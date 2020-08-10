РУС
Новости Революция в Беларуси
На пятерых человек, задержанных у посольства Беларуси, составлены админпротоколы о мелком хулиганстве, - Нацполиция

На пятерых человек, задержанных у посольства Беларуси, составлены админпротоколы о мелком хулиганстве, - Нацполиция

За нарушение общественного правопорядка и мелкое хулиганство у посольства Республики Беларусь в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя. Для установления личных данных пятерых правонарушителей доставили в Шевченковское управление полиции в г. Киеве, где после проверки участковые офицеры полиции составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украини об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, правонарушителям грозит наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Смотрите также: После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, 10 августа во время акции у посольства Беларуси в Киеве полиция задержала пятерых человек, в т.ч. крымчанина Александра Кольченко, вернувшегося в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.

как мусор не называй, даже полицией - он все равно остается мусором.
10.08.2020 22:01 Ответить
Напоминаем, 10 августа во время акции у посольства Беларуси в Киеве полиция задержала пятерых человек, в т.ч. крымчанина Александра Кольченко, вернувшегося в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году. Источник: https://censor.net.ua/n3212941
-----------------------------------------------
Тобто вже зевлада затримує Кольченка. Це і справжнє обличчя цієї влади.
10.08.2020 22:05 Ответить
+3
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua



Один раз за сябрів, більше не буду: сябрам під соусом альтернативи русня сує прорусняве гівно.
Бацьку ставлять на шпагат, бо дохуа виобувався останнім часом.
Для русні обидва варіанти безпрограшні - не сіпайтесь, а робіть висновки.
Оце репетиція наших наступних президентських.
10.08.2020 22:01 Ответить
зе-подкуйловники
10.08.2020 22:05 Ответить
Лука, трымайся. Пустишь кремлят, соросят в страну - пропал дом...
10.08.2020 22:05 Ответить
Толсто, Хоботов!
10.08.2020 22:06 Ответить
В Бєларусі загинула людина, лукашенко ти тварь винний в її смерті! Коли відповідати будеш ?
10.08.2020 22:07 Ответить
https://twitter.com/P22067877

https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 https://twitter.com/P22067877 @P22067877 https://twitter.com/P22067877/status/1292572266350497792 21 ч

Поучительная история Белоруси. Не стоит заигрывать с русней. Всегда найдут кого-то более сговорчивого, даже если ты с ними взасос.
Что мне всегда нравилось в русне, так это то, что они плюют в морду тем, кто им вылизывает зад.
Вот и сегодня белорусская "оппозиция" получила сапогом в харю от своих русских друзей.
10.08.2020 22:09 Ответить
я настаиваю чтобы им порвали очко на москаль-ордынский орнамент!!! и на пинках гнали обратно в логово рассоию
10.08.2020 22:22 Ответить
Вау, яка цікава підстава у нас є для обмеження волі...
Для встановлення особистих даних п'ятьох правопорушників доставили в Шевченківське управління поліції в м.Києві, де після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне ***********) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3212941
10.08.2020 22:23 Ответить
Пусть в суде покажут видедоказательства непокоры и хулиганские действия или на ментов встречный иск сразу в суде по 365 ст
10.08.2020 22:28 Ответить
Правильно. Порядок нельзя нарушать, ни в Киеве, ни в Минске.
10.08.2020 22:37 Ответить
Странно...Бацька сказал, что заграничные враги отрубили Беларуси инет...а ты пишешь...кацап под прокси? Давно были такие предположения, а тут подарок - ты спалился.
10.08.2020 22:44 Ответить
Он не сказал, что отрубили. Но тормозит конечно, враги не дремлют.
10.08.2020 23:00 Ответить
В Беларуси уже второй день с большими перебоями работает интернет. Президент страны https://file.liga.net/persons/aleksandr-lykashenko Александр Лукашенко заявил, что интернет якобы "отключают из-за границы" и заверил, что это не инициатива властей, пишет государственное агентство https://www.belta.by/president/view/lukashenko-internet-v-belarusi-otkljuchajut-iz-za-granitsy-eto-ne-initsiativa-vlasti-402299-2020/ БЕЛТА .

Не ври, кацап.
10.08.2020 23:07 Ответить
С перебоями работает или полностью отключен. Ты логику включи(если можешь). Да, на многие сайты не могу попасть или слетает регистрация. Но у вас то работает, вот и пользуюсь.
10.08.2020 23:14 Ответить
Из десятка белорусов, завсегдателей данного ресурса, "пользуешься", почему то, только ты. Вот используя логику, и принцип "бритвы Оккама", получается что ты - кацап.
10.08.2020 23:23 Ответить
Я голосовал за Лукашенко, поэтому спокойно сижу дома, отдыхаю. А те "завсегдатаи" сейчас по улицам с ОМОНом дерутся(наверно). А может их уже и "упаковали".
10.08.2020 23:35 Ответить
Я тебе конечно верю,
Разве могут быть сомненья...
10.08.2020 23:42 Ответить
https://twitter.com/NEXTA_EN

https://twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292907325636980738 4 мин

Минск, ТЦ "Рига" срочно нужны люди! Собирается огромная толпа! Помогите, пожалуйста!
В Бресте ответили ОМОНу фейерверком прямо в них. Ну, а чего они ожидали стреляя по людям!
Брест АД, в людей стреляют, люди идут на них, просто ужас
10.08.2020 22:40 Ответить
У Нас было 2 Майдана и оба Майдана победили ..И все против одного дятла делалось которого Кучма притащило в Киев
10.08.2020 22:50 Ответить
Вже забули,як Порохло і його кум Луцик видали фсб москви двох кавказців,чим покрили Україну і себе ганьбою.
11.08.2020 10:40 Ответить
 
 