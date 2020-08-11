Число инфицированных COVID-19 на Львовщине превысило 11,1 тыс. человек, за сутки - 161 новый случай

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 161 новый случай заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 11 142 человек, 309 человек умерли, 2 949 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1325 ПЦР-тестов, из них 161 - положительный. Среди них львовян - 59.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.