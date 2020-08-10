РУС
Конфликт на Донбассе должен быть завершен ради гражданского населения, - президент Швейцарии Соммаруга написала письмо Зеленскому

Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга направила письмо благодарности Главе украинского государства Владимиру Зеленскому по итогам поездки в Донбасс. В своем послании Президент Швейцарии благодарит за теплый прием в Киеве, доверие и совместный визит на линию разграничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства. 

"Эта поездка с вами произвела на меня глубокое впечатление. Когда я увидела матерей и детей, которые толкают тележки, загруженные вещами и багажом, через этот мост (в Станице Луганской) между двумя минными полями, мое убеждение, что конфликт должен закончиться ради гражданского населения с обеих сторон, укрепилось. Меня поразила смелость, ваше видение и ваша решимость преодолевать вызовы, которые есть у вашей страны сегодня ", - обратилась Соммаруга в письме к Владимиру Зеленскому.

Она отметила деятельность украинского правительства, в частности, восстановление полноценного контроля над территорией Украины.

"После общения с членами вашего правительства и обмена мнениями с молодыми представителями украинского гражданского общества и частного сектора я убедилась, что ваша страна светлое, демократическое и процветающее будущее в Европе", - подчеркнула Президент Швейцарии.

Соммаруга заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку Швейцарской Конфедерации на пути продвижения реформ и мирного восстановления территориальной целостности согласно международному праву.

"Пожалуйста, рассматривайте Швейцарию как надежного партнера в этих начинаниях", - говорится в письме.

Напомним, 23 июля 2020 в рамках поездки в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга осмотрели пешеходный мост через реку Северский Донец и ознакомились с работой контрольного пункта въезда / выезда (КПВВ) "Станица Луганская" на линии разграничения.

Зеленский Владимир (22050) Швейцария (630) Соммаруга Симонетта (17)
Топ комментарии
+65
Нехай краще фуйлу надішле.
З вимогами покинути Донбас та Крим.
Черговий толераст обдовбаний
10.08.2020 23:02 Ответить
+55
показать весь комментарий
10.08.2020 23:06 Ответить
+37
Ну звісно...
показать весь комментарий
10.08.2020 23:03 Ответить
Совершенно по адресу! Уроды европейские,лицемеры.
11.08.2020 06:03 Ответить
тю, заморозьте счета ***** и его приближенных в ваших банках и она сразу закончится
11.08.2020 08:15 Ответить
Недовольньі поддержкой Украиньі Швейцарией ? К чему накинулись на ее президента , которая лично побьівала на Донбассе , прежде , чем определиться с позицией своей страньі ? Порохоботьі уже не знают , как еще обгадить Украину , имхо
11.08.2020 08:35 Ответить
Что ты нам пишешь? Пукину пиши, чтобы закончить.
11.08.2020 09:29 Ответить
Мы слушаем рекомендации страны, считающих конфедерацию лучшим государственным устройством.
А количество государственных языков - три, а лучше пять.
А нормальную зарплату учителей 7 000$.
Нам такое не надо?
11.08.2020 09:30 Ответить
