2 025 22

За минувшие сутки наемники РФ осуществили один провокационный обстрел возле Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь были нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Красногоровки: "Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника".

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания и подразделения ГФС из состава Объединенных сил.

В рамках досудебного расследования уголовного производства сотрудниками ГФС в Донецкой области проведен ряд обысков на территории области. По их результатам в Мариуполе в местах хранения обнаружены табачные изделия с марками акцизного налога и признаками подделки производства Украины, Беларуси и Молдовы. Всего в ходе проведения мероприятий из незаконного оборота изъято 26 500 пачек табачных изделий на сумму более 1,3 млн грн.

За минувшие сутки наемники РФ осуществили один провокационный обстрел возле Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС 01

Топ комментарии
+10
Є одна жертва аборту Чигрин.
11.08.2020 07:44 Ответить
+6
Це ж треба - який штиль ...
Добросовісно-добросовісно...

Не хотілося б наврочити, але чим далі того зе-"перемир*я" - тим більші побоювання ...
11.08.2020 07:22 Ответить
+5
Придністров'я №2
11.08.2020 08:22 Ответить
Сортировать:
Це ж треба - який штиль ...
Добросовісно-добросовісно...

Не хотілося б наврочити, але чим далі того зе-"перемир*я" - тим більші побоювання ...
11.08.2020 07:22 Ответить
Жертв нет - порохоботам горе
11.08.2020 07:28 Ответить
Є одна жертва аборту Чигрин.
11.08.2020 07:44 Ответить
За минулу добу найманці РФ здійснили один провокативний обстріл біля Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1861
11.08.2020 07:42 Ответить
Якщо презЕдент не проти принизитися перед кадировим, чому б і військо не принизити перед окупантами?
Навіть один постріл, не кажучи про обстріл, для вього світу зрив домовленостей і привід для введеня нових санкцій. А для "української" влади "каждодневные постреливания"- не варті уваги сепарські пустощі.
11.08.2020 07:59 Ответить
Странно, штаб ОС не стесняется называть вооруженные формирования рф, а вот Ваве все "та сторона". Как же так?
11.08.2020 08:13 Ответить
Если уж быть до конца объективным то юридический смысл той стороны прописан в Минских соглашениях кои являются главным официальным документом всей этой вакханалии.. читаем второй пункт о разведении https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/02/12/7058327/
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
!!!!!! - для вооруженных формирований ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г..
11.08.2020 08:27 Ответить
дохера букв, кацапчик. Ты не путай хер с пальцем. Ты еще многословно ответь на вопрос чей Крым.
11.08.2020 08:38 Ответить
Крым украинский! По ссылке перейди если лентяй там большими буквами для тебя на твой мучающий тебя вопрос ответ написан выше в моем комментарии.
11.08.2020 08:43 Ответить
та меня ничего не мучает) только вот еле успеваю спамить троллей типа тебя
11.08.2020 08:50 Ответить
11.08.2020 08:54 Ответить
Тоесть не российских войск, не российских наемников а вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. И это не кремлеботство а сами Петины представители в Минске подписались под этим документом.
11.08.2020 08:29 Ответить
Ну ладно! А дальше что?
11.08.2020 08:17 Ответить
Придністров'я №2
11.08.2020 08:22 Ответить
Не дай Бог....Чур,чур мемя...
11.08.2020 08:31 Ответить
увы, к этому ведет наша власть.
11.08.2020 08:40 Ответить
Стратеги бл***ь! По современным учебникам украинской академии генштаба на платном факультете - Гитлер, совершив провокацию в рамках Мюнхенских соглашений захватил Сталинград и пол-СССР. Озабоченный Запад решил таки продать патроны стороне, которая своими голыми ягодицами спровоцировала утреннее тискание ее ягодиц в общей Европейской кухне... Ну не выдержал мужик... Не фиг на общую кухню в понедельник утром ходить без трусов, когда халатик в стирке...
11.08.2020 08:18 Ответить
Гы-гы-гы... Это ***** договорилось с огентом "Буратино", чтобы ВСУ не стреляли, пока бандюки съездят в Белорусь позащищать там руЦкАгАвАрящих. Не стреляют? Так их нет в окопах. Все уехали в Беларусь. Для этого и аэроразведку запретили, чтобы не видно было, что перед ВСУ никого нет. Але!, гавнокомандующий, сейчас самое время двинуть войска вперед и освободить Донецк.
11.08.2020 09:40 Ответить
**
За минулу добу найманці РФ здійснили один провокативний обстріл біля Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3552

..
11.08.2020 12:25 Ответить
Понятное дело не до Украины сейчас, надо с Белорусью разобраться.
Были бы умные руководители, то активизировали бы наступление именно сейчас....
11.08.2020 14:19 Ответить
Не верю! Почему молчит ОБСЕ? Обычно их данные отличаются от официальный примерно в сто раз.
11.08.2020 17:22 Ответить
Не вірю в мир з агресором. Там завжди вовча думка.
12.08.2020 03:37 Ответить
 
 