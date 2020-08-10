Конфликт на Донбассе должен быть завершен ради гражданского населения, - президент Швейцарии Соммаруга написала письмо Зеленскому
Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга направила письмо благодарности Главе украинского государства Владимиру Зеленскому по итогам поездки в Донбасс. В своем послании Президент Швейцарии благодарит за теплый прием в Киеве, доверие и совместный визит на линию разграничения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
"Эта поездка с вами произвела на меня глубокое впечатление. Когда я увидела матерей и детей, которые толкают тележки, загруженные вещами и багажом, через этот мост (в Станице Луганской) между двумя минными полями, мое убеждение, что конфликт должен закончиться ради гражданского населения с обеих сторон, укрепилось. Меня поразила смелость, ваше видение и ваша решимость преодолевать вызовы, которые есть у вашей страны сегодня ", - обратилась Соммаруга в письме к Владимиру Зеленскому.
Она отметила деятельность украинского правительства, в частности, восстановление полноценного контроля над территорией Украины.
"После общения с членами вашего правительства и обмена мнениями с молодыми представителями украинского гражданского общества и частного сектора я убедилась, что ваша страна светлое, демократическое и процветающее будущее в Европе", - подчеркнула Президент Швейцарии.
Соммаруга заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку Швейцарской Конфедерации на пути продвижения реформ и мирного восстановления территориальной целостности согласно международному праву.
"Пожалуйста, рассматривайте Швейцарию как надежного партнера в этих начинаниях", - говорится в письме.
Напомним, 23 июля 2020 в рамках поездки в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга осмотрели пешеходный мост через реку Северский Донец и ознакомились с работой контрольного пункта въезда / выезда (КПВВ) "Станица Луганская" на линии разграничения.
