Патрульный полицейский сам заснял на бодикамеру, как берет взятки, - прокуратура Волынской области
Правоохранители сообщили о подозрении в неоднократном получении неправомерной выгоды (ч. 1, ч. 3 ст. 368 УК Украины) работнику Управления патрульной полиции в Волынской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Следствие считает, что 18 марта 2020 г. патрульный на автодороге вблизи села Кременец Рожищенского района останавливал автомобили под предлогом превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств и предлагал водителям за несколько сот гривен не привлекать их к административной ответственности.
Таким образом трое водителей предоставили капралу полиции по 200 гривен и еще один - 300. Все эти факты полицейский сам же зафиксировал на свою бодикамеру.
Продолжается досудебное расследование. Решаются вопросы об избрании полицейскому меры пресечения.
С работы он уже уволен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😂