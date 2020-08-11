Иран может компенсировать убытки МАУ не напрямую, а через страховые компании, - МИД о сбитом самолете в Тегеране

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Ирана о том, что они не будут платить компенсации компании "Международные авиалинии Украины" за сбитый в январе самолет под Тегераном. Поскольку самолет был застрахован европейскими фирмами, то, по мнению иранских властей, компенсации должны выплачивать европейские страховые компании.

Как передает Цензор.НЕТ, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил позицию ведомства по поводу этого.

Он заявил: "Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки.

Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров.

Действительно самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно, Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации".

Ранее, появилось заявление иранских чиновников, что Тегеран отказывается выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за сбитый вблизи Тегерана самолет, аргументируя это тем, что самолет был зарегистрирован европейской страховой компанией, а не иранской.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

