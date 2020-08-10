На пятерых человек, задержанных у посольства Беларуси, составлены админпротоколы о мелком хулиганстве, - Нацполиция
За нарушение общественного правопорядка и мелкое хулиганство у посольства Республики Беларусь в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя. Для установления личных данных пятерых правонарушителей доставили в Шевченковское управление полиции в г. Киеве, где после проверки участковые офицеры полиции составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украини об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, правонарушителям грозит наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.
Напоминаем, 10 августа во время акции у посольства Беларуси в Киеве полиция задержала пятерых человек, в т.ч. крымчанина Александра Кольченко, вернувшегося в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.
Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua
https://twitter.com/iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua
Один раз за сябрів, більше не буду: сябрам під соусом альтернативи русня сує прорусняве гівно.
Бацьку ставлять на шпагат, бо дохуа виобувався останнім часом.
Для русні обидва варіанти безпрограшні - не сіпайтесь, а робіть висновки.
Оце репетиція наших наступних президентських.
Тобто вже зевлада затримує Кольченка. Це і справжнє обличчя цієї влади.
Колбаса по 2.20
Поучительная история Белоруси. Не стоит заигрывать с русней. Всегда найдут кого-то более сговорчивого, даже если ты с ними взасос.
Что мне всегда нравилось в русне, так это то, что они плюют в морду тем, кто им вылизывает зад.
Вот и сегодня белорусская "оппозиция" получила сапогом в харю от своих русских друзей.
Не ври, кацап.
Разве могут быть сомненья...
Беларусь інфармацыі @NEXTA_EN
Минск, ТЦ "Рига" срочно нужны люди! Собирается огромная толпа! Помогите, пожалуйста!
В Бресте ответили ОМОНу фейерверком прямо в них. Ну, а чего они ожидали стреляя по людям!
Брест АД, в людей стреляют, люди идут на них, просто ужас