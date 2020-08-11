За минувшие сутки наемники РФ осуществили один провокационный обстрел возле Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь были нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Красногоровки: "Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника".

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания и подразделения ГФС из состава Объединенных сил.

В рамках досудебного расследования уголовного производства сотрудниками ГФС в Донецкой области проведен ряд обысков на территории области. По их результатам в Мариуполе в местах хранения обнаружены табачные изделия с марками акцизного налога и признаками подделки производства Украины, Беларуси и Молдовы. Всего в ходе проведения мероприятий из незаконного оборота изъято 26 500 пачек табачных изделий на сумму более 1,3 млн грн.