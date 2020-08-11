ЦИК создал и сформировал состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенного жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины. Таким образом, в установленный законом срок Комиссией сформирован 22 областных, 119 районных, 381 городской и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в ночь на вторник

ЦИК отметили, что в ближайшее время сформированный состав территориальных избирательных комиссий будет обнародован на официальном веб-сайте Комиссии.

