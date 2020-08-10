Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, - ОП

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ вносит изменения в ч. 2 статьи 31 и статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которыми устанавливается, что уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого.

Такой шаг должен разгрузить украинские суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех профессиональных судей и будет способствовать улучшению доступа граждан к правосудию и выполнению задач уголовного судопроизводства, закрепленные как в национальном законодательстве, так и в международных соглашениях.

До сих пор многие уголовных производств, которые рассматриваются в судах первой инстанции коллегией судей, находились в этих судах в течение двух и более лет. Это связано как с ростом количества таких дел, так и со сложностью согласования графиков судебных заседаний между членами коллегии, особенно в период отпусков.

Кроме того, в большом количестве судов правосудия осуществляют не более трех судей, в результате чего после рассмотрения любого ходатайства органа досудебного расследования во время досудебного расследования в этом суде уже невозможно создать коллегию судей, а потому дела направлялись в апелляционные суды с целью изменения территориальной подсудности и направления дел на рассмотрение в другие суды. В дальнейшем значительная удаленность суда, рассматривающего дело, от места проживания участников уголовного производства приводила к низкой явки на судебные заседания и отложению рассмотрения дела. Все эти факторы негативно влияли не только на скорость судебного разбирательства, но и на его качество.

