За минувшие сутки наемники РФ осуществили один провокационный обстрел возле Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, 10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь были нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Красногоровки: "Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника".
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания и подразделения ГФС из состава Объединенных сил.
В рамках досудебного расследования уголовного производства сотрудниками ГФС в Донецкой области проведен ряд обысков на территории области. По их результатам в Мариуполе в местах хранения обнаружены табачные изделия с марками акцизного налога и признаками подделки производства Украины, Беларуси и Молдовы. Всего в ходе проведения мероприятий из незаконного оборота изъято 26 500 пачек табачных изделий на сумму более 1,3 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добросовісно-добросовісно...
Не хотілося б наврочити, але чим далі того зе-"перемир*я" - тим більші побоювання ...
Навіть один постріл, не кажучи про обстріл, для вього світу зрив домовленостей і привід для введеня нових санкцій. А для "української" влади "каждодневные постреливания"- не варті уваги сепарські пустощі.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
!!!!!! - для вооруженных формирований ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г..
..
Были бы умные руководители, то активизировали бы наступление именно сейчас....