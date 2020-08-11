За сутки в Украине COVID-19 выявили у 66 детей и 75 медработников, всего у 5 779 детей и 9 335 медиков, - Степанов
За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 266 человек.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 158 человек, из них 66 детей и 75 медработников. Были госпитализированы 266 человек. Зафиксированы 29 летальных случаев. Выздоровели 575 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 83 116 человек, из них 5 779 детей и 9 335 медработников. За минувшие сутки всего были сделаны 32 412 тестов, из них 16 127 методом ПЦР и 16 275 методом ИФА", - рассказал Степанов.
