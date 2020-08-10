РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4502 посетителя онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
1 384 5

Дела Майдана: В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-сотрудника днепропетровского "Беркута"

Дела Майдана: В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-сотрудника днепропетровского "Беркута"

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера батальона милиции особого назначения "Беркут"ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Экс-правоохоронцю инкриминируется незаконное препятствование проведению собраний и митингов, а также предоставление заведомо ложного показания, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

"Следствием установлено, что 22 января 2014 г. сотрудник "Беркута" препятствовал проведению собраний и митингов на ул. Грушевского в  г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения активистом преступления, будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы участвовал в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего "беркута" с Майдана, - СМИ. ФОТО

Автор: 

Беркут (8690) преступления против Майдана (294) ГБР (3216) Офис Генпрокурора (2648)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Экс-сотрудник, конечно, давно на па-рашке...
показать весь комментарий
10.08.2020 23:14 Ответить
як гадаєте, чия це гебня у Менську..?

https://twitter.com/AbraxasSpa

https://twitter.com/AbraxasSpa Abraxas Spa https://twitter.com/AbraxasSpa @AbraxasSpa https://twitter.com/AbraxasSpa/status/1292891270122213377 1 ч

Yes,KGB Alpha use HK MP5 (ref pics from demo/competition)

Справи Майдану: до суду направлено обвинувальний акт стосовно екс-співробітника дніпропетровського "Беркута" - Цензор.НЕТ 2545
показать весь комментарий
10.08.2020 23:18 Ответить
Накуй этот цирк всея вселенной ??? Каждый понимает - вонючка-беркутовец, это маленькая куйнюшка в большой структуре, которая кланяется и молча исполняет приказы.. когда что-то по сути промычите, твари.. я не хочу за ваши деяния и бестолковость гонять ваших детей и внуков.. выйдите, черти и скажите - я так тупанул, не судите меня строго.. животное - может и прокатит..
показать весь комментарий
10.08.2020 23:18 Ответить
Л. Баттерс Стотч https://twitter.com/L_Stotch @L_Stotch https://twitter.com/L_Stotch/status/1292910370701680641 34 мин

https://twitter.com/L_Stotch

А ещё на Пушкинской горит троллейбус. Прямо как в Киеве.
Так как в регионах давят людей автозаками, минские автомобилисты перекрыли центр, бросили машины и ушли.
Автозаки не проедут.

В Бресте один омоновец снял шлем и ушел из толпы
показать весь комментарий
10.08.2020 23:26 Ответить
патужно
показать весь комментарий
11.08.2020 10:47 Ответить
 
 