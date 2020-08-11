Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак
Помните задержанных в Беларуси "вагнеровцев"? Вжух, и они уже не россияне, а участники спецоперации украинских спецслужб.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.
"За событиями в Беларуси стоят украинцы. Да-да, весь тот протест - наших рук дело. Вот смотрите. Помните задержанных в Беларуси "вагнеровцев"? Вжух, и они уже не россияне, а участники спецоперации украинских спецслужб. Едва не Лукашенко должны были убить. Так говорит российская пропаганда", - рассказал он.
"Из Украины ехали, там хватает майданутых", - говорит уже Лукашенко. Да-да, наши майдановцы ехали шатать ситуацию в Минске. Но их не пустили. Не верите Лукашенко? Так вот вам подтверждение с телеканала Медведчука (да-да, это именно тот из украинских политиков, кто уже поздравил Лукашенко с победой). Вот в эфире медведчуковского телеканала работница сайта "Страна" Светлана Крюкова рассказывает, что летела в Минск, но ее не пустили. Потому что весь самолет - все пассажиры - летели "работать на протест". Говорит Крюкова. И белорусская пропаганда принимает это заявление в сюжет для своего главного телеканала. Потому что - правда. Ну, для официальной белорусской пропаганды", - пояснил журналист.
"Поэтому не удивляйтесь, что на улицах Минска в трениках гуляет Арсений Яценюк. Там где-то и "кровавый пастор" есть. Ну, и без Ющенко очередная "цветная революция" не обойдется. Порошенко на трахторе вот-вот должен подъехать) Все наши - там)))", - иронизирует Братущак.
"Ну, или белорусская и российская пропаганда опять врет. Пытается настроить белорусов против украинского народа. Не первый раз, кстати. И это повод Зеленскому позвонить Лукашенко. Выразить свою обеспокоены разжиганием вражды между двумя народами. И предостеречь от силового захвата власти и введения военной диктатуры. Более того, это должен быть ультиматум. Потому что если украинцы такие крутые, что доросли до реализации сценария государственного переворота в соседней стране, то можем себе позволить) Прилагаю стопкадр из сюжета белорусской пропаганды, где работники "Страна" рассказывают об украинцах, которые летели "работать на протесте", - резюмировал журналист.
9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***, откровенно антиукраинская риторика, явная госизмена и призывы к перевороту для утверждения марионеточной диктатуры мертвччука... еще один Петин пройопп, этот мертвеччук. Не научились украинские прогрессивные перевороты себя защищать
с кремлём.
😂
Их бояться русские, они шумят в Беларуси, а по Донецку ваще разгуливают в открытую и делают провокации.
ВияНуланд!
-ты чего это пес плешивый КГБшный миня кинул на газу и нефти,немцам по пятаку продаешь,а мне по полтиннику...? убью студент Обну\леный
-григорьевич не пыли,видишь Эрдоган и принц Салман мне в дупло заехали па самые Мавзолеи,куда девацца,плати пес плешивый....
https://twitter.com/SiIavpravde
https://twitter.com/SiIavpravde Сила в правде
Ребята на видео говорят Русский ОМОН в Минске!
https://twitter.com/i/status/1292941535118491650 https://twitter.com/i/status/1292941535118491650
А з работницей сайта "Страна" Светланой Крюковой яка "рассказывает," Баканову слабо порозмовляти, а МЗС України слабо звернутись до телеканалу з вимогою спростування ?
Що ЗЄлікі сцим по пяткам, бо за мертвечуком #уйло стоїть ?
Все не поделят одну Хату
То союз хотят построить
Общую валюту замутить
20 лет в сортире крутят
Воду,дрожжи и мозги
Хаты те уже вскипели
Пора испечь гнилые пироги....
Эх колхозные братаны...
Пу и Лу,пора на пенсию...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Жыве Беларусь!
"Чергова спроба ????ського захоплення телеканалу 112 президентом Зеленським"?
Так Зеля все-таки пытается бороться с мертведчуковскими помойками?
Дык у нас во главе спецслужб сейчас пророссийские клоуны из 95-квартала.
Они и в своей стране ничего глобального организовать не могут. Не то чтобы в соседней.
Тоді - інша справа !
А у даній ситуації ...., просто протести проти ...
ай да Ярош! могЁт
"Не удивляйтесь, что на улицах Минска в трениках гуляет Арсений Яценюк. Там где-то и "кровавый пастор" есть. Ну, и без Ющенко очередная "цветная революция" не обойдется. Порошенко на трахторе вот-вот должен подъехать) Все наши - там)))",