Байден - Лукашенко: Аресты граждан и попытки заткнуть рот наблюдателям – не действия политика, уверенного в победе

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден поддержал участников протестных акций в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в понедельник на сайте Medium, передает Цензор.НЕТ.

"После систематических репрессий в течение последних 26 лет при авторитарном режиме президента Александра Лукашенко народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны", - отметил Байден, подчеркнув, что во время состоявшихся в Беларуси выборов имели место фальсификации и люди, требуют точного подсчета голосов.

Байден пишет, что режим Лукашенко отключил доступ в Интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям.

"Это не действия политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливых выборах. Но благодаря отважным гражданам - журналистам, активистам и обычным людям, документировавшим эти экстраординарные события, - мы знаем правду о нападениях на демократию, совершаемых режимом", - отмечает кандидат в президенты США.

"Я поддерживают тех, кто призывает к освобождению всех политических заключенных. Я призываю Лукашенко уважать права участников протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", - заявил Байден.

Читайте также: Протестующие в Беларуси объявили общенациональную забастовку: Требуют признать Тихановскую президентом, освободить политзаключенных и провести новые выборы

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Байден Джо (2801) Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) протест (5906) Тихановская Светлана (390)
Лука програв. Те саме станеться і з фуйлом.
11.08.2020 09:35 Ответить
малоймовірно. в рашке живьот бидло-скот який звик на колєнях стоять усе життя... де-де, а на параші такі процеси не можливі...
11.08.2020 09:37 Ответить
Судя по всему , не быть Коле наследным прынцем .
Такая династия накрылась ...
11.08.2020 09:42 Ответить
Лука програв. Те саме станеться і з фуйлом.
11.08.2020 09:35 Ответить
малоймовірно. в рашке живьот бидло-скот який звик на колєнях стоять усе життя... де-де, а на параші такі процеси не можливі...
11.08.2020 09:37 Ответить
Кстати, а где выступления луки в стиле "Страну мы им не отдадим"?Тоже в бункере отсиживается небось?
11.08.2020 09:36 Ответить
Судя по всему , не быть Коле наследным прынцем .
Такая династия накрылась ...
11.08.2020 09:42 Ответить
коля улетел, иначе зачем самолет гоняли?
11.08.2020 10:31 Ответить
Кучма молодец, сумел отдать власть без крови. Но и протесты в 2004 году были умные и огромные, полмиллиона на Майдане частенько колоссилось. Рада разделилась и по сути взяла на себя функции баланса власти в Украине. А что в Беларуси: скопище агрессивных молодых людей, пидбуренных росс пропагандной и агентами Кремля, без организационной структуры, без внятных целей на будущее, просто вот они злые на Лукашенко и хотят его мочить. Это путь к кровавому и позорному проигрышу. Это коллективный инфантилизм и самолюбование а не Революция.
11.08.2020 09:44 Ответить
Может и так .
Но всё подготовил и создал все условия сам Лука .
Отсутствие оппозиции и контроля со стороны народа , отсутствие баланса ветвей власти , отсутствие внятной идеологии , постоянное подкручивание гаек - вот и результат .
11.08.2020 09:52 Ответить
на вранье ничего долго не устоит, это как неисправный автомобиль
11.08.2020 10:32 Ответить
Чё? Вон россия с 17-го года стоит.
11.08.2020 13:20 Ответить
якого століття? з 1717-го року?
11.08.2020 14:36 Ответить
лопла расея в 91-м, и вторично сдуется со всеми скрепами
12.08.2020 12:11 Ответить
Ради прикола, надо будет посмотреть какие демонстрации будут в США после победы Байдена. После победы Трампа демонстрации были шикарные, и не один месяц.
11.08.2020 10:01 Ответить
так вербуйте эту новую пуйловскую подстилку ,чтоб посцать без вас боялась, а не без пуйла-мне лично не надо ,чтоб кацапы пошли на нас со стороны Беларуси, как свинособаки и рассчитывают
11.08.2020 10:02 Ответить
это действия младшего брата
11.08.2020 10:30 Ответить
Байден, который из прошлой власти, поддерживает всяких негодяев, пытающихся проводить государственный переворот. Наверно лучший вариант для США это Трамп.
Псевдооппозиция перешла всякие границы. Избиратели разгромно их не поддержали. Что им еще надо, чтобы они поняли свое место и успокоились. Они никто. Народ на них плюнул. Но они нагло пытаются сделать насильственный государственный переворот.

На сайте собралась какая-то шантрапа, помогающая шантрапе что на улице в попытках проводить гос переворот в Беларуси.
11.08.2020 10:58 Ответить
 
 