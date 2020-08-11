РУС
"ЕС" требует от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам разворовывания средств "ПриватБанка", обеспечить расследование и возврат средств

"ЕС" требует от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам разворовывания средств "ПриватБанка", обеспечить расследование и возврат средств

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки от имени Правительства США официально обвинило бывших владельцев "ПриватБанка" в масштабных хищениях средств клиентов этого учреждения и отмывании их в разных странах мира.

Об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"В ряде мировых СМИ справедливо акцентировано внимание на прямой связи Игоря Коломойского и Владимира Зеленского. Украинская власть делает тем временем вид, что якобы не замечает международного скандала, связанного с заявлением Минюста США. Но замять его уже не получится - слишком большой резонанс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": The Washington Post: Коломойский в США обвиняется в отмывании миллиардов, выведенных из "ПриватБанка". ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД

"Европейская Солидарность" требует от Президента Украины, Генерального прокурора Украины, НАБУ, НАПК и Госфинмониторинга:

  • пойти на полное и всеобъемлющее сотрудничество с американской системой правосудия в части ее обвинений в адрес Коломойского и его сообщников;
  • начать диалог с американской стороной с целью возвращения незаконно выведенных из "ПриватБанка" финансовых ресурсов, которые должны компенсировать расходы государства на защиту клиентов "ПриватБанка" от последствий мошеннических действий бывших его частных владельцев;
  • возбудить уголовные производства против Коломойского по эпизодам, которые касаются фактов финансовых махинаций, выявленных американским правосудием;
  • раскрыть и нейтрализовать весь преступный спрут агентов влияния Коломойского в Офисе Президента, Кабинете Министров, судебной системе и правоохранительных органах, фракциях парламента, политических партиях, которые обещают "будущее" за счет более чем сомнительного происхождения средств Коломойского;
  • гарантировать независимость деятельности Национального банка Украины и отказ от политического преследования, начатого в угоду Коломойскому против тех, кто спас средства десятков миллионов вкладчиков, обеспечив национализации "ПриватБанка";
  • создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции и общества за расследованием самого масштабного в истории Украины мошенничества с активами "ПриватБанка"

Необходимость создания такой комиссии очевидна ввиду того, что Владимир Зеленский в силу зависимости от Коломойского и конфликта интересов заинтересован в блокировании расследования деятельности Коломойского.

До избрания Президентом Зеленский был младшим бизнес партнером Коломойского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post

Зеленский лично - фигурант одного из скандалов, связанных с выводом средств "ПриватБанка". В частности, в феврале 2019 г. была обнародована информация о том, что в течение 2012-2016 годов более миллиарда гривен средств вкладчиков "ПриватБанка" вывели на счета студии "Квартал 95".

На выборах Президента в 2019 году Зеленский победил именно благодаря поддержке медиаресурсов Коломойского. А так называемое монобольшинство является по сути коалицией Зеленского и Коломойского", - говорится в заявлении "ЕС".

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Коломойский Игорь (1801) США (27966) Приватбанк (837) Европейская Солидарность (1077)
Так зеленский сооучастник аферы с разгарблением приватбанка коломойским. Какую оценку этот моральный урод может дать?!
вау! шо делать?
за самое вьімечко
Так а где ссылка на якобы распространенные факты в США разворовывания Коломойским? Есть ссылка на заявление партии ЕС, которое ни на что не опирается.
Мне очень хочется узнать кого именно обокрал Коломойский, чьи именно деньги он выводил, и кто эти деньги ему запихивал в Приват с 2014-по 2016 года!
Вот ссылка.

Ukrainian who made appearance in Trump impeachment saga accused by U.S. of stealing, laundering billions.

https://www.washingtonpost.com/national-security/justice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us/2020/08/06/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html?fbclid=IwAR2zYN-aNZK0dWiQ-G2kV1jpJkgyreqyAxXCxo6_Mq9jc9S8UeHCpbvr3cI
лайкерам своим тоже передай, пусть читают, некоторые из них тут неоднократно корчили из себя знатоков английского языка.
Столько вопросов? Сейчас начнутся поломки мозгов.
Кацапская крыса
А я думала, ты Вика. А оно, вот как получается, ты кацапская крыса под прокси
Ты снова тут, латентный дырявый ишак? Думал хоть под такими новостями чернь ЗЕбильная73 не найдется что кукарекать! И на тебе!))))Вас мразей хлопнул пархатый с дружком клоуном, из бюджета моими деньгами покрыли дыру, а вы бараны и тут под сомнение берете!
Читайте статью в "Вашингтон пост".
Если поймете что написано, не будет глупых вопросов.
Этого мелкого ЗЕленого ЧМО ЗЕянелоха, который мнит из себя ***********, вместе с Коломойским на нары за разграбление Привата.
Пепики, каждый баран отвечает за свои яйца, как только будет официально объявлено, будет дана оценка Нацбанка и президента
В ЕС только от пети могут требовать
Э, нет, моль! С зебени буду требовать Я! Как вкладчица банка. И такие же, как я. А еще те люди, которые заплатили за их делишки, даже не будучи вкладчиками Привата.
Вот прям интересно, куда ж оно с'*вацца будет от америкосов, если из Украины успеет живым выпхацца ...Ась?
Ты бот. Ты не можешь ничего требовать
От бота слышу.)))
Предлагаю Владимиру Александровичу заключить сделку с американским следствием. За это срок , возможно, уменьшат. Пусть рассказывает всё, что знает про аферы Каломойского. Пусть называет все свои фирмы - прокладки, все схемы по выводу денег в офшоры....
А де ДБР, НАБУ, Генпрокурорша, СБУ, нацжони, швабода та інші кричуни???
Де єврозвиздюки: Лещенко, Наєм, Соболєв, Шабунін, Записок,Семенченко та інші? Чи це вам не мародерство і не бариги, які вкрали 5,5 млрд доларів людських грошей і вивели в овшори через цей банк і Беню більше 200 млрд.доларів?
Надо их палкой потыкать. Может они уже сдохли?!)
""ЕС" требует от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам разворовывания средств "ПриватБанка", обеспечить расследование и возврат средств" - грабят гады - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
Уже забыли про записи разговоров где вроде гонтарева предупреждала и говорила выводить деньги? Это всё афера гос чиновников, преступный сговор. Кстати при порохе. Бабки вывели, а из бюджета возместили вкладчикам, круто "поработали", сволочи! Как страна может развиваться, процветать если у власти воры и негодяи, причём все годы так называемой независимости?!!!! Независимость им нужна была чтобы безнаказанно грабить, а лохторат, нищающий, должен быть сыт исключительно лозунгами и "национальными идеями"
Светлана! У вас аквафреш відклеівся.
Я знала, що ця ватниця із-за парєбріка вєщаєт. Від вас завжди кацапсіною смердить.
+100500
Мдя..... Обвинения выдвигают США, а власть при которой происходило воровство требует... Это какой-то сюр...)
Где вас ЗЕбилов размножают?
В мае 2014 Национальным банком Украины начато диагностическое обследование 15 крупнейших по размеру активов банков Украины. В период 2015-2016 гг. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НБУ проводил диагностику 60 крупнейших банков страны, на которые в совокупности приходилось 97% банковского сектора Украины. Диагностическое обследование банков осуществлялось https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 независимыми аудиторскими фирмами . Оно включало оценку качества активов, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83 достаточности (адекватности) регулятивного капитала с целью определения необходимых объемов докапитализации банков. В декабре 2016 : «Инспекционные проверки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НБУ обнаружили недостачу капитала https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB " ПриватБанка " .

18 декабря 2016 г..Кабинет Министров Украины информирует о переходе ПАО https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB «ПриватБанк» в стопроцентную собственность государства и принимает соответствующее решение https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-%D0%BA%D0%BC%D1%83-96 [96]
Да уж точно не среди карликов))
подозреваю, что размножают вас путем надрачивания в банку из под килек в томате, с последующим оплодотворением в анальном проходе, во время просмотра сериалов Скоты Лакей Урода и шоу Быдло95.
охренеть…
Деньги скомуниздили Беня с кокаиновый ишаком, а виновата всё равно предыдущая власть.
Как скажешь)
ох как тяжело зеботам под такими новостями что то мычать)
дальше мысли, что стырили деньги при Пете не дошли еще?)
вас как почитать так это Петя и Гонтарева стырили деньги, а не беня+зе.
а ведь весь адекватный мир знает, что Гонтарева нашла факт воровства, а Петя наехал на беню, из-за чего тот смылся со страны, а против него в итоге при Пете открыли дела в высшем суде Лондона. И да, так сложилось что из-за этого он даже из Швейцарии в Израиль перебрался вынужденно, а британцы арестовали активы бени и ведут судебный процесс с иском в 3 млрд дол в пользу государственного Приват.
а вы и дальше мычите про "злого" Пороха и "доброго" зебеню)
Поэтому мычишь ты))
сходи в зеленые группы на ФБ зарядись творческим позитивом или шо.
креатива уже ноль у вас)
по скидке вас там набирают оптом или как?)
я понимаю твою обиду - тебя задело слово "мычишь", ведь большинство безмозглых ЗЕлупососов, вроде тебя, кудахчут.
Те представители вашей быдлопопуляции, что мычат и блеют, уже входят в высшую прослойку избирателей Зеленского, и даже могут быть причислены по интеллекту к среднему рогатому скоту.
все следователи заняты. не мешайте "работать".
этот трусливый сцыкун Зеленский никогда не пойдёт против своего папика Коломойского!!
А мне из всего бла-бла-бла от ПЕСов понравилось только одно: - "...создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции". И Юльков надо в эту комиссию побольше. Тогда они и Коломойского перетрусят, и выведут на чистую воду клерков из МВФ и Петей-лер-рожковых-смолиёв за "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации", за "...вопрос национализации Приватбанка как одно из условий получения Украиной финансовой помощи".
И ... всех за граты! А Юльке потом США дадут очередные миллионы откупного...
ты опять приём таблеток пропустило? Снова из смирительной рубашки развязалось и пробралось к компьютеру в кабинете дежурного психиатра?
прикольно, когда каломойша сядет а рядом с ним зеленая шмаркля)))
Какую оценку, деньги с Приватбанка также выводились через Зеленского.
«Неразрешимые проблемы одного из главных украинских олигархов с американским правосудием, о которых мы уже писали сегодня, являются настоящим подарком судьбы для президента Зеленского, если бы он думал о спасении своего государства от надвигающегося краха. Сбежать из Украины Коломойский никуда не может, потому что тут же будет выдан в США, где ему светит минимум 150 лет тюрьмы. Властям Украины достаточно запереть его на неделю в общую камеру Лукьяновского СИЗО, и он отдаст все, что нажито непосильным трудом, в госбюджет. Это гораздо больше, чем те гроши, которые на унизительных и кабальных условиях выделяет МВФ. Но нам кажется, что Зеленский не решится. Потому что никакой пиар не превратит ручную болонку в вожака волчьей стаи»

(Д.Ковалев).
разворовывали-то при потужнейшем.
разворовывали-то при многих президентах, а вот за наглую жирную маланскую задницу взяли как раз при Порошенко (уголовные дела против банды Коломойского, иски в суды, в т.ч. и международные, сотрудничество ГПУ с ФБР и Минюстом США)… Или Беня при Порошенко сбрился в Швейцарию и Израиль, и сидел там как мышь под веником, просто так?

ЗЕлупососы, в попытках оправдать и отбелить преступника Коломойского с его младшими подельниками типа Зеленского, вы просто смешны и убоги.
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
ты кондитерский зелупосос, в попытках оправдать и отбелить преступника пирожника с его младшими подельниками типа медвдчука, ты просто смешной и убогий.
.
Между Пе и Кол был личный конфликт, хорошо Кол его наказал. Пе больше не президент, продут с позорным счётом актёру. Вот это унижение.
здорово у тебя подгорает. Смотри, жопу на пополам не разорви, защищая Коломойского

По поводу "ты кондитерский зелупосос" - не неси бред. Я за Зеленского не голосовал, поэтому к вашей популяции зелупососов отношения иметь не могу. Я понятно объясняю, безмозглое желудкоголовое недоразумение?
прекрасно ты снова само себе исключительно о себе написало.
это же не , а ты защищаешь каломойского разрывая свою свою ждорво подгоревшую жопу пополам.
я не несу бред.
ты несешь бред, кондитерский зепупосос, все кто пишет тут против Зе - все зелупососы.
да, ты понятно сам себе всё объясняешь, и не я, а ты безмозглое желудкоголовое недоразумение?
всё, я тебя запросто победил, ты слабоумный лузер.
какой же ты убогий и тупой...
Отвечать в стиле "сам дурак" - это уровень волнистого попугая, а не избирателя Зеленского, которым ты, без сомнения являешься. Сужу по глупости и общей репообразности твоей грамматически никчемной писанины.

Кстати. Нелепо выглядит, когда подобное тебе генетическое уродство, оскорбляющее самим своим существованием эволюционную теорию и обладающее интеллектом кольчатого червя, самодовольно пытается давать оценку окружающим тебя порохоботам. Т.е. людям, находящимся выше тебя во всех возможных отношениях.

Поэтому займись привычным быдло-досугом: просмотром "Сватов", сосанием дешевого пиваса и лузганием семок, сидя на кортанах. И помни - твоё ротовое отверстие предназначено для сосания и других манипуляций, связанных с твоим питанием. А не для плевков собственным дерьмом в окружающих.
я снова заранее победил. уже 4:0. всухую, ты лузер.
некогда мне читать тебя, кацапского конфетного зелупососа.
я только знаю, что ты написал самовнушение для себя самого:
на вот прочти его себе о себе: ДШ какой же ты убогий и тупой...Отвечать в стиле "сам дурак" - это уровень волнистого попугая, а не избирателя Зеленского, которым ты, без сомнения являешься. Сужу по глупости и общей репообразности твоей грамматически никчемной писанины.

Кстати. Нелепо выглядит, когда подобное тебе генетическое уродство, оскорбляющее самим своим существованием эволюционную теорию и обладающее интеллектом кольчатого червя, самодовольно пытается давать оценку окружающим тебя порохоботам. Т.е. людям, находящимся выше тебя во всех возможных отношениях.

Поэтому займись привычным быдло-досугом: просмотром "Сватов", сосанием дешевого пиваса и лузганием семок, сидя на кортанах. И помни - твоё ротовое отверстие предназначено для сосания и других манипуляций, связанных с твоим питанием. А не для плевков собственным дерьмом в окружающих."
Беги админу стучать.
Борьба за место у корыта.
