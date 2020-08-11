Трамп намерен провести саммит G7 после выборов и пригласить на него Путина

Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит "Большой семерки" в ноябре, после президентских выборов в США. Он добавил, что пригласил бы на встречу президента России Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

"Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина. - Ред.) на встречу. Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют "Большую семерку". И кое-кто уже согласился принять участие", - заявил Трамп.

Во время брифинга американского президента неподалеку от Белого дома произошла стрельба, поэтому Трамп прервал пресс-конференцию и покинул помещение вместе с охраной.

Позже Трамп снова вернулся к журналистам и сообщил, что нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России нет шансов вернуться в G7, пока существует проблема Крыма и Донбасса, - Маас

В конце мая Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" с конца июня минимум на сентябрь 2020 года.

Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. С тех пор сообщество существует как "Большая семерка". В нее входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.