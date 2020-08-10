Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, - ОП
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Документ вносит изменения в ч. 2 статьи 31 и статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которыми устанавливается, что уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого.
Такой шаг должен разгрузить украинские суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех профессиональных судей и будет способствовать улучшению доступа граждан к правосудию и выполнению задач уголовного судопроизводства, закрепленные как в национальном законодательстве, так и в международных соглашениях.
До сих пор многие уголовных производств, которые рассматриваются в судах первой инстанции коллегией судей, находились в этих судах в течение двух и более лет. Это связано как с ростом количества таких дел, так и со сложностью согласования графиков судебных заседаний между членами коллегии, особенно в период отпусков.
Кроме того, в большом количестве судов правосудия осуществляют не более трех судей, в результате чего после рассмотрения любого ходатайства органа досудебного расследования во время досудебного расследования в этом суде уже невозможно создать коллегию судей, а потому дела направлялись в апелляционные суды с целью изменения территориальной подсудности и направления дел на рассмотрение в другие суды. В дальнейшем значительная удаленность суда, рассматривающего дело, от места проживания участников уголовного производства приводила к низкой явки на судебные заседания и отложению рассмотрения дела. Все эти факторы негативно влияли не только на скорость судебного разбирательства, но и на его качество.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ну... бачте...
- все ясно: розстріляти! наступний!
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1292859803052716033 2 ч
Грудень 2020.
Міжнародні спостерігачі не можуть зрозуміти, чому громадяни, які зібралися на Майдані, доганяють кортеж Зєлєнського з криками "Anus toy!!! Peace duke!!!"
"Ну так peace, же. Оцінили мирні ініціативи" - дав коментар Сергій Сивохо після зупинки носової кровотечі.
Украинцам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео…
Хорошие менеджеры по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке.
Об этом говорится в сегодняшней статье публициста Александра Кучерова, https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 опубликованной на сайте ZIK.
Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале.
Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали.
Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео.
И больше ни на что. Страной по факту правят иностранцы, а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: «Чего изволите?»
В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное!
При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за «медицинской реформы» закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить «беби-боксы», потому, что их просто нет!
Нам обещали, что все коррупционеры будут сидеть в тюрьме. Где хоть одно уголовное дело, доведенное до конца? Сидят ли убийцы Павла Шеремета в тюрьме? А палачи Кати Гандзюк? А яркая фраза, сказанная Порошенко: «Я - ваш приговор», - оказалась не более чем предвыборным пафосом.
Хотя, о чем это я. Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов.
Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер «Делфи», который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной.
Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности - его полное отсутствие.
они просто саботируют процессы
в ожидании взятки
Как говаривал Данилыч
"подвесить бы этих судей за яйца"
И решились бы все их проблемы
За 20-ть лет ничего не поменялось