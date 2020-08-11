РУС
Когда Шмыгаль еще ходил в школу, свободные экономические зоны на Донбассе уже понасоздавали: поинтересовались бы сначала, чем это закончилось, - Гриценко

Правительство должно создавать стабильные и благоприятные условия для предпринимательства, с надежно защищенной собственностью, без рейдерства по всей стране.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда Шмыгаль еще ходил в школу, такие "зоны" на Донбассе уже понасоздавали. Должен сначала поинтересоваться, чем это все закончилось, кто на этих "зонах" набил карманы и на сколько мошенники обокрали страну. "Не зоны" Правительство должно создавать - стабильные и благоприятные условия для предпринимательства, с надежно защищенной собственностью, без рейдерства и безбашенных волков / судей. И не на Донбассе только - по всей стране", - заявил Гриценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассказал про зоны приоритетного развития на Донбассе после деоккупации

Гриценко Анатолий (1408) СЭЗ (38) Донбасс (26966) Шмыгаль Денис (2864)
+23
Ну так Ахметка помнит, как ему хорошо было тогда, вот и приказал Шмыгалю повторить.
11.08.2020 08:21 Ответить
+15
Есть такая примета...если толяно выползло...значит скоро выборы...😃
11.08.2020 08:22 Ответить
+10
Шавка рижого служить тільки своєму господарю,в сраці він бачив решту.
11.08.2020 08:23 Ответить
Ну так Ахметка помнит, как ему хорошо было тогда, вот и приказал Шмыгалю повторить.
11.08.2020 08:21 Ответить
И боря колесников до сих пор по ним страдает
11.08.2020 08:23 Ответить
Борух? Это с вагиной на бороде? Который цукерки конти лепит? Я уж забыл про него
11.08.2020 08:34 Ответить
А зря, боря время не теряет, отжимает землю вокруг Донецка. Собиратель земель херов
11.08.2020 08:46 Ответить
но затихарилась падаль... нигде не показывается. Вот я и поинтересовался...
11.08.2020 09:14 Ответить
Мутные дела любят тишину ))
11.08.2020 09:22 Ответить
а чем плохо Украине если у одного из крупнейших олигархов в стране работают на предприятиях сотни тысяч людей и все они - и люди и предприятия платят налоги и дают зарплаты?
что - Ахметов плохой олигарх а Коломойский или Левочкин или Григоришин - хорошие?
прикольно.
11.08.2020 12:07 Ответить
Есть такая примета...если толяно выползло...значит скоро выборы...😃
показать весь комментарий
11.08.2020 08:22 Ответить
Ставитися до Гриценка можна по різному (напевно правильно -Знову програв )

Та суть не у тому ...
А сказав він усе правильно !
Ще би правильні слова були сприйняті і за ними наступили правильні дії ....
А то майстрів просто красиво поговорити у нас хватає
11.08.2020 12:48 Ответить
Шавка рижого служить тільки своєму господарю,в сраці він бачив решту.
11.08.2020 08:23 Ответить
брехня, шмыгаль в школу не ходил, это не надо чтобы быть премьером
показать весь комментарий
Надо как минимум 8 классов
11.08.2020 08:46 Ответить
👏👏👏👏👏😊
11.08.2020 08:59 Ответить
100%
Шмигаляку на гілляку
або на зону
Всі його клопотання-аби Ахметка ще багатшим був
11.08.2020 08:30 Ответить
У нас теперь вся страна на зоны поделена.
11.08.2020 08:48 Ответить
А спецом для Шмиги потрібно створити ще одну, платину, як тепер камери модні у СІЗО. І якщо він сам цього зараз не встигне, то буде сидіти у звичайній. 😊
показать весь комментарий
Где шмыгАль учился, там я преподавал...
показать весь комментарий
ще одне..
Пяця у 20014 році замість дій на поверненя Криму
зробив "вільну зону" ото "патріот" шоколадний
показать весь комментарий
Мы ещё в этом году не были.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:48 Ответить
11.08.2020 10:24 Ответить
Эта мразота, опять вытащило из нафталина свой хохотальний писок.
11.08.2020 08:38 Ответить
Оценка намерениям правительства справедливая и по существу.
Шмигаль явно не ознакомился с мат.частью.
показать весь комментарий
Там вже і так зона, вільна і іканамічєская одночасно.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:03 Ответить
Все, що робиться в "економіці" україни, носить одну назву - СХЕМИ. Вільна економічна зона будь якій країні - генератор розвитку, а в нас - схема. Будь-який пілотний проект - пошук нових можливостей для розвитку, а в нас - схема. Будь-який кредит - ресурси для розвитку, а в нас - схеми. Еліта безнадійна. Тому що суспільство не хоче жити нормально. Воно безнадійне. Щоразу обирає одне й те ж.
11.08.2020 09:18 Ответить
От тільки Толян забув нагадати, коли ті домбасюрські злодійські СЕЗ повідкривались і коли були закриті. А відкриті вони були масово в 2006-2007 роках урядами Бурятіно Пельменя Євнухурова (читай Ющом-Дрищом) та Віть Пьйордовича Овоча. А закриті ВСІ повністю на початку 2006 року. Дуже добре пам*ятаю, як нєгодовал такий собі олігархічний Союз промишлєнніков і прєдпрініматєлєй на чолі з японським роботом Кінахом. Цікаво, чи живе ще те злодійське падло? Євнухуров недавно мелькав на якомусь телеканалі, ще псує атмосферу гад.
показать весь комментарий
Помилка! Закриті на початку 2008 року.
показать весь комментарий
коли я вже закінчив школу, Гриценко ще здавав екзамени і тягнув на золоту медаль
показать весь комментарий
ЧИТАЙТЕ, МАТЬ ВАШУ!

Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Статья 1. Статус и территория свободной экономической зоны «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается на территории Автономного региона Донбасс сроком на десять лет, который может быть продлен законом Украины.
На территории СЭЗ «Донбасс» действует специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов управления свободной экономической зоны с государственными органами и органами самоуправления;определение стратегических направлений восстановления народнохозяйственных комплексов развития СЭЗ «Донбасс»;разработка и обеспечение реализации программ экономического восстановления и развития территорий СЭЗ «Донбасс»;организация обустройства территории СЭЗ «Донбасс»;

Верховной Радой Автономного региона Донбасс, мать вашу!
11.08.2020 09:40 Ответить
хоч Гриценко ще той фрукт. але тут він правий. Рудий озолотився, Україна втратила мільярди
показать весь комментарий
Между прочим прикрыла эти зоны Тимошенко в первые же месяцы своего премьерства. Донбасская мафия ей это припомнила.
показать весь комментарий
и правильно сделала что припомнила. Донбасс - это Украина. Просто Коломойскому и Левочкину обидно что Ахметов больше их заработал. Только украинцам не надо забывать что Донбасс - тоже Украина. и платил в бюджет страны 20-25% валюты, которой сейчас ой как не хватает, кстати.
показать весь комментарий
Ты видимо хлебал из того же воровского котла. Я правильно понял?
показать весь комментарий
Шмыгаля на зону к параше в гости.
показать весь комментарий
то есть Гриценко обидно что не его дружбаны заработали на этой свободной экономической зоне?
А вот я общался с японским послом и он сказал что когда эти зоны существовали - Япония активно вкладывалась в производство. Как их убрали - инвестиции прекратились.
Что, Левочкину было обидно что Ахметов больше него заработал? ай яй яй.
показать весь комментарий
Куда,куда Япония вкладывала???Можно узнать по подробней. Вот если Япония вкладывала в Китай,так приезжая хоть в Пекин,хоть в Гуанджоу или Шанхай,ну там где я побывал лично,можно было увидеть офисы известных японских компаний и корпораций,которые понаоткрывали в Китае свои заводы по производству авто и электроники.А какие такие заводы и предприятия были открыты на Донбассе?Может я чего то не знаю и не видел,так просветите меня "темного".Ведь на Донбассе я бывал значительно чаще,чем в Китае,а ничего подобного не видел.
показать весь комментарий
какой хороший способ обойти санкции московии.
показать весь комментарий
Этот тупорылый базарный барыга Шмаргаль, Ни хрена не понимает, как и зеленский, и как комуняка и вор Крачук ,ни в экономике, ни в политике!! Болтают на пару разную необдуманную хрень и думают, что они такие умные!! Эй придурки !! до Вас не было придумано и расписано великими экономистами мира!! вам надо только последовательно и ежедневно всё экономические законы воплощать в жизнь!! Только не используйте советские экономические законы, это всё коммунистическая туфта!! И не шатайтесь в разные стороны, как кукла неваляшка, то к ЕС т, к пуйлу х....уйлу!!
показать весь комментарий
Таке враження іноді складається, що зелені не жили в Україні, поки не стали владою. Весь час ''відкривають Америку''.
показать весь комментарий
