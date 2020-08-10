Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины Линас Линкявичус, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных в ночь после прошедших в этой стране президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", - говорится в документе.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран выразили уверенность, что текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь "только путем диалога" и предложили свое содействие в его налаживании. "При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу", - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины подчеркивают, что полностью поддерживают независимую и суверенную Беларусь, и что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для ее дальнейшего развития.

"Благополучие и процветания Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", - резюмируется в заявлении глав МИД стран Люблинского треугольника .

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.