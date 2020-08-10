РУС
Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении

Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении

Светлана Тихановская и представители объединенного штаба подали жалобу на нарушения в ходе выборов в Центральную избирательную комиссию. Жалоба была зарегистрирована, сообщил после встречи адвокат Виктора Бабарики Максим Знак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает беларусское бюро Радио Свобода. 

Тихановская и ее соратники вошли в ЦИК около 16:00. Через три часа Максим Знак и его соратники покинули ЦИК. По его словам, "представители госорганов" беседовали с Тихановской, во время которой он не присутствовал. Кандидата в президенты якобы предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам.

По словам Знака, Тихановская вышла из здания через другой подъезд. Он говорит, что кандидат в президенты свободен и все прокомментирует позже.

Примерно в 21.30 пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала "Свободе", что Тихановская, покинув ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении. В штабе не известно, какое решение принял кандидат.

Сейчас штаб с ней контакта не имеет.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

+62
Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении - Цензор.НЕТ 1897

Не?
10.08.2020 22:43 Ответить
10.08.2020 22:43 Ответить
+43
Та знаємо, що Тихановська поїхала до москви.
10.08.2020 22:44 Ответить
10.08.2020 22:44 Ответить
+29
Кремлю нужен слабый Александр Лукашенко, поэтому Российская Федерация заинтересована в радикализации https://sprotyv.info/news/protesty-v-belarusi-posle-vyborov-proizoshli-ulichnye-stolknoveniya-est-postradavshie протестов в Беларуси . Для этой цели Москва задействовала свой проект - лидеров оппозиции. Об этом в комментарии https://ghall.com.ua/ Guildhall заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.
«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и появление политтехнолога Шклярова, который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Тусовым», - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
Напомним, как сообщала группа ИС, https://sprotyv.info/analitica/gibridnoj-belarusi-srochno-nuzhen-svoj-gibridnyj-dzhordzh-flojd гибридной Беларуси срочно нужен свой гибридный Джордж Флойд.
10.08.2020 22:47 Ответить
10.08.2020 22:47 Ответить
На тепер Штаб Тихановської:
https://112.ua/mir/shtab-tihanovskoy-soobshhil-chto-ee-nasilno-uderzhivali-v-cik-a-zatem-ona-uehala-v-neizvestnom-napravlenii-546010.html "О местонахождении Светланы Тихановской неизвестно"
10.08.2020 23:41 Ответить
10.08.2020 23:41 Ответить
Я надеюсь что она наконец своим тупым котелком поняла, что выборы она реально и убедительно проиграла. И если будет и дальше на ровном месте дестабилизировать ситуацию, то может сесть надолго за попытку государственного переворота.
10.08.2020 23:43 Ответить
10.08.2020 23:43 Ответить
Как Вы боретесь с рассинхронизацией работы полушарий мозга Очень интересно, знаете ли...или Вы наслаждаетесь данной ситуацией
10.08.2020 23:50 Ответить
10.08.2020 23:50 Ответить
оно тупо копипастит из методички. Вы как будто только вчера к интернету подключились
10.08.2020 23:53 Ответить
10.08.2020 23:53 Ответить
Ба! Оказывается, методички не только Петя присылает, но и Лука. Ужас!
10.08.2020 23:59 Ответить
10.08.2020 23:59 Ответить
Это широко известная в узких кругах Цензора буйнопомешанная на Лукашенко.
Вы отойдите подальше. Она плюётся и кусается.
11.08.2020 00:04 Ответить
11.08.2020 00:04 Ответить
кто ж её посадит? Она же памятник!
10.08.2020 23:56 Ответить
10.08.2020 23:56 Ответить
Дурдом
10.08.2020 23:44 Ответить
10.08.2020 23:44 Ответить
Смартфон Тихановскої працює, але вона не відповідає на дзвінки (с).
10.08.2020 23:50 Ответить
10.08.2020 23:50 Ответить
Якщо телефон працює, то місцезнаходження його можна визначити за допомогою GPS
10.08.2020 23:57 Ответить
10.08.2020 23:57 Ответить
Можливо місцезнаходження телефону і Тихановської уже різні ... Та і не може місцезнаходження телефону визначити її куций штаб
11.08.2020 00:02 Ответить
11.08.2020 00:02 Ответить
https://twitter.com/MrHimikus

https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1292599028719419392 21 ч

А знаєте, що зробить Тіхановська, якщо стане президентом?
Розблокує створення «Союзного государства», якому почав опиратися Лука, причому зробить те саме, що і Зеленський, розказуючи всюди, що це Лукашенко (ото падлюка) взяв на себе зобов'язання, і вона просто мусила підписати.

Но це буде потім. А зараз білоруси щиро «скидають» осточортівшого всім Таракана.
10.08.2020 23:53 Ответить
10.08.2020 23:53 Ответить
А ипашиться на белорусских выборах можно??
10.08.2020 23:53 Ответить
10.08.2020 23:53 Ответить
"Володя прощай": Лукашенко нашёл себе нового "старшего брата", богаче и сильнее.
10.08.2020 23:57 Ответить
10.08.2020 23:57 Ответить
Что требуют протестующие? Нигде ничего нет.
Вышли погулять. Милиция пакует всех.
Ощущение - вышли просто подраться. Выпустить пар.
Луку тоже не понимаю. Ну ходят и пусть ходят себе.
Дурдом.
10.08.2020 23:57 Ответить
10.08.2020 23:57 Ответить
... Что требуют протестующие? Нигде ничего нет...
------------------------
Просто ситуация у нас такова, что требование только одно. И обе стороны его знают. И оно для нас настолько очевидно, что нет надобности лишний раз трепать языком.
11.08.2020 00:17 Ответить
11.08.2020 00:17 Ответить
Там ще й наша відморожена беркутня пригрілась.Невже й вони зараз в людей стріляють?Невже нічому життя не навчило.Якщо чесно,жаль білорусів.Нема в них лідера,нема ідеї.Луку геть,а що потім-ніхто толком і не розуміє.
"Мы старый мир разрушим до основанья,а затем...."-нічого
11.08.2020 00:22 Ответить
11.08.2020 00:22 Ответить
ох и память же у вас. Точно так же 6 лет назад все орали "нет лидера кроме Януковича и Азиров премьер его".
11.08.2020 13:52 Ответить
11.08.2020 13:52 Ответить
Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку - Цензор.НЕТ 7050
10.08.2020 23:58 Ответить
10.08.2020 23:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews

Чай з варэннем

@belteanews

·https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292924938647724034 12 мин

На Притыцкого от взрыва погиб протестующий - официальный канал МВД Беларуси!
10.08.2020 23:59 Ответить
10.08.2020 23:59 Ответить
Это сегодня уже не единственный погибший.
11.08.2020 00:06 Ответить
11.08.2020 00:06 Ответить
В Минске во время столкновений с полицией на ул. Пушкинская погиб мужчина

Об этом пишут белорусские Telegram-каналы со ссылкой на правоохранителей, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС ".

"Один человек погиб во время акций протеста в Минске 10 августа 2020 года", - сообщает "Радио Свобода".

Канал "Беларусь головного мозга" предполагает, что причиной гибели человека стал взрыв светошумовой гранаты.
11.08.2020 00:25 Ответить
11.08.2020 00:25 Ответить
Пишуть, що він хотів кинути якийсь вибуховий пристрій, а той розірвався у нього в руках.
11.08.2020 00:33 Ответить
11.08.2020 00:33 Ответить
всё закономерно, бацька, уничтожил оппозицию в Беларуссии, но он обрёл её в лице народа
11.08.2020 00:06 Ответить
11.08.2020 00:06 Ответить
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить)
11.08.2020 00:09 Ответить
11.08.2020 00:09 Ответить
Усе змінюється
"Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська вийшла на зв'язок вперше за кілька годин" (с)
Щось у них весь їхній триумвірат розсипається, усі зникають, потім деякі з"являються у росії ...
11.08.2020 00:10 Ответить
11.08.2020 00:10 Ответить
Светлана Тихановская вышла на связь. С ней все хорошо.
це з офф телеграму штабу.
11.08.2020 00:15 Ответить
11.08.2020 00:15 Ответить
Та якось пофіг,що з тією куркою.Людей шкода
11.08.2020 00:33 Ответить
11.08.2020 00:33 Ответить
В Минске противостояние между ОМОНом и протестующими набирает обороты, к центру города стягивают военную технику

Об этом пишут белорусские Telegram-каналы, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС ".

Возле универсама "Рига" протестующие установили баррикады. Силовики продолжают стрелять по протестующим, пустили слезоточивый газ.

В то же время люди на своих личных автомобилях въезжают в группы силовиков.

На улицу Пушкинскую прибыло много автомобилей "скорой помощи". Однако, по словам активистов, в "скорых" могут передвигаться бойцы ОМОНа.
11.08.2020 00:24 Ответить
11.08.2020 00:24 Ответить
Є загиблий. Чоловік намагався кинути у поліцаїв невстановлений вибуховий пристрій і він вибухнув у нього в руках (офіційна версія).
11.08.2020 00:31 Ответить
11.08.2020 00:31 Ответить
а не официальная какая?...беркутня сама ему дала гранату и попросила кинуть в них?....
11.08.2020 14:44 Ответить
11.08.2020 14:44 Ответить
мутна баба.
11.08.2020 00:38 Ответить
11.08.2020 00:38 Ответить
Воспитайте своих детей И внуковЛюбить Украину !,и через 60 лет будет суппер страна ,26лет коту под хвост,
11.08.2020 01:18 Ответить
11.08.2020 01:18 Ответить
тихановская, чей крым??
11.08.2020 01:24 Ответить
11.08.2020 01:24 Ответить
Та отож...
11.08.2020 06:38 Ответить
11.08.2020 06:38 Ответить
случайный человек, похоже, возможно хороший, не хочет вешать на себя трупы, но если рядом Х#йло и "союзное государство" - тут не отвертеться, нужно понимать куда лезешь и зачем. а без четкого плана и организации ничего не получится, только большее количество жертв в результате. (как наши "реформы", которые на от**бись, мы пилим бабло, делают)
11.08.2020 04:25 Ответить
11.08.2020 04:25 Ответить
Ну и что? Есть Тихановская или нет, ничего не меняется. Страна должна быть свободной. Значит пусть подключают армию, которая собирается их тоже разгонять. По сути все кто бегает в эту чехарду ...это все один народ умышленно запутанный. У тех же силовиков есть те же семьи, и вы не поверите они даже дружат с теми, кого разгоняют.
11.08.2020 06:20 Ответить
11.08.2020 06:20 Ответить
Флагов нет. Странно.
Лукашенко не пускает протестующих в Рашу?
11.08.2020 06:28 Ответить
11.08.2020 06:28 Ответить
Вперед, орлы, а я за вами, уж постою я головой за вашими спинами.
11.08.2020 06:55 Ответить
11.08.2020 06:55 Ответить
как только бацька согласится на условия ***** так тихановская пропадет а бунты закончатся))) у них нет кули в лоб или пороха
11.08.2020 06:59 Ответить
11.08.2020 06:59 Ответить
Всё было ясно с самого начала президентской гонки.Консервы нужны для победы,победы не будет и об этом знали.Народ постреляют и таракан пойдёт на сближение и вольётся в московию.Вот и вся задумка.
11.08.2020 07:14 Ответить
11.08.2020 07:14 Ответить
Тихоновская случайный человек в этом процессе. Поэтому бороться не будет, ну разве что выступать с комментариями и то из за границы с переездом туда на проживание. Вероятно ее мужа ей вернут ( или по крайней мере пообещали), ее ближайшее окружение разбежится. Без руководящего и координирующего ядра протестное движение будет затухать особенно в процессе жесткого подавления. На Лукашенко и Беларусь введут санкции Запада. Китай и страны СНГ поддержат "таракана",РФ начнет давить на ослабленного Лукашенко требуя признания Крыма, Абхазии, Юж, Осетии, ОРДЛО ( "гражданской войны" в Украине), возможно начнут протягивать тезис о " белорусских миротворцах" ну и углублять интеграционные процессы с РФ( давая понять Луке, что следующего бунта он может и не пережить). Лукашенко вернет вагнеровцев с извинениями ( может не формальными), расскажет о происках Украины и НАТО в процессе выборов ну и дальше по списку.
11.08.2020 08:51 Ответить
11.08.2020 08:51 Ответить
"будэш у мэня аппазицыанеркай"- так решил "калхозный диктатор бацка лукавый".
11.08.2020 09:18 Ответить
11.08.2020 09:18 Ответить
Отамана треба вибирати серед своїх протестантів не повторюйте український сценарій де перемогла сцена,а не Майдан.
11.08.2020 12:10 Ответить
11.08.2020 12:10 Ответить
Ганьба !
Навіть кролик розумів, що куля в лоба - то куля в лоба...
"Вона" не президент.
11.08.2020 22:05 Ответить
11.08.2020 22:05 Ответить
