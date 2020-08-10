Вечером 10 августа силовики открыли огонь в собравшихся на протест жителей Минска, ранена журналистка. ВИДЕО

В Беларуси продолжились протестные акции, которые начались 9 августа после выборов президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Belsat.

В столице страны Минске силовики обстреляли протестующих резиновыми пулями, а также использовали против них свето-шумовые гранаты.

В частности, издание "Наша Нива" сообщил, что на улице Кальварийской в ​​белорусской столице силовики открыли огонь по участникам протестов. Издание заявляет, что в результате стрельбы их журналистка была ранена в ногу.

Кроме того, СМИ сообщили, что в районе автовокзала "Восточный" стражи порядка применили свето-шумовые гранаты.

Также в центральной части Минска закрыли 6 станций метрополитена.

Также читайте: На лечении находятся 40 сотрудников МВД и более 50 участников акций протеста, погибших нет, - Минздрав Беларуси

Мінськ. Момент поранення журналістки.

Відео: телеграм-канал Harbatsevich pic.twitter.com/0pUzctkG5P — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.