Новости
Трамп намерен провести саммит G7 после выборов и пригласить на него Путина

Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит "Большой семерки" в ноябре, после президентских выборов в США. Он добавил, что пригласил бы на встречу президента России Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

"Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина. - Ред.) на встречу. Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют "Большую семерку". И кое-кто уже согласился принять участие", - заявил Трамп.

Во время брифинга американского президента неподалеку от Белого дома произошла стрельба, поэтому Трамп прервал пресс-конференцию и покинул помещение вместе с охраной.

Позже Трамп снова вернулся к журналистам и сообщил, что нападавший был ранен и доставлен в больницу.

В конце мая Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" с конца июня минимум на сентябрь 2020 года.

Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. С тех пор сообщество существует как "Большая семерка". В нее входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

+20
Складывается стойкое впечатление, что мир населён исключительно идиотами...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:53 Ответить
+17
ты их сначала выиграй ,а потом приглашай кого хочешь
показать весь комментарий
11.08.2020 08:47 Ответить
+8
что и требовалось доказать, путин управляет трампом, скорей всего доплачивает за это
показать весь комментарий
11.08.2020 08:48 Ответить
ты их сначала выиграй ,а потом приглашай кого хочешь
показать весь комментарий
11.08.2020 08:47 Ответить
все равно хад решил пригласить )(уйла, даже если проиграет)).. как бы на свой прощальный бенефис тогда, ведь Трамп остается в Белом Доме до 20 января в любов случае
показать весь комментарий
11.08.2020 08:54 Ответить
Выборы выиграй сначала дурень, или будешь как лукашенко амеров мочить, ведь выборы выиграет друг Украины - Джо Байден!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 08:48 Ответить
что и требовалось доказать, путин управляет трампом, скорей всего доплачивает за это
показать весь комментарий
11.08.2020 08:48 Ответить
Да нет там говорят что когда Трамп был в России его там старпомила участница конкурса красоты и есть говорят видосик! Думаю похожий видосик у Путина есть и про Зеленского!
показать весь комментарий
11.08.2020 09:18 Ответить
Да Трампу до ж... видосики! Присядет он за отмывание денег тамбовских, солнцевских и т.д., при активном участии ..уйла... Для того и держит ху...ло Кумарина живым до сих пор, хотя мог бы прихлопнуть, как неудобного свидетеля....
показать весь комментарий
11.08.2020 10:09 Ответить
Складывается стойкое впечатление, что мир населён исключительно идиотами...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:53 Ответить
Ещё хуже - педофил ,некрофил ,комсомолка и два 🤡🤢👨‍🦰🤡 дегенерата!
показать весь комментарий
11.08.2020 08:59 Ответить
А кто второй дегенерат?
показать весь комментарий
11.08.2020 10:10 Ответить
Трампопон пригласит Путина на Гуантанамо в соседнюю с его камеру, только Вован туда не поедет, поблагодарив за приглашение.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:53 Ответить
В оральный кабинет лучче пригласи..
показать весь комментарий
11.08.2020 08:54 Ответить
егеж..у ростові проведеш
Фуйло Трамп Лукашенко Додон Назарбаєв Ким Сунь Хунь та Сяопін
Г(овнюков)7
показать весь комментарий
11.08.2020 08:54 Ответить
Шансы у Трампа на переизбрание почти как у Лукашенки....
показать весь комментарий
11.08.2020 08:55 Ответить
А Хомячка из КНДР он не хочет пригласить?
показать весь комментарий
11.08.2020 09:01 Ответить
Трамп не идиот.
Он такими заявами даёт мэседж Путину:
"Помоги выиграть выборы и я верну тебя в G7"
показать весь комментарий
11.08.2020 09:01 Ответить
Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:05 Ответить
************.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:01 Ответить
Шоб ***** опытом обху..тьфу...обнуления пааделился??
показать весь комментарий
11.08.2020 09:03 Ответить
Да, и лукашенко пригласи.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:04 Ответить
после выборов рыжего дурака ждет судебный процесс и отсидка.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:05 Ответить
Жду комментариев от российских троллей під жовто-блакитними стяжками : почему путину с Трампом обязательно надо встретиться на Саммите и по душам поговорить, а иначе это а-та-та... секретный план против Украины.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:05 Ответить
дно
показать весь комментарий
11.08.2020 09:09 Ответить
***** не поедет в качестве гостя.
Он сейчас занят внедрением на Ближний Восток.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:18 Ответить
Який стосунок має раша до сімки найрозвинутіших країн світу? Що нашинкована ядерним хламом? Є клуб ядерних держав, ось на тій платформі нехай і тусуються, скільки забажають. А нічого сунутися туди, де ніякого стосунку не маєш.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:22 Ответить
Послп выборов, ты сможешь ***** только в свою камеру в гуантанамо пригласить.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:23 Ответить
Э!
Э!
Вы не оценили красоту прикола - пригласить Путина на Г7 мальчиком за дверью постоять!
показать весь комментарий
11.08.2020 09:26 Ответить
хто би міг подумати років 10 назад що Америкою буде правити таке лайно....
показать весь комментарий
11.08.2020 09:28 Ответить
Грузины, например. После агрессии РФ в Грузии, Клинтон привезла Лаврову кнопку "перезагрузка", чтобы, как ни в чём не бывало, продолжать отношения с ****** - типа, произошло досадное недоразумение, которое не помешает "дружбе".
показать весь комментарий
11.08.2020 09:50 Ответить
Рыжий козел. Подпуйловный на всю голову...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:29 Ответить
Ога, и G7 будет состоять из *****, елбасы, бацьки, Викторфедороча,, МадурЫ, Ына и тебя рыжего дурака. А пройдет мероприятие в Ростове.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:31 Ответить
Ага, пусть еще пару раз такое заявление сделает, чтоб свой рейтинг опустить до нуля. Он вроде как и не понимает, что американцы на слово путин-друг реагируют хреновенько.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:30 Ответить
ага, пора легитимизировать обнуленного всея руси
показать весь комментарий
11.08.2020 10:34 Ответить
Ничего иного, просто бизнес.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:36 Ответить
-
Трапп має намір провести саміт G7 після виборів і запросити на нього Путіна ( )(уйла). Видно Трапп хоче повернути свого кореша )(уйла і поговорити з ним,і напевно про исторічну Аляску. Так спочатку треба йому кремлівському холую виграти вибори призидента США .... А такому як він явному кацапська агенту американський народ ніколи не дасть довіри бути гарантом США. Так що саміті G7 точно не буде фашиста )(уйла і швидше за все не буде і його вірного другана кремлівської затички Траппа.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:26 Ответить
Тепер точно не виграє. А вигравший вибори Байден накаже привести терориста № 1 ху@ла на саміт в клітці.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:39 Ответить
После выборов он разве что путлерка в баню со шлюхами пригласит.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:49 Ответить
Кто вам Джавелины дал и другую военную помощь поставляет на 250-300млн в год? кто? обама или байден? или хиллари? н с чего вы взяли что маразматик байден ваш друг?

TRUMP2020!
показать весь комментарий
11.08.2020 12:34 Ответить
Тут хорошо подходит -"дурень думкою багатіе"
Такое впечатление, что люди так далеко просто не помнят. Совсем недавно было - "кто угодно, только не Порошенко", теперь им мешает жить президент станы, которая является нашим главным союзником. Любой кто предлагает проанализировать не только слова, но и дела - автоматически записывается в агенты кремля.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
это уё таким образом собирает голоса кремлеголовых, думаю не поможет.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:04 Ответить
Все никак не уймется баран,со своим Пуйлом!!!...
показать весь комментарий
11.08.2020 20:42 Ответить
Дайош новый формат международного общения - G2= Трамп- Путин (ТРУП)!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 21:26 Ответить
 
 