1 778 7

ЦИК создал и сформировал состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенного жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины. Таким образом, в установленный законом срок Комиссией сформирован 22 областных, 119 районных, 381 городской и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в ночь на вторник

ЦИК отметили, что в ближайшее время сформированный состав территориальных избирательных комиссий будет обнародован на официальном веб-сайте Комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК просит профильные комитет ВР и министерство разъяснить правила назначения выборов в райсоветы

местные выборы (2753) ЦИК (3646)
ЗЕ приказал выборы в Донецкой и Луганской областях не проводить. Приберёг их для сепаров. Знатный гавно у
11.08.2020 05:50 Ответить
У него ещё инстинкт самосохранения не атрофировался, что бы там выборы проводить.
Не хочет всего через год на Ростов драпать.
11.08.2020 07:30 Ответить
ЦИК создал и сформировал состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов по белорусскому сценарию
11.08.2020 07:52 Ответить
Очень обидно, что сделали все, чтобы не было выборов в восточных регионах.. Это меня опечалило.. Потому что власть повторяет шаги Порошенко.. Недаром Пальчевский констатировал, что и люди, и деятели не видят разницы между нынешним президентом, и прошлым
11.08.2020 10:21 Ответить
Действительно, много изб. участков, много новых партий, но выбрать почти нет кого.. Внимание стоит лишь политсила "Перемога. Пальчевского". Там точно людей действий, а не слов, как у наших старо-новых партиях Рады
11.08.2020 10:22 Ответить
Очень жду выборов в Киеве. Там давно нужно сменить мэра, а лучший вариант сейчас для киевлян - это Пальчевский! Многи о нем говорят, по-разному, но самое важное - он вызывает эмоции, разные, а это показатель и популярности, и узнаваемости
11.08.2020 10:23 Ответить
Вибори в Києві пройшли, недоумкувата.
21.11.2020 08:11 Ответить
 
 