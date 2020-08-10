Выборы в Беларуси были далеки от свободных и справедливых, - глава ПАСЕ Дамс

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать "ни свободными, ни справедливыми".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ.

"Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями минувшей ночью после окончания голосования - я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы быть свободными и справедливыми", - отметил чиновник.

По его словам, кандидаты не могли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, существовали серьезные ограничения на свободу собраний и свободу выражения мнений - включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов. Таким образом честность голосования была поставлена ​​под сомнение.

"События прошлой ночи, включая использование полицией и военными силы и задержания участников акций протеста, усилили мое беспокойство", - отметил председатель ПАСЕ.

Дамс также призвал белорусские власти проявить "максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное осуществление основных прав и свобод людей согласно международным обязательства Беларуси". И подчеркнул, что свобода выражения мнений и мирных собраний является "важнейшей опорой демократических обществ и необходимым условием плюралистического и демократического политического процесса".

Стоит также отметить, что ЕС уже осудил применение силы белорусскими правоохранителями против участников протестов после объявления результатов президентских выборов в этой стране. Свои заявления с осуждением насилия против граждан в Беларуси ранее обнародовала целый ряд европейских государств.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.