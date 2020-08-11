РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9879 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
13 854 82

Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак

Помните задержанных в Беларуси "вагнеровцев"? Вжух, и они уже не россияне, а участники спецоперации украинских спецслужб.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.

"За событиями в Беларуси стоят украинцы. Да-да, весь тот протест - наших рук дело. Вот смотрите. Помните задержанных в Беларуси "вагнеровцев"? Вжух, и они уже не россияне, а участники спецоперации украинских спецслужб. Едва не Лукашенко должны были убить. Так говорит российская пропаганда", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Второй день протестов в Беларуси: коктейли "Молотова", светошумовые гранаты, стрельба и баррикады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Из Украины ехали, там хватает майданутых", - говорит уже Лукашенко. Да-да, наши майдановцы ехали шатать ситуацию в Минске. Но их не пустили. Не верите Лукашенко? Так вот вам подтверждение с телеканала Медведчука (да-да, это именно тот из украинских политиков, кто уже поздравил Лукашенко с победой). Вот в эфире медведчуковского телеканала работница сайта "Страна" Светлана Крюкова рассказывает, что летела в Минск, но ее не пустили. Потому что весь самолет - все пассажиры - летели "работать на протест". Говорит Крюкова. И белорусская пропаганда принимает это заявление в сюжет для своего главного телеканала. Потому что - правда. Ну, для официальной белорусской пропаганды", - пояснил журналист.

"Поэтому не удивляйтесь, что на улицах Минска в трениках гуляет Арсений Яценюк. Там где-то и "кровавый пастор" есть. Ну, и без Ющенко очередная "цветная революция" не обойдется. Порошенко на трахторе вот-вот должен подъехать) Все наши - там)))", - иронизирует Братущак.

"Ну, или белорусская и российская пропаганда опять врет. Пытается настроить белорусов против украинского народа. Не первый раз, кстати. И это повод Зеленскому позвонить Лукашенко. Выразить свою обеспокоены разжиганием вражды между двумя народами. И предостеречь от силового захвата власти и введения военной диктатуры. Более того, это должен быть ультиматум. Потому что если украинцы такие крутые, что доросли до реализации сценария государственного переворота в соседней стране, то можем себе позволить) Прилагаю стопкадр из сюжета белорусской пропаганды, где работники "Страна" рассказывают об украинцах, которые летели "работать на протесте", - резюмировал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД Беларуси заявило о первом погибшем протестующем в Минске

Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак 01
Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак 02

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Автор: 

Беларусь (8024) выборы (24794) Зеленский Владимир (22050) Лукашенко Александр (3647) пропаганда (3739) россия (97378) Братущак Алексей (56) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Пятая колонна медведчука сполна отрабатывает свой хлеб ,поёт дуэтом
с кремлём.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:44 Ответить
+19
Распятого в трусиках мальчика Коленьку ещё не нашли?)
показать весь комментарий
11.08.2020 08:44 Ответить
+18
Визитки /Яроша уже нашли?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вот чо ванька баканов не обезвреживал терористов . Это он разабатывал спецоперацию по дестабилизации в Беларуси
показать весь комментарий
11.08.2020 08:40 Ответить
Алексей Братущак, хм... Я ему должен и обязан верить?
показать весь комментарий
11.08.2020 09:08 Ответить
Нет... есть распухший правдой канал 112 и зик...
***, откровенно антиукраинская риторика, явная госизмена и призывы к перевороту для утверждения марионеточной диктатуры мертвччука... еще один Петин пройопп, этот мертвеччук. Не научились украинские прогрессивные перевороты себя защищать
показать весь комментарий
11.08.2020 09:25 Ответить
Хм... Я должен верить 112 и зик? Или может я должен верить пятому каналу? Хм, наверное у меня все таки должно быть своё мнение. Но, наверное, демократия такого не приветствует.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:05 Ответить
Хм...
показать весь комментарий
11.08.2020 11:15 Ответить
Визитки /Яроша уже нашли?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:40 Ответить
В Ростове риелторы снова потирают руки?)
показать весь комментарий
11.08.2020 08:41 Ответить
"Простите, а часовню тоже я?"...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:40 Ответить
Баканов, займись этими чертями!
показать весь комментарий
11.08.2020 08:41 Ответить
Весело Братущак глумится над тараканом, задорно и с огоньком. Уважаю
показать весь комментарий
11.08.2020 08:41 Ответить
Та да. Биндеры чей только труба не шатать.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:42 Ответить
а зачем нам это? нам как раз беспорядки в Беларуси не на руку, Лука сукин сын, но это прогнозируемый сукин сын. А вот кому на руку, тут и к бабке ходить не надо. Х.йлу напрямую выгоден этот бардак, что бы повторить украинский сценарий по развалу ближайших соседей
показать весь комментарий
11.08.2020 08:43 Ответить
Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак - Цензор.НЕТ 5517
показать весь комментарий
11.08.2020 09:00 Ответить
Распятого в трусиках мальчика Коленьку ещё не нашли?)
показать весь комментарий
11.08.2020 08:44 Ответить
его в турции звалашылы ))
показать весь комментарий
11.08.2020 08:52 Ответить
Пятая колонна медведчука сполна отрабатывает свой хлеб ,поёт дуэтом
с кремлём.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:44 Ответить
Визитку Яроша еще не нашли? Ждемссс...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:44 Ответить
Я даЖе цуть-цуть загордилси!
😂
показать весь комментарий
11.08.2020 08:45 Ответить
Я тоже. Вот нам в Украине раньше Майданы устраивали мириканцы и прочие жидобандеровцы. А теперь мы доросли, можем сами Майданы в соседних странах делать.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:59 Ответить
ЦРУ, МИ-6 и прочие моссады нервно курят в сторонке и ждут распоряжений о роспуске.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:46 Ответить
Аггга, мальчики в коротких штанишках они..))
показать весь комментарий
11.08.2020 08:57 Ответить
А вы говорите Лука русские танки не пропустит...Пропустит аж бегом,он щас перед кацам не то,что раком станет-он им лесгинку станцует...И ето уже не шутки!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 08:47 Ответить
Угораю с этих Скабеевых Шалавьевых и Сикелевых..... Обнулятера хвалят за Хабаровский Майдан...Типа Путлер вяликий Палканводец...круче Жюкова Джугашвили и прочего советского ДЕРЬМА...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:47 Ответить
Украинские спецслужбы самые крутые на постсоветском пространстве!!!
Их бояться русские, они шумят в Беларуси, а по Донецку ваще разгуливают в открытую и делают провокации.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:48 Ответить
Вот они и нашли повод напасть на Украину.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:48 Ответить
Украинские спецслужбы организовали протесты в Беларуси ? Да кто в это поверит ? Один вид Баканова с отрицательным IQ тому подтверждение.))
показать весь комментарий
11.08.2020 08:49 Ответить
А ни кацам,ни бульбашам доказательств не нужно,главное показать кто паскудит их спокойную,и тихую жизнь...Как показали выборы в Украине "лохтурат"всегда верит тому,кто круче врёт...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:55 Ответить
а они думают не на Баканова, а на других орлов, которые с Порохом еще работали, на Буданова и Кондратюка, ккоторые якобы отчитываются напрямую ЦРУ в обход Баканова и поэтому их недавно повысили))
показать весь комментарий
11.08.2020 09:00 Ответить
А де Зебіли? Розкажіть нам про Пецю і Медведчука?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:50 Ответить
Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак - Цензор.НЕТ 2549
показать весь комментарий
11.08.2020 08:51 Ответить
Спыницься!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 08:52 Ответить
Білоруське село Януки (Вітебська область) активно готується до приїзду Президента України Віктора Януковича, предки якого походять з цього села.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:58 Ответить
Пьяные негры на танках уже у границ, массово ввозится монтажная пена и снегири, готовые к распятию. Подгоняются стада плачущих коров и эпилептических женщин, не выходящих из припадков. Усиленно печатаются визитки Яроша и печеньки "Рошен".
показать весь комментарий
11.08.2020 08:52 Ответить
Позовите Вия Нуланд!
показать весь комментарий
11.08.2020 09:09 Ответить
Вот кого по настоящему бояться надо!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:58 Ответить
Лукаш звонит Путлеру и говорит.....
-ты чего это пес плешивый КГБшный миня кинул на газу и нефти,немцам по пятаку продаешь,а мне по полтиннику...? убью студент Обну\леный
-григорьевич не пыли,видишь Эрдоган и принц Салман мне в дупло заехали па самые Мавзолеи,куда девацца,плати пес плешивый....
показать весь комментарий
11.08.2020 08:54 Ответить
Похоже на хорошо слаженный хор - тут и Путин своего кума с его каналом задействовал, и с Лукой сговорился. Продуманная спецоперация спецслужб России против Украины. Ради чего? А может Рашка создаёт повод, чтобы напасть на Украину?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:56 Ответить
Считаю,что Ваша точка зрения имеет право быть среди основных.Сейчас ситуация такова,что Луку "загоняют" в некие рамки из которых ему не вырваться,учитывая не патологическую тягу к власти...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:02 Ответить
Ось бандери вам ще не те влаштують. Трусіться і гавкайте.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:57 Ответить
https://twitter.com/SiIavpravde
https://twitter.com/SiIavpravde

https://twitter.com/SiIavpravde Сила в правде



Ребята на видео говорят Русский ОМОН в Минске!



https://twitter.com/i/status/1292941535118491650 https://twitter.com/i/status/1292941535118491650
показать весь комментарий
11.08.2020 08:59 Ответить
Говорят что Тихановская уже в Литве
показать весь комментарий
11.08.2020 09:00 Ответить
Это зеркало в котором можно увидеть следующие выборы в Украине.Благодаря Порошенко вы сиогли в последний раз свободно голосовать.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:00 Ответить
Журналист предлагает Зеленскому позвонить Лукашенко и поддержать, ради дружбы народов. Я правильно все понял?
показать весь комментарий
11.08.2020 09:01 Ответить
Пороху постійно дорікали за канали мертвечука, у т.ч. ЗЄля. Але при Пороху вони не несли такої зухвалої (ярой) антиукраїнської пропаганди, тримались берега, в рамках. При ЗЕвладі розпоясались - мертветчук демонстративно їздить в Крим на зустріч з #уйлом, його канали транслюють рашу (кирюху наприклад), всяку антидержавну підарасню (кілєр риг кожара,).
А з работницей сайта "Страна" Светланой Крюковой яка "рассказывает," Баканову слабо порозмовляти, а МЗС України слабо звернутись до телеканалу з вимогою спростування ?
Що ЗЄлікі сцим по пяткам, бо за мертвечуком #уйло стоїть ?
показать весь комментарий
11.08.2020 09:01 Ответить
Ти ба, як старанно "налагоджують" "братерські" стосунки та мир з Україною. Правда ж, зеленський?
показать весь комментарий
11.08.2020 09:03 Ответить
какіх-какіх спецслужб, ізвінітє...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:06 Ответить
Два плешивых акробата
Все не поделят одну Хату
То союз хотят построить
Общую валюту замутить
20 лет в сортире крутят
Воду,дрожжи и мозги
Хаты те уже вскипели
Пора испечь гнилые пироги....
Эх колхозные братаны...
Пу и Лу,пора на пенсию...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:10 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 09:15 Ответить
Это не украинские спецслужбы, а потрошиные потрохоботы.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:20 Ответить
Олежа, расшифруй то дерьмо, которое ты изверг ртом.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:35 Ответить
Потрохоботы разгоняют Майдан в Беларуси и ***** тоже. Но и сами беларусы а как же. А вот кто воспользуется итогами? Вопрос.
показать весь комментарий
14.08.2020 21:09 Ответить
Порохоботам, как раз, выгодно что бы остался бацька, ибо что ждать от кацапской "опозиции" хз. А ты, Олежка, дибил, как я посмотрю.
показать весь комментарий
14.08.2020 21:50 Ответить
Порохоботам может быть Бацька удобней, но хозяину потрохоботов нет. И не обзывайся.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:42 Ответить
Дибилоид, у тебя с логикой бяда, как у всех идиотов. С одной стороны ты утверждаешь что у "порохоботов" есть хозяин, но с другой стороны что у них есть свое мнение, отличное от хозяйского. У тебя от таких противоречий дерьмо в бошке не закипает?
показать весь комментарий
15.08.2020 09:20 Ответить
А десь там на сході України, виборці Медведчука зітхнули з полегшенням, бандерівці і правосекі їдуть не до їх а в Білорусь.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:24 Ответить
Ги, не при цьому керівництві. СБУ не Моссад на такі спецоперації не здатін.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:25 Ответить
Крысы кремлевские кроме ГУЛАГа за 100 лет так ни буя и не построили...,Перестройку повторите БАРАНы одноклеточные...Перестройка два струна,нету денех ни шиша....и это с газом нефтью и Алмазами Якутии..стадо ИДИОТОВ Шарико-Швондеров краснопузых...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:27 Ответить
Лукашенка красиво разыграл антиросийскую карту. Признаюсь я и сам повелся на клоунаду с вагнеровцами. Но главное, что беларусы не повелись.
Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
11.08.2020 09:28 Ответить
Батька китайцев развел на 500 лямов долляров красиво... Сидзиньпин богатый Буратин,заплатит колхознику на развитие бизнеса советского Хлама...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:33 Ответить
Ну а че, украинские спец службы что хотят делают по миру, наша спецслужба всем спецслужбам спецслужба )))
показать весь комментарий
11.08.2020 09:35 Ответить
Урода ушастого Медведчука давно пора подвесить за яйца (если есть) иди за ноги. Вместе с Оксаной Марченко. В идеале - и старика Кабаева с гимнасткой. Как идейного вдохновителя Пуйла Владимировича - Муссолини с Петаччи...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:35 Ответить
Ну, з тими італійськими партизани вчинили гуманно - спочатку розстріляли, а вже потім повісили за ноги. Мертвечук же з своєю самкою і на таку "гуманність" не заслуговує.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:43 Ответить
Словакия выгнала нах... три спецслужбиста РАБссии,очередная паБЕДА плешивого Хмыря....повторили подвиг ФСБшников в Черногории и Греции...стадо баранов одни ПРОВАЛЫ
показать весь комментарий
11.08.2020 09:38 Ответить
Зеленый клоун ездил же к диктатору .и договорились об очередном лохотроне .****** они все
показать весь комментарий
11.08.2020 09:38 Ответить
Якщо б теперішні спецслужби зуміли організувати ці протести в Бульбашії, то це говорило б про їх високий професіоналізм. Але хто ж повірить, що ці пристосуванці є професіоналами?
показать весь комментарий
11.08.2020 09:39 Ответить
Когда откроется Заседание Гаагагского Трибунала по Боингу...Крысы кремлевкие запоют совсем другие ПЕСНИ....Иски потерпевших на миллиарды долларов...Получите порцию па самый МАВЗОЛЕЙ...ублюдки...А следом Польша подаст ИСК по самолету Леха Качинского....Не отмоетесь шакалы...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:43 Ответить
...и погребинский это озвучил на канале "НАШ".."это была операция СБУ под руководством ЦРУ,направленная на свержение Лукашенко..."..Имеем "политОЛУХА",работающего на ФСБ РФ...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:49 Ответить
Михайло Погребинский старый и тупой Мудак работает на КГБ-ФСБ еще в времен Перестройки...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:53 Ответить
Может и ездили но оплачивал наверное Медведчук
показать весь комментарий
11.08.2020 09:57 Ответить
Майдан в Бульбашии организовали Тихановская,ее муж,а так же арестованный глава Белгазпромбанка Бабарико и прочая шелупонь рангом ниже...
показать весь комментарий
11.08.2020 10:00 Ответить
Оу, а что там написано в правом-верхнем углу за объявление?

"Чергова спроба ????ського захоплення телеканалу 112 президентом Зеленським"?

Так Зеля все-таки пытается бороться с мертведчуковскими помойками?
показать весь комментарий
11.08.2020 10:02 Ответить
Все это цирк типа 95 квартал...
показать весь комментарий
11.08.2020 10:03 Ответить
А где Правый сектор, Ярош? Недоработка
показать весь комментарий
11.08.2020 10:07 Ответить
Весь Мир театр а люди в нем АКТЕРЫ../Уильям Шекспир/ а конкретно Андрей Панин в роли Путлера,Голобородько в роли Зеленского,актер Голливуда Дональд Трамп в роли Дона Трампа..
показать весь комментарий
11.08.2020 10:08 Ответить
Блеять! Ржунимагу!
Дык у нас во главе спецслужб сейчас пророссийские клоуны из 95-квартала.
Они и в своей стране ничего глобального организовать не могут. Не то чтобы в соседней.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:16 Ответить
Мировому сообществу,а тем более Украине всякие протестные акции в московии и Беларуси и нахрен не нужны, по той простой причине что никакая помощь не будет действенной покуда сами народы не захотят свободы, а не перераспределения благ.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:22 Ответить
Був би хороший потенційний національний білоруський Лідер ...

Тоді - інша справа !
А у даній ситуації ...., просто протести проти ...
показать весь комментарий
11.08.2020 13:13 Ответить
Зєля! Ордєн Баканаву!
показать весь комментарий
11.08.2020 10:41 Ответить
в хабаровске бендеровцы, и в минске
ай да Ярош! могЁт
показать весь комментарий
11.08.2020 10:42 Ответить
Кто тут топил за Луку,наелись, это только начало подлости для Украины со стороны этой мрази.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:52 Ответить
ПРОРОЧЕСТВО:
"Не удивляйтесь, что на улицах Минска в трениках гуляет Арсений Яценюк. Там где-то и "кровавый пастор" есть. Ну, и без Ющенко очередная "цветная революция" не обойдется. Порошенко на трахторе вот-вот должен подъехать) Все наши - там)))",
показать весь комментарий
11.08.2020 12:29 Ответить
ага и вагнеровцев прислали.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:05 Ответить
 
 