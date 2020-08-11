В Иране заявили, что не будут выплачивать компенсации за сбитый Боинг МАУ, поскольку лайнер был застрахован в европейских компаниях

Иран отказался выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за сбитый вблизи Тегерана самолет, аргументируя это тем, что самолет был зарегистрирован европейской страховой компанией, а не иранской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани.

"Украинский самолет застрахован европейскими компаниями в Украине, а не иранскими. Поэтому компенсации должны выплачивать те европейские компании", - заявил Солеймани.

В то же время отмечается, что комментарий Солеймани касался только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв. От европейских авиационных страховщиков пока не было комментария.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

