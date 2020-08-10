Дела Майдана: В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-сотрудника днепропетровского "Беркута"
Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера батальона милиции особого назначения "Беркут"ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Экс-правоохоронцю инкриминируется незаконное препятствование проведению собраний и митингов, а также предоставление заведомо ложного показания, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).
"Следствием установлено, что 22 января 2014 г. сотрудник "Беркута" препятствовал проведению собраний и митингов на ул. Грушевского в г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения активистом преступления, будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы участвовал в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
