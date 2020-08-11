РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9564 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 951 51

Президент Литвы Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить новые санкции в отношении Беларуси

Президент Литвы Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить новые санкции в отношении Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на действия властей республики против оппозиции.

"Динамика (событий в Беларуси) такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, поскольку то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - цитирует президента Литвы портал delfi.lt, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил Науседа.

По его словам, от ситуации с соблюдением прав человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

После президентских выборов в Беларуси произошли столкновения оппозиции с милицией. Министерство внутренних дел Беларуси в понедельник сообщило об одном погибшем во время несанкционированной акции в Минске.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Автор: 

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Науседа Гитанас (301) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Когда вы поймете уже что санкции нужно вводить против рашки, чтобы у них навсегда пропало желание сунуть свой пятак в чужие страны! Дайте путину срок в 10 дней и через 2 дня от лукашенко ничего не останется.
показать весь комментарий
11.08.2020 02:09 Ответить
+6
Какие ещё нафиг санкции ? Тут такое под боком назревает... Думаю нужно нам готовиться к полномасштабной войне с рашей. Окружают со всех сторон.
показать весь комментарий
11.08.2020 02:10 Ответить
+3
*********** кляті..

СТОЯТИ, ДРУЗІ.
ЖИВЄ БЄЛАРУСЬ!!!

І житиме! по-любому
показать весь комментарий
11.08.2020 02:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда вы поймете уже что санкции нужно вводить против рашки, чтобы у них навсегда пропало желание сунуть свой пятак в чужие страны! Дайте путину срок в 10 дней и через 2 дня от лукашенко ничего не останется.
показать весь комментарий
11.08.2020 02:09 Ответить
Какие ещё нафиг санкции ? Тут такое под боком назревает... Думаю нужно нам готовиться к полномасштабной войне с рашей. Окружают со всех сторон.
показать весь комментарий
11.08.2020 02:10 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2020 08:05 Ответить
Зайдите на твит чай з варенням ..там видос с калашей херачат нестесняются
показать весь комментарий
11.08.2020 02:14 Ответить
мусора в пожарной форме,мусора на скорой которых все пропускают..куча русни со своими знаками ,не стесняются....
показать весь комментарий
11.08.2020 02:21 Ответить
*********** кляті..

СТОЯТИ, ДРУЗІ.
ЖИВЄ БЄЛАРУСЬ!!!

І житиме! по-любому
показать весь комментарий
11.08.2020 02:33 Ответить
Войска НАТО вводите . Какие санкции ? Плевал лукашенко на санкции .

..
..
показать весь комментарий
11.08.2020 02:23 Ответить
Веришь? Батьке такой расклад на руку)) если ты не глуп то поймешь почему.
показать весь комментарий
11.08.2020 02:32 Ответить
Ти ще марсіан запроси... Який стосунок Білорусь до НАТО має? Вона що, член альянсу? А в статуті вказано, що в подібних випадках приймається рішення по принципу "з якої ноги встав"?...
показать весь комментарий
11.08.2020 04:33 Ответить
Мда... Батьке не позавидуешь)) теперь только на поклон к пуйлу
показать весь комментарий
11.08.2020 02:31 Ответить
якщо теперь только на поклон к пуйлу, то який він бацька Білоруському народу?
Лакей ординський!
показать весь комментарий
11.08.2020 02:42 Ответить
А у него выбора нет.. Запад его вон санкциями давить собрался. Теперь либо к пуйлу за помощью взамен на покорность либо в бега потому что крышка.
показать весь комментарий
11.08.2020 02:45 Ответить
Чехия - страна Евросоюза, поставляет диктаторскому режиму лукашенко светошумовые гранаты, ранящие мирных протестующих. Интересно, какова будет реакция Евросоюза относительно Чехии?

Президент Литвы Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить новые санкции в отношении Беларуси - Цензор.НЕТ 827 Президент Литвы Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить новые санкции в отношении Беларуси - Цензор.НЕТ 5932
показать весь комментарий
11.08.2020 02:43 Ответить
Там раненых писец думаю минчане завтра мусоров зубами загрызут
показать весь комментарий
11.08.2020 03:00 Ответить
Ось тепер бєларуси можуть мати наслідки своїх переконань щодо "братнього" російського народу та нібито не "майданутості"... Жаль лише нормальну адекватну частину бєларусів, а інші отримують наслідки подібні на ті, що у нас в ОРДЛО.
показать весь комментарий
11.08.2020 04:40 Ответить
братский народ там в игру пока не вошел. во всяком случае активно и видимо. пока белорусы друг друга сами мочат.
показать весь комментарий
11.08.2020 05:13 Ответить
Я всю ночь читаю все паблики с Беларуси все пишут что назад дороги нет после вчерашнего ....Коктели Вам помощ и не цурайтесь Майдану бо це святое
показать весь комментарий
11.08.2020 05:08 Ответить
Единственный руководитель государства посетивший Лукашенка накануне выборов стал ЗЕ. Говно до говна липнет?
показать весь комментарий
11.08.2020 05:24 Ответить
бацьке не хватило ума мягко отказать всаднику **************)))...
показать весь комментарий
11.08.2020 10:17 Ответить
Порохоботы когда вы успокоетесь вы своим Зе уже просто за.....ли
показать весь комментарий
11.08.2020 05:43 Ответить
Сядь в таз со льдом.
показать весь комментарий
11.08.2020 06:03 Ответить
це точно!

про що б не йшлося - а воно таки як не сцикне, то пердне..
показать весь комментарий
11.08.2020 06:11 Ответить
Ню-ню..........
"Бацька" вже десятки років кладе на вас і на ваші санкції.

А що стосується виборів, так там навіть опозиційного кандидата за якого можна було б проголосувати - не було.
показать весь комментарий
11.08.2020 05:53 Ответить
Твари ооочень завидно что Беларусь экономически развивается и показывает "соседу" как уйти,например,от зависимости по э\э,а этот никчема,закрывший собственную АЭС,покупает э\э в России( через финов). Просто желчь придурка.
показать весь комментарий
11.08.2020 06:25 Ответить
в Беларуси теперь собственная АЭС имеется !
показать весь комментарий
11.08.2020 06:30 Ответить
Da bomba jest i zal eto 30 kilomtetrov ot Litvi.Vot eto bezpokojit.Ne svojio eto a nado budet platyt vsiu zyzn raske procenti za kredit.
показать весь комментарий
11.08.2020 06:52 Ответить
Kakaja tut zavist?Ekonoiceski razvivajetsia a ciom vy bredyte?Im do LItvi 30 let.Zakupajet da elektricestvo s Sveciji bolsinstvo cerez kabelia prolozeni cerez more i ne ruskoje a svedskoje elektricestvo,kak i gaz zakupajem s norvegov bolsinstve.
показать весь комментарий
11.08.2020 06:46 Ответить
U nix teper jest zarplati 100 evro na zavodax polucajet.U nas na zavodax primerno 1500 evro zarplati.Vot luci pokazatel Ocen mnogo liudej rabotajet tut,v etom godu samoje bolsoje cislo liudej prijexali imeno s Belorus u nas
показать весь комментарий
11.08.2020 06:57 Ответить
Жаль білорусів.
показать весь комментарий
11.08.2020 06:29 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388975/ В Беларуси продолжаются массовые акции протеста (Онлайн) - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск .....
показать весь комментарий
11.08.2020 07:09 Ответить
Не принимает там народ радикальных революционеров. Всех напугала Украина. По любому, пусть не 80, но 60% электората, голосовало за Лукашенко, по принципу, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Беларусь стала бы демократической страной, если бы не страх попасть в Украинскую колею. Сколько вы вреда миру принесли, просто ужас.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:17 Ответить
Вред Украине и миру принес твой *****.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:19 Ответить
Это он приказывал живых людей зелёнкой обливать и в мусорный контейнер выбрасывать? После таких кадров в экране телевизора, в любой стране, родители таких начинающих революционеров задушат своими руками. Я уж молчу, про унижения людей с тризубами на своих кокардах.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:29 Ответить
Около 14.000 погибших за время оккупации, это тебе зеленка-контейнер, земляк Моцарта и Шикльгрубера?
показать весь комментарий
11.08.2020 07:34 Ответить
14000, это в сумме с обеих сторон.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:37 Ответить
Кто начал этот ужас, русский?
показать весь комментарий
11.08.2020 07:40 Ответить
Украинские граждане на Украинской земле, свергли Украинского президента, за которого голосовали Украинские восточные регионы !? Ты это начало имеешь в виду?
показать весь комментарий
11.08.2020 07:44 Ответить
Кто с оружием вторгся в Украину, захватил ее территории и стал убивать ее жителей?
показать весь комментарий
11.08.2020 07:47 Ответить
Честно. Я не знаю, ни единого вторгателя или закупанта Украины. Они есть конечно, в небольших количествах, военные специалисты для обучения работе на сложной технике и вооружении личного состава в основном. А как же ты хотел? А кто же должен помогать противоположной стороне? У вас тоже немало иностранцев участвует в войне.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:58 Ответить
Честный кацап-ихтамнет, который рассуждает о вреде Украины, причиненном миру, и отрицает российскую агрессию. Ступай на своего обнуленного сцаря, пропагандон.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:01 Ответить
У нас с тобой тема Беларуси уходит в сторону. Я начал с того, что люди на ошибках учатся. Пока, что там, всё более менее спокойно, и они не хотят судьбы Украины.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:02 Ответить
Molodyje liudi jest protiv rezima Lukasenko.Xocet peremen,oni i jest buducyje
показать весь комментарий
11.08.2020 07:29 Ответить
Твой язык даже гугл переводчик не берёт. Я не понимаю тех людей, которые, не говорят по украински или по русски.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:33 Ответить
Potomu sto ja ne ruski i u nas ruskogo jazyka v skolax neucet.Vet ne obezatelno znat jazyk ktory sovsem nenuzno znat i kotorogo tut na ulice neuslisis
показать весь комментарий
11.08.2020 07:39 Ответить
Jest konecno tursiti xodiat po ulicam i govoriat po ruski,kak i japonci ili drugyje no vet ne obezatelno nado znat tot jazyk,mozno po angliski s nimi obcatsia
показать весь комментарий
11.08.2020 07:42 Ответить
Не напрягайся по напрасно. Не стану я из-за тебя одного учить твои буквы.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:47 Ответить
Avstriji toze po ruski govoryte Tam vet nemecki jazyk glavni ili vsio taki na ruskom vse govoriat?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:01 Ответить
Angliski jazyk i bukvy mog i bi znat.Mnogyje ruskije daze znajut,vydymo ne vse takyje umnyje
показать весь комментарий
11.08.2020 07:48 Ответить
Беларусь тихо отсидеться не получиться ,пора белорусам мозгами шевелить с кем они с Европой(люблинский треугольник + Беларусь) или с Московией
показать весь комментарий
11.08.2020 08:03 Ответить
Логично. Но для Белорусов, привычный мир сейчас становится другим: новым, чужим и странным. Европа за последние 3-5 лет стала гораздо более слабой, а логика развития оказывается все более и более непонятной.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:16 Ответить
 
 