Когда Шмыгаль еще ходил в школу, свободные экономические зоны на Донбассе уже понасоздавали: поинтересовались бы сначала, чем это закончилось, - Гриценко
Правительство должно создавать стабильные и благоприятные условия для предпринимательства, с надежно защищенной собственностью, без рейдерства по всей стране.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Когда Шмыгаль еще ходил в школу, такие "зоны" на Донбассе уже понасоздавали. Должен сначала поинтересоваться, чем это все закончилось, кто на этих "зонах" набил карманы и на сколько мошенники обокрали страну. "Не зоны" Правительство должно создавать - стабильные и благоприятные условия для предпринимательства, с надежно защищенной собственностью, без рейдерства и безбашенных волков / судей. И не на Донбассе только - по всей стране", - заявил Гриценко.
Топ комментарии
+23 Simon Bolivar #452049
показать весь комментарий11.08.2020 08:21 Ответить Ссылка
+15 Привет
показать весь комментарий11.08.2020 08:22 Ответить Ссылка
+10 асфальт
показать весь комментарий11.08.2020 08:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
что - Ахметов плохой олигарх а Коломойский или Левочкин или Григоришин - хорошие?
прикольно.
Та суть не у тому ...
А сказав він усе правильно !
Ще би правильні слова були сприйняті і за ними наступили правильні дії ....
А то майстрів просто красиво поговорити у нас хватає
Шмигаляку на гілляку
або на зону
Всі його клопотання-аби Ахметка ще багатшим був
Пяця у 20014 році замість дій на поверненя Криму
зробив "вільну зону" ото "патріот" шоколадний
Шмигаль явно не ознакомился с мат.частью.
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Статья 1. Статус и территория свободной экономической зоны «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается на территории Автономного региона Донбасс сроком на десять лет, который может быть продлен законом Украины.
На территории СЭЗ «Донбасс» действует специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов управления свободной экономической зоны с государственными органами и органами самоуправления;определение стратегических направлений восстановления народнохозяйственных комплексов развития СЭЗ «Донбасс»;разработка и обеспечение реализации программ экономического восстановления и развития территорий СЭЗ «Донбасс»;организация обустройства территории СЭЗ «Донбасс»;
Верховной Радой Автономного региона Донбасс, мать вашу!
А вот я общался с японским послом и он сказал что когда эти зоны существовали - Япония активно вкладывалась в производство. Как их убрали - инвестиции прекратились.
Что, Левочкину было обидно что Ахметов больше него заработал? ай яй яй.