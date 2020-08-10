Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении

Светлана Тихановская и представители объединенного штаба подали жалобу на нарушения в ходе выборов в Центральную избирательную комиссию. Жалоба была зарегистрирована, сообщил после встречи адвокат Виктора Бабарики Максим Знак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает беларусское бюро Радио Свобода.

Тихановская и ее соратники вошли в ЦИК около 16:00. Через три часа Максим Знак и его соратники покинули ЦИК. По его словам, "представители госорганов" беседовали с Тихановской, во время которой он не присутствовал. Кандидата в президенты якобы предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам.

По словам Знака, Тихановская вышла из здания через другой подъезд. Он говорит, что кандидат в президенты свободен и все прокомментирует позже.

Примерно в 21.30 пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала "Свободе", что Тихановская, покинув ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении. В штабе не известно, какое решение принял кандидат.

Сейчас штаб с ней контакта не имеет.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.