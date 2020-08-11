Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 20,2 млн, количество жертв - 738,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 августа в мире зарегистрировали 216 297 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4,5 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 20 256 547 случаев инфицирования и 738 937 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 166 192 (+ 569 за сутки), заболевших - 5 251 446 (+ 49 800 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 057 470 инфицированных (+ 21 888 за сутки) и 101 857 (+ 721 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 267 153 человека (+ 53 016 за сутки), количество смертей - 45 353 (+ 887 за сутки).

В России 892 654 заболевших (+ 5 118 за сутки) и 15 001 летальный случай (+ 70 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 563 598 человек (+ 3 739 за сутки), количество смертей - 10 621 (+ 213 за сутки).