Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак

Помните задержанных в Беларуси "вагнеровцев"? Вжух, и они уже не россияне, а участники спецоперации украинских спецслужб.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.

"За событиями в Беларуси стоят украинцы. Да-да, весь тот протест - наших рук дело. Вот смотрите. Помните задержанных в Беларуси "вагнеровцев"? Вжух, и они уже не россияне, а участники спецоперации украинских спецслужб. Едва не Лукашенко должны были убить. Так говорит российская пропаганда", - рассказал он.

"Из Украины ехали, там хватает майданутых", - говорит уже Лукашенко. Да-да, наши майдановцы ехали шатать ситуацию в Минске. Но их не пустили. Не верите Лукашенко? Так вот вам подтверждение с телеканала Медведчука (да-да, это именно тот из украинских политиков, кто уже поздравил Лукашенко с победой). Вот в эфире медведчуковского телеканала работница сайта "Страна" Светлана Крюкова рассказывает, что летела в Минск, но ее не пустили. Потому что весь самолет - все пассажиры - летели "работать на протест". Говорит Крюкова. И белорусская пропаганда принимает это заявление в сюжет для своего главного телеканала. Потому что - правда. Ну, для официальной белорусской пропаганды", - пояснил журналист.

"Поэтому не удивляйтесь, что на улицах Минска в трениках гуляет Арсений Яценюк. Там где-то и "кровавый пастор" есть. Ну, и без Ющенко очередная "цветная революция" не обойдется. Порошенко на трахторе вот-вот должен подъехать) Все наши - там)))", - иронизирует Братущак.

"Ну, или белорусская и российская пропаганда опять врет. Пытается настроить белорусов против украинского народа. Не первый раз, кстати. И это повод Зеленскому позвонить Лукашенко. Выразить свою обеспокоены разжиганием вражды между двумя народами. И предостеречь от силового захвата власти и введения военной диктатуры. Более того, это должен быть ультиматум. Потому что если украинцы такие крутые, что доросли до реализации сценария государственного переворота в соседней стране, то можем себе позволить) Прилагаю стопкадр из сюжета белорусской пропаганды, где работники "Страна" рассказывают об украинцах, которые летели "работать на протесте", - резюмировал журналист.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.