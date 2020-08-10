Выборы в Беларуси были далеки от свободных и справедливых, - глава ПАСЕ Дамс
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать "ни свободными, ни справедливыми".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ.
"Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями минувшей ночью после окончания голосования - я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы быть свободными и справедливыми", - отметил чиновник.
По его словам, кандидаты не могли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, существовали серьезные ограничения на свободу собраний и свободу выражения мнений - включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов. Таким образом честность голосования была поставлена под сомнение.
"События прошлой ночи, включая использование полицией и военными силы и задержания участников акций протеста, усилили мое беспокойство", - отметил председатель ПАСЕ.
Дамс также призвал белорусские власти проявить "максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное осуществление основных прав и свобод людей согласно международным обязательства Беларуси". И подчеркнул, что свобода выражения мнений и мирных собраний является "важнейшей опорой демократических обществ и необходимым условием плюралистического и демократического политического процесса".
Стоит также отметить, что ЕС уже осудил применение силы белорусскими правоохранителями против участников протестов после объявления результатов президентских выборов в этой стране. Свои заявления с осуждением насилия против граждан в Беларуси ранее обнародовала целый ряд европейских государств.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
то не спєцназ, то їх ескадрони смерті...
https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов https://twitter.com/novosyolov @novosyolov https://twitter.com/novosyolov/status/1292885699348369408 1 ч
Я дико извиняюсь, но международное право вообще позволяет использовать военный спецназ против безоружных людей?
Це, як наша жопозиції
Їх, як нації 25 років - нема
ПорохЛука, хоч за чорта лисого.
Сравнивать Лукашенко с этим диктатором глупо. У Бацьки народ не так уж и плохо живёт и не бедствует в нищите и голоде...
В Беларуси, мы можем видеть кардинально обратную ситуацию, а именно, народ выходит на улицы против президента, установившего в стране авторитарный режим, но в поддержку кандидатов российских марионеток.
Не мне судить, какой президент нужен Беларуси. Но я могу сказать с полной уверенностью, какая Беларусь, как соседка, не нужна Украине - Беларусь поглощённая Россией. А вчера мы как никогда могли наблюдать, какое внимание российская пропагандистская машина уделяла протестам в Беларуси, причем не в пользу Лукашенко, что странно… Ведь когда в России подавляют протест оппозиции это правильно и заслуживает поощрения. Неужто в Беларуси был какой-то другой, необычный протест?
Не тупи. Идет сценарий против Украины. В Украине уже выбрали зебилы скомороха кацапского, теперь его могут скинуть по такой же процедуре.
Колхозник козел, но он сегодня более выгоден Украине и миру, чем эти мертветчуки и бойки с абрамовичами.
С вышеуказанными лицами был задержан также создатель паблика WarGonzo Семен Пегов, известный своим участием в освещении «подвигов» российских оккупантов на Донбассе, и не скрывающий своей симпатии к разного рода террористам. В свое время этот деятель был корреспондентом LifeNews, а в 2014 году удостоился медали «За заслуги перед Отечеством» «за объективное освещение событий в Крыму», когда Россия оккупировала часть территории Украины.
https://twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292907327822209028 3 мин
Заключенные СИЗО КГБ американка несмотря на угрозы кричат и скандируют ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ.
ПРОСИМ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ БЕЛАРУСИ ПОКА НЕ СЛАТЬ ВИДЕО И ФОТО!
У НАС ОГРОМНЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ!
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
Брест - подняли 38 бригаду вдв
В 2012 їхав БЖ з Лубен у Києві, так у белорусів, які їхали з наших чорномоських курортів тілько і розмов було про новий курс долара до "зайчиків", їм завжди та Біла Русь до одного місця була, головне, щоб корите повне
Крім того, вчора повстали башкіри. В них там мокши якусь гору забирають.
Ось посилання https://www.svoboda.org/a/30774444.html
Одного не розумію - де наши пропагандисти? Чому я маю все сам гуглити, чому падіння рашкінської імперії я маю тільки сам собі домислювати? Оце крута інформ війна по українські
я согласен что Луку нужно менять т.к. уморил уже Всех - но менять то не на кого !?
Больше всего я боюсь, что Лукашенко, цепляясь за власть, обратится "Путин, введи войска". И Путин их введет, и оттяпает часть территории Беларуси, и начнется там война. В общем, все по сценарию захвата части Украины.