Президент Литвы Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить новые санкции в отношении Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на действия властей республики против оппозиции.

"Динамика (событий в Беларуси) такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, поскольку то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - цитирует президента Литвы портал delfi.lt, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил Науседа.

По его словам, от ситуации с соблюдением прав человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

После президентских выборов в Беларуси произошли столкновения оппозиции с милицией. Министерство внутренних дел Беларуси в понедельник сообщило об одном погибшем во время несанкционированной акции в Минске.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.