.
И больше ни на что. Страной по факту правят иностранцы, а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: «Чего изволите?»
В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное!
При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за «медицинской реформы» закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить «беби-боксы», потому, что их просто нет!
Нам обещали, что все коррупционеры будут сидеть в тюрьме. Где хоть одно уголовное дело, доведенное до конца? Сидят ли убийцы Павла Шеремета в тюрьме? А палачи Кати Гандзюк? А яркая фраза, сказанная Порошенко: «Я - ваш приговор», - оказалась не более чем предвыборным пафосом.
Хотя, о чем это я. Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов.
Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер «Делфи», который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной.
Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности - его полное отсутствие.
10.08.2020 22:03 Ответить
Забавно - источник этого опуса находится в списке "СтопФейк": https://www.stopfake.online/p/blog-page.html
10.08.2020 22:28 Ответить
При чем здесь занятость судей
они просто саботируют процессы
в ожидании взятки
Как говаривал Данилыч
"подвесить бы этих судей за яйца"
И решились бы все их проблемы
За 20-ть лет ничего не поменялось
11.08.2020 02:03 Ответить
Зеленський підписав закон, який прискорить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції, - ОП - Цензор.НЕТ 6617
показать весь комментарий
11.08.2020 09:05 Ответить
 
 