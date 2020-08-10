РУС
Выборы в Беларуси были далеки от свободных и справедливых, - глава ПАСЕ Дамс

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать "ни свободными, ни справедливыми".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ.

"Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями минувшей ночью после окончания голосования - я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы быть свободными и справедливыми", - отметил чиновник.

По его словам, кандидаты не могли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, существовали серьезные ограничения на свободу собраний и свободу выражения мнений - включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов. Таким образом честность голосования была поставлена ​​под сомнение.

"События прошлой ночи, включая использование полицией и военными силы и задержания участников акций протеста, усилили мое беспокойство", - отметил председатель ПАСЕ.

Дамс также призвал белорусские власти проявить "максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное осуществление основных прав и свобод людей согласно международным обязательства Беларуси". И подчеркнул, что свобода выражения мнений и мирных собраний является "важнейшей опорой демократических обществ и необходимым условием плюралистического и демократического политического процесса".

Стоит также отметить, что ЕС уже осудил применение силы белорусскими правоохранителями против участников протестов после объявления результатов президентских выборов в этой стране. Свои заявления с осуждением насилия против граждан в Беларуси ранее обнародовала целый ряд европейских государств.

Также читайте: НАТО осудило насилие против протестующих в Беларуси

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

https://twitter.com/novosyolov

то не спєцназ, то їх ескадрони смерті...

https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов https://twitter.com/novosyolov @novosyolov https://twitter.com/novosyolov/status/1292885699348369408 1 ч

Я дико извиняюсь, но международное право вообще позволяет использовать военный спецназ против безоружных людей?

10.08.2020 22:21 Ответить
Незабуваймо про Хабарівськ. Зелений клин доси пручається ************.
Крім того, вчора повстали башкіри. В них там мокши якусь гору забирають.
Ось посилання https://www.svoboda.org/a/30774444.html

Одного не розумію - де наши пропагандисти? Чому я маю все сам гуглити, чому падіння рашкінської імперії я маю тільки сам собі домислювати? Оце крута інформ війна по українські
10.08.2020 22:49 Ответить
Доречі ті башкіри теж за фургалівський Хабарівськ.
10.08.2020 22:51 Ответить
Комментировать
а чому ця потвора мовчить за референдум в раші? тому, що всі на кармані в раші!
10.08.2020 22:17 Ответить
русский мир в Бацьке не пройдет!
10.08.2020 22:18 Ответить
Кацапня уже Луку отмазывает. Типа спаситель...
10.08.2020 22:18 Ответить
Что-то эта женщина не тянет на сакральную жертву, скорее она похожа на жену олигарха, которая за чьи-то деньги пробиралась к государственному корыту.
10.08.2020 23:09 Ответить
Есть мнение, что это многоходовочка *****...
10.08.2020 23:11 Ответить
Дерево свободы нужно поливать кровью патриотов. Вот сейчас и посмотрим какие это патриоты... промыли мозги этим патриотам в интернете... почерк такой же как и с ЗЕ.
10.08.2020 22:20 Ответить
Выборы?
10.08.2020 22:21 Ответить
Выборы и от выборов были далеки.. но случаются в жизни такие ситуации, когда проще на выбор забить, чем потом десятилетиями разгребать и расхлёбывать этот выбор.. картопляныкы, правильно вы сделали, но не слазьте с него..
10.08.2020 22:21 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388975/ Самые последние текстовые онлайн новости.
10.08.2020 22:24 Ответить
Вся "опозиція" імигрірує у Москва-сіті у нові квартири
Це, як наша жопозиції
10.08.2020 22:27 Ответить
Після того як 73% проголосувавших у нас проголосували за повний нуль- я вірю що 80% білорусів проголосували за бодай щось.
10.08.2020 22:27 Ответить
Що?
Їх, як нації 25 років - нема
10.08.2020 22:30 Ответить
Аби не Порох Лука, хоч за чорта лисого.
10.08.2020 22:47 Ответить
Це не вибори, а тоталітарна я пародія на вибори для прикриття легітимності Луки.
10.08.2020 22:29 Ответить
Нормальные выборы. Внимательно ознакомился со всеми кандидатами. Внятная программа только у одного. У остальных "взять и поделить". Только непонятно у кого взять и кто будет делить.
10.08.2020 22:42 Ответить
Ты в них участвовал в качестве наблюдателя? Или нашептал кто?
10.08.2020 23:06 Ответить
Террорист Бацька Лука снова всех обьегорил...
10.08.2020 22:29 Ответить
Чета Чаушеску это были евреи державшие Румынию в покорности и бедности десятилетия...
Сравнивать Лукашенко с этим диктатором глупо. У Бацьки народ не так уж и плохо живёт и не бедствует в нищите и голоде...
10.08.2020 22:30 Ответить
Перш за все Чаушеску був комуняка, але вів незалежну від маскви політику. Він розрахувався зі всіма зовнішніми боргами Румунії і до його зміщення масква приклала руку. На Балканах на той час маскве вірні були серби і трохі болгари, поки комуняки болгарські не зробили в середині 90 в Болгарії великий голод, що Києві на вокзалі болгарські жінки банально заробляли на хліб.
10.08.2020 22:38 Ответить
Там вже давно не було виборів.
10.08.2020 22:34 Ответить
Когда в Украине началась «Революция достоинства» и на Майдан стали стягиваться люди, это были отнюдь не крепкого телосложения агрессивные молодые люди, представляющие интересы некоего политического лидера. Это были программисты, архитекторы, писатели, официанты, врачи и преподаватели. Это были люди объединённые убеждением, что при Януковиче, президенте - российской марионетке, страна движется в совершенно неверном направлении.

В Беларуси, мы можем видеть кардинально обратную ситуацию, а именно, народ выходит на улицы против президента, установившего в стране авторитарный режим, но в поддержку кандидатов российских марионеток.

Не мне судить, какой президент нужен Беларуси. Но я могу сказать с полной уверенностью, какая Беларусь, как соседка, не нужна Украине - Беларусь поглощённая Россией. А вчера мы как никогда могли наблюдать, какое внимание российская пропагандистская машина уделяла протестам в Беларуси, причем не в пользу Лукашенко, что странно… Ведь когда в России подавляют протест оппозиции это правильно и заслуживает поощрения. Неужто в Беларуси был какой-то другой, необычный протест?
10.08.2020 22:38 Ответить
Шо ты гонишь? А сейчас шо за войска стоят в Беларуси?
10.08.2020 22:42 Ответить
А что за войска стояли в крыму, абхазии, преднестровьи .........
Не тупи. Идет сценарий против Украины. В Украине уже выбрали зебилы скомороха кацапского, теперь его могут скинуть по такой же процедуре.
Колхозник козел, но он сегодня более выгоден Украине и миру, чем эти мертветчуки и бойки с абрамовичами.
10.08.2020 22:51 Ответить
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в ночь на 10 августа в Минске милиция задержала их «коллег по ремеслу» из издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. По их словам, они не сопротивлялись, однако их все равно побили дубинками.
С вышеуказанными лицами был задержан также создатель паблика WarGonzo Семен Пегов, известный своим участием в освещении «подвигов» российских оккупантов на Донбассе, и не скрывающий своей симпатии к разного рода террористам. В свое время этот деятель был корреспондентом LifeNews, а в 2014 году удостоился медали «За заслуги перед Отечеством» «за объективное освещение событий в Крыму», когда Россия оккупировала часть территории Украины.
10.08.2020 22:53 Ответить
https://twitter.com/NEXTA_EN

https://twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292907327822209028 3 мин

Заключенные СИЗО КГБ американка несмотря на угрозы кричат и скандируют ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ.

ПРОСИМ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ БЕЛАРУСИ ПОКА НЕ СЛАТЬ ВИДЕО И ФОТО!
У НАС ОГРОМНЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ!
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

Брест - подняли 38 бригаду вдв
10.08.2020 22:38 Ответить
У мене питання як до білорусів, так і до українців - чому Президентами стають кловуни, завгари і бригадири польової бригади безкровно, а щоб змістити їх потрібна кров платників податків? Думай .те.
10.08.2020 22:46 Ответить
А шо просто не сказать - диктатор Лукашенко сфальсифицировал выборы. Или охерели в конец в этом обеесе?
10.08.2020 22:40 Ответить
когда полиция в Сша хренячило своих граждан почему то все языки в жопу засунули.. никто не осудил а теперь как по команде повылазили
10.08.2020 22:42 Ответить
Хренячат тех то первый начинает кидать камни и коктейли молотова. А в диктаторских странах мочат мирных граждан
10.08.2020 22:44 Ответить
так то и кидают мирные жители.. или там другие были?
10.08.2020 22:58 Ответить
А Трамп диктатор сидящий 30 лет на троне в едино личной монархией?? Шо то ты ватник попутал причину и следствие
11.08.2020 00:26 Ответить
В Бресте из лавочек делают барикады, в Минске сожгли автобус
10.08.2020 22:44 Ответить
Сябри терпить...
В 2012 їхав БЖ з Лубен у Києві, так у белорусів, які їхали з наших чорномоських курортів тілько і розмов було про новий курс долара до "зайчиків", їм завжди та Біла Русь до одного місця була, головне, щоб корите повне
10.08.2020 22:47 Ответить
Незабуваймо про Хабарівськ. Зелений клин доси пручається ************.
Крім того, вчора повстали башкіри. В них там мокши якусь гору забирають.
Ось посилання https://www.svoboda.org/a/30774444.html

Одного не розумію - де наши пропагандисти? Чому я маю все сам гуглити, чому падіння рашкінської імперії я маю тільки сам собі домислювати? Оце крута інформ війна по українські
10.08.2020 22:49 Ответить
Доречі ті башкіри теж за фургалівський Хабарівськ.
10.08.2020 22:51 Ответить
А не треба було розсиляти українців по наросійській Набутилщині.
10.08.2020 23:01 Ответить
Хто зна, хто зна...
10.08.2020 23:11 Ответить
В Білорусі немає опозиції.
10.08.2020 22:53 Ответить
В Наросії - теж. Якби я був одестом, то сказав би так - Україна має кілька опозицій і могла б позичити, наприклад Йулю - Наросії, а Голос - Бєларусі.....ОПЗЖ - Лівії.))))
10.08.2020 22:58 Ответить
вопрос к модеру почему неугодные коменты помечают как "спам" а как же свобода слова?
10.08.2020 22:57 Ответить
Просто не треба себе лайкати. Адміни ЦН не ******* ононистів.))
10.08.2020 23:03 Ответить
це рішення дописувачів форуму.
10.08.2020 23:04 Ответить
я чет не припомню когда все эти организации были не против таких вот выборов от Луки !! Но Бацько на все забил куй и правит уже столько лет подряд !!!

я согласен что Луку нужно менять т.к. уморил уже Всех - но менять то не на кого !?
10.08.2020 23:03 Ответить
Если у Лукашенко действительно поддержка около 15%, как показали независимые экзит-полы, то его снесут. И силовики не помогут - у них тоже есть семьи и родственники.
Больше всего я боюсь, что Лукашенко, цепляясь за власть, обратится "Путин, введи войска". И Путин их введет, и оттяпает часть территории Беларуси, и начнется там война. В общем, все по сценарию захвата части Украины.
10.08.2020 23:03 Ответить
Нет, Лукашенко не хочет судьбы Януковича. Белорусы еще не знают другой жизни, такой, как в Украине, а то бы быстро оценили, что Лукашенко не худший вариант. В Беларуссии работают предприятия, колхозы, китайцы построили им атомную станцию, несмотря на то, что белорусов всего 5 миллионов. А что у нас в Украине построили за последнее время. Ничего, потому что новые лица воруют бюджет страны и не думают о народе и стране.
10.08.2020 23:20 Ответить
Рівень життя в РБ і Україні приблизно однаковий, все інше - не варті уваги словесні звороти. І населення Білорусі зовсім не 5 млн, а приблизно вдвічі більше. Хоч би погуглили.
10.08.2020 23:53 Ответить
А где была справедливость ПАСЕ, когда она принимала назад рашу из-за денег.
10.08.2020 23:07 Ответить
Расходитесь сябры. У важного человека "усилилось беспокойство" . Не доводите до греха.
10.08.2020 23:09 Ответить
Н. Негатив - в Набутилнівщині і в Бєларусі будуть зміни, коли здохне *уйло і Лука. Треба просто потерпіти.....або лийте кров - немає більше варіантів. Свобода завжди через Кров.
10.08.2020 23:13 Ответить
Западу лучше не лезть в те вопросы в которых они ни бум бум. Пусть они лучше попробуют разобраться в протестах в США. В Беларуси бывшая номенклатура СССР которой Лукашенко не позволил раздерибанить Беларусь пытается сделать государственный переворот. А Лукашенко реально победил на выборах притом очень убедительно.
10.08.2020 23:31 Ответить
Т.е. Украина и США получили по Клоуну - по справедливости?
11.08.2020 09:32 Ответить
 
 