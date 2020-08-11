Байден - Лукашенко: Аресты граждан и попытки заткнуть рот наблюдателям – не действия политика, уверенного в победе
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден поддержал участников протестных акций в Беларуси.
Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в понедельник на сайте Medium, передает Цензор.НЕТ.
"После систематических репрессий в течение последних 26 лет при авторитарном режиме президента Александра Лукашенко народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны", - отметил Байден, подчеркнув, что во время состоявшихся в Беларуси выборов имели место фальсификации и люди, требуют точного подсчета голосов.
Байден пишет, что режим Лукашенко отключил доступ в Интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям.
"Это не действия политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливых выборах. Но благодаря отважным гражданам - журналистам, активистам и обычным людям, документировавшим эти экстраординарные события, - мы знаем правду о нападениях на демократию, совершаемых режимом", - отмечает кандидат в президенты США.
"Я поддерживают тех, кто призывает к освобождению всех политических заключенных. Я призываю Лукашенко уважать права участников протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", - заявил Байден.
9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Такая династия накрылась ...
Но всё подготовил и создал все условия сам Лука .
Отсутствие оппозиции и контроля со стороны народа , отсутствие баланса ветвей власти , отсутствие внятной идеологии , постоянное подкручивание гаек - вот и результат .
Псевдооппозиция перешла всякие границы. Избиратели разгромно их не поддержали. Что им еще надо, чтобы они поняли свое место и успокоились. Они никто. Народ на них плюнул. Но они нагло пытаются сделать насильственный государственный переворот.
На сайте собралась какая-то шантрапа, помогающая шантрапе что на улице в попытках проводить гос переворот в Беларуси.