Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении
Светлана Тихановская и представители объединенного штаба подали жалобу на нарушения в ходе выборов в Центральную избирательную комиссию. Жалоба была зарегистрирована, сообщил после встречи адвокат Виктора Бабарики Максим Знак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает беларусское бюро Радио Свобода.
Тихановская и ее соратники вошли в ЦИК около 16:00. Через три часа Максим Знак и его соратники покинули ЦИК. По его словам, "представители госорганов" беседовали с Тихановской, во время которой он не присутствовал. Кандидата в президенты якобы предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам.
По словам Знака, Тихановская вышла из здания через другой подъезд. Он говорит, что кандидат в президенты свободен и все прокомментирует позже.
Примерно в 21.30 пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала "Свободе", что Тихановская, покинув ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении. В штабе не известно, какое решение принял кандидат.
Сейчас штаб с ней контакта не имеет.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://112.ua/mir/shtab-tihanovskoy-soobshhil-chto-ee-nasilno-uderzhivali-v-cik-a-zatem-ona-uehala-v-neizvestnom-napravlenii-546010.html "О местонахождении Светланы Тихановской неизвестно"
Вы отойдите подальше. Она плюётся и кусается.
https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1292599028719419392 21 ч
А знаєте, що зробить Тіхановська, якщо стане президентом?
Розблокує створення «Союзного государства», якому почав опиратися Лука, причому зробить те саме, що і Зеленський, розказуючи всюди, що це Лукашенко (ото падлюка) взяв на себе зобов'язання, і вона просто мусила підписати.
Но це буде потім. А зараз білоруси щиро «скидають» осточортівшого всім Таракана.
Вышли погулять. Милиция пакует всех.
Ощущение - вышли просто подраться. Выпустить пар.
Луку тоже не понимаю. Ну ходят и пусть ходят себе.
Дурдом.
------------------------
Просто ситуация у нас такова, что требование только одно. И обе стороны его знают. И оно для нас настолько очевидно, что нет надобности лишний раз трепать языком.
"Мы старый мир разрушим до основанья,а затем...."-нічого
https://mobile.twitter.com/belteanews
Чай з варэннем
@belteanews
·https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292924938647724034 12 мин
На Притыцкого от взрыва погиб протестующий - официальный канал МВД Беларуси!
Об этом пишут белорусские Telegram-каналы со ссылкой на правоохранителей, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС ".
"Один человек погиб во время акций протеста в Минске 10 августа 2020 года", - сообщает "Радио Свобода".
Канал "Беларусь головного мозга" предполагает, что причиной гибели человека стал взрыв светошумовой гранаты.
"Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська вийшла на зв'язок вперше за кілька годин" (с)
Щось у них весь їхній триумвірат розсипається, усі зникають, потім деякі з"являються у росії ...
це з офф телеграму штабу.
Об этом пишут белорусские Telegram-каналы, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС ".
Возле универсама "Рига" протестующие установили баррикады. Силовики продолжают стрелять по протестующим, пустили слезоточивый газ.
В то же время люди на своих личных автомобилях въезжают в группы силовиков.
На улицу Пушкинскую прибыло много автомобилей "скорой помощи". Однако, по словам активистов, в "скорых" могут передвигаться бойцы ОМОНа.
Лукашенко не пускает протестующих в Рашу?
Навіть кролик розумів, що куля в лоба - то куля в лоба...
"Вона" не президент.