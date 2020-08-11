Когда Шмыгаль еще ходил в школу, свободные экономические зоны на Донбассе уже понасоздавали: поинтересовались бы сначала, чем это закончилось, - Гриценко

Правительство должно создавать стабильные и благоприятные условия для предпринимательства, с надежно защищенной собственностью, без рейдерства по всей стране.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда Шмыгаль еще ходил в школу, такие "зоны" на Донбассе уже понасоздавали. Должен сначала поинтересоваться, чем это все закончилось, кто на этих "зонах" набил карманы и на сколько мошенники обокрали страну. "Не зоны" Правительство должно создавать - стабильные и благоприятные условия для предпринимательства, с надежно защищенной собственностью, без рейдерства и безбашенных волков / судей. И не на Донбассе только - по всей стране", - заявил Гриценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассказал про зоны приоритетного развития на Донбассе после деоккупации



