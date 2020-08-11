Трамп намерен провести саммит G7 после выборов и пригласить на него Путина
Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит "Большой семерки" в ноябре, после президентских выборов в США. Он добавил, что пригласил бы на встречу президента России Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.
"Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина. - Ред.) на встречу. Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют "Большую семерку". И кое-кто уже согласился принять участие", - заявил Трамп.
Во время брифинга американского президента неподалеку от Белого дома произошла стрельба, поэтому Трамп прервал пресс-конференцию и покинул помещение вместе с охраной.
Позже Трамп снова вернулся к журналистам и сообщил, что нападавший был ранен и доставлен в больницу.
В конце мая Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" с конца июня минимум на сентябрь 2020 года.
Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. С тех пор сообщество существует как "Большая семерка". В нее входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
Фуйло Трамп Лукашенко Додон Назарбаєв Ким Сунь Хунь та Сяопін
Г(овнюков)7
Он такими заявами даёт мэседж Путину:
"Помоги выиграть выборы и я верну тебя в G7"
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
Он сейчас занят внедрением на Ближний Восток.
Э!
Вы не оценили красоту прикола - пригласить Путина на Г7 мальчиком за дверью постоять!
Трапп має намір провести саміт G7 після виборів і запросити на нього Путіна ( )(уйла). Видно Трапп хоче повернути свого кореша )(уйла і поговорити з ним,і напевно про исторічну Аляску. Так спочатку треба йому кремлівському холую виграти вибори призидента США .... А такому як він явному кацапська агенту американський народ ніколи не дасть довіри бути гарантом США. Так що саміті G7 точно не буде фашиста )(уйла і швидше за все не буде і його вірного другана кремлівської затички Траппа.
TRUMP2020!
Такое впечатление, что люди так далеко просто не помнят. Совсем недавно было - "кто угодно, только не Порошенко", теперь им мешает жить президент станы, которая является нашим главным союзником. Любой кто предлагает проанализировать не только слова, но и дела - автоматически записывается в агенты кремля.