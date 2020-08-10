На пятерых человек, задержанных у посольства Беларуси, составлены админпротоколы о мелком хулиганстве, - Нацполиция

За нарушение общественного правопорядка и мелкое хулиганство у посольства Республики Беларусь в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя. Для установления личных данных пятерых правонарушителей доставили в Шевченковское управление полиции в г. Киеве, где после проверки участковые офицеры полиции составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украини об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, правонарушителям грозит наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Напоминаем, 10 августа во время акции у посольства Беларуси в Киеве полиция задержала пятерых человек, в т.ч. крымчанина Александра Кольченко, вернувшегося в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.