"ЕС" требует от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам разворовывания средств "ПриватБанка", обеспечить расследование и возврат средств
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки от имени Правительства США официально обвинило бывших владельцев "ПриватБанка" в масштабных хищениях средств клиентов этого учреждения и отмывании их в разных странах мира.
Об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.
"В ряде мировых СМИ справедливо акцентировано внимание на прямой связи Игоря Коломойского и Владимира Зеленского. Украинская власть делает тем временем вид, что якобы не замечает международного скандала, связанного с заявлением Минюста США. Но замять его уже не получится - слишком большой резонанс.
"Европейская Солидарность" требует от Президента Украины, Генерального прокурора Украины, НАБУ, НАПК и Госфинмониторинга:
- пойти на полное и всеобъемлющее сотрудничество с американской системой правосудия в части ее обвинений в адрес Коломойского и его сообщников;
- начать диалог с американской стороной с целью возвращения незаконно выведенных из "ПриватБанка" финансовых ресурсов, которые должны компенсировать расходы государства на защиту клиентов "ПриватБанка" от последствий мошеннических действий бывших его частных владельцев;
- возбудить уголовные производства против Коломойского по эпизодам, которые касаются фактов финансовых махинаций, выявленных американским правосудием;
- раскрыть и нейтрализовать весь преступный спрут агентов влияния Коломойского в Офисе Президента, Кабинете Министров, судебной системе и правоохранительных органах, фракциях парламента, политических партиях, которые обещают "будущее" за счет более чем сомнительного происхождения средств Коломойского;
- гарантировать независимость деятельности Национального банка Украины и отказ от политического преследования, начатого в угоду Коломойскому против тех, кто спас средства десятков миллионов вкладчиков, обеспечив национализации "ПриватБанка";
- создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции и общества за расследованием самого масштабного в истории Украины мошенничества с активами "ПриватБанка"
Необходимость создания такой комиссии очевидна ввиду того, что Владимир Зеленский в силу зависимости от Коломойского и конфликта интересов заинтересован в блокировании расследования деятельности Коломойского.
До избрания Президентом Зеленский был младшим бизнес партнером Коломойского.
Зеленский лично - фигурант одного из скандалов, связанных с выводом средств "ПриватБанка". В частности, в феврале 2019 г. была обнародована информация о том, что в течение 2012-2016 годов более миллиарда гривен средств вкладчиков "ПриватБанка" вывели на счета студии "Квартал 95".
На выборах Президента в 2019 году Зеленский победил именно благодаря поддержке медиаресурсов Коломойского. А так называемое монобольшинство является по сути коалицией Зеленского и Коломойского", - говорится в заявлении "ЕС".
