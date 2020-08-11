Большинство жителей оккупированных территорий не привлекут к ответственности после деоккупации, - Кориневич

Глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что большинство жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания. По его словам, им не стоит бояться прихода украинской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина.

Он пояснил, что в концепции деоккупации не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто - наказан.

"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", - отметил глава группы.

При этом в концепции, по его словам, четко и однозначно указано, что никакая амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления и нарушение международного гуманитарного права.

"Наша концепция – это не о всеобщем прощении", – подчеркнул Кориневич.

По его словам, концепция предусматривает также люстрацию лиц, занимавших топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или занимавшихся организацией сепаратистских референдумов.

Это значит, что после прихода украинской власти на эти территории коллаборанты определенное время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти.

Напомним, по итогам обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в ходе заседания Трехсторонней контактной группы не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, поскольку РФ требует убрать из нее упоминание о реинтеграции переселенцев.