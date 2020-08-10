РУС
Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины Линас Линкявичус, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных в ночь после прошедших в этой стране президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", - говорится в документе.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран выразили уверенность, что текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь "только путем диалога" и предложили свое содействие в его налаживании. "При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу", - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины подчеркивают, что полностью поддерживают независимую и суверенную Беларусь, и что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для ее дальнейшего развития.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам: это неприемлемо, - представитель правительства ФРГ Зайберт

"Благополучие и процветания Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", - резюмируется в заявлении глав МИД стран Люблинского треугольника .

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Линкявичюс Линас (214) Кулеба Дмитрий (2882) Чапутович Яцек (101) Тихановская Светлана (390)
За всю историю человечества ещё не было случая, что бы любой диктатор прислушался к словам разума, к другому мнению...
Только словами и призывами насилие не остановишь со стороны диктатора.
Они всегда одинаково поступают - отдают приказ убивать протестующих, неугодных, инакомыслящих...
так было, есть и будет... аминь.
На то они и диктаторы. Это параноики.
Кстати, Лукашенко это последний диктатор Европы.
пуйло не в счёт ибо рашка это не Европа.
10.08.2020 21:51 Ответить
Митингующие строят баррикаду возле метро (https://t.me/belamova/8320) Пушкинская в Минске. В Солигорске разбирают брусчатку и вступают (https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292889165210812416) в столкновения с ОМОНом
10.08.2020 21:56 Ответить
СТОпудово, всі диктатори параноїдальні шизофреніки з манією величи !!))
10.08.2020 22:05 Ответить
10.08.2020 21:51 Ответить
СТОпудово, всі диктатори параноїдальні шизофреніки з манією величи !!))
10.08.2020 22:05 Ответить
Белорусь живет и спасибо за это Бацьке! в них ВВП в 2 раза выше чем в Украине!
10.08.2020 22:11 Ответить
русский мир не пройдет!
10.08.2020 22:11 Ответить
пуйло поздравил лукашенко с победой на выборах... Если бы пуйло был против лукашенко то не поздравлял бы...
Значит, именно лукашенко строит "русский мир" в Беларуси.
10.08.2020 22:13 Ответить
Митингующие строят баррикаду возле метро (https://t.me/belamova/8320) Пушкинская в Минске. В Солигорске разбирают брусчатку и вступают (https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292889165210812416) в столкновения с ОМОНом
10.08.2020 21:56 Ответить
Чиво, чиво, какой такой ещё Бермудский треугольник ?
10.08.2020 21:59 Ответить
Хай бацька офіційно запросить війська і підпиши разом з нами Мінську унію проти орди!
10.08.2020 22:07 Ответить
русский мир не пройдет! Бацька держи Белорусь!
10.08.2020 22:07 Ответить
..мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации

ще одні "стурбовані" , мабуть , дуже "налякають" Лукашенку ...
10.08.2020 22:09 Ответить
лука с куйлом *********!их нужно выносить обоих!
10.08.2020 22:11 Ответить
10.08.2020 22:12 Ответить
 
 