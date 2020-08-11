РУС
В Иране заявили, что не будут выплачивать компенсации за сбитый Боинг МАУ, поскольку лайнер был застрахован в европейских компаниях

Иран отказался выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за сбитый вблизи Тегерана самолет, аргументируя это тем, что самолет был зарегистрирован европейской страховой компанией, а не иранской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани.

"Украинский самолет застрахован европейскими компаниями в Украине, а не иранскими. Поэтому компенсации должны выплачивать те европейские компании", - заявил Солеймани.

В то же время отмечается, что комментарий Солеймани касался только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв. От европейских авиационных страховщиков пока не было комментария.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

+26
Привет из ирана нынешнему сильному и очень умному прогрессивному правительству молодых энергичных лиц...вытирайте об Украину ноги руки жопы и т.п...кто гаразд...потому что у нас крутые пацики у влади...
11.08.2020 00:10 Ответить
+19
Об ЗЕбила вытерли ноги. Порох бы такой шум поднял, что всем бы было места мало
11.08.2020 00:12 Ответить
+14
это все что вам нужно знать о персах...
11.08.2020 00:08 Ответить
Страница 2 из 2
Мда.. я так себе и представляю эту картину- сидят такие Меркель, Макрон и Трамп с озадаченно- взволнованными лицами смирно и Петя такой сидит весь в ажуре кулаком по столу стучит и санкции на рашку грозно требует! И кредит еще от МВФ в придачу
11.08.2020 00:49 Ответить
Не ври, у тебя мозгов не хватит, что либо представлять.
Тебе только разжеванную кашку "аналитики" по методичке от Раша24 потреблять.
11.08.2020 00:57 Ответить
А родственникам погибших они что то платили? Кто в курсе?
11.08.2020 00:38 Ответить
Ну хоть родственникам выплатили.. https://www.5.ua/ru/obshchestvo/yran-uhovoryly-viplatyt-kompensatsyy-rodstvennykam-pohybshykh-v-katastrofe-samoleta-mau-218671.html
11.08.2020 00:42 Ответить
Свежая новость из Беларуси
В Иране заявили, что не будут выплачивать компенсации за сбитый Боинг МАУ, поскольку лайнер был застрахован в европейских компаниях - Цензор.НЕТ 4904

https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389034/
11.08.2020 00:43 Ответить
В Иране заявили, что не будут выплачивать компенсации за сбитый Боинг МАУ, поскольку лайнер был застрахован в европейских компаниях - Цензор.НЕТ 1853

https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389035/
11.08.2020 00:46 Ответить
В потязі, чи в автобусі будь-якого іранця можна сміло різати, адже у вартість квитка входить страховка.
11.08.2020 00:48 Ответить
Украинцев на борту было 11, из них 9 - члены экипажа. 57 погибших - граждане Канады, 10 шведов, 4 британца, остальные иранцы и афганцы. Так что если Иран и вытирает ноги, то особо активно о Канаду.
11.08.2020 00:50 Ответить
"комментарий Солеймани касался только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв. Источник: https://censor.net/n3212954
Так що ні об яку Канаду Іран ноги не витирає.
11.08.2020 05:48 Ответить
Если застрахован в европейских компаниях, то заплатят как миленькие
11.08.2020 01:09 Ответить
Більшість українців у 19-му захотіла стати малоросами. А гопарі за кілометр відчувають принижених. Тепер бити і користатися будуть усі.
11.08.2020 03:23 Ответить
Разбежались страховые выплачивать бабки за сбитый самолёт. Чем больше иранцы тупят, тем больше заплатят.
11.08.2020 03:24 Ответить
Они заплатят, а потом выставят регресс+судебные издержки
11.08.2020 07:20 Ответить
А что скажет по этому поводу Зельц?
11.08.2020 08:11 Ответить
И что из того? Если кто-то застрахован, то виновник его гибели вообще не понесет никакой ответственности? Да чего с ними цацкаться дело в суд и арест всех счетов!
11.08.2020 08:16 Ответить
Не уверен что страховка покрывает сбитие самолета ракетой. Так что бородатым прийдется платить в любом случае.
11.08.2020 08:32 Ответить
офигевшие твари, кучу людей убили, а теперь стрелки переводят
11.08.2020 09:07 Ответить
Очередной посыл ....посыл нахер.
11.08.2020 09:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 