Большинство жителей оккупированных территорий не привлекут к ответственности после деоккупации, - Кориневич
Глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что большинство жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания. По его словам, им не стоит бояться прихода украинской власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина.
Он пояснил, что в концепции деоккупации не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто - наказан.
"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", - отметил глава группы.
При этом в концепции, по его словам, четко и однозначно указано, что никакая амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления и нарушение международного гуманитарного права.
"Наша концепция – это не о всеобщем прощении", – подчеркнул Кориневич.
По его словам, концепция предусматривает также люстрацию лиц, занимавших топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или занимавшихся организацией сепаратистских референдумов.
Это значит, что после прихода украинской власти на эти территории коллаборанты определенное время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти.
Напомним, по итогам обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в ходе заседания Трехсторонней контактной группы не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, поскольку РФ требует убрать из нее упоминание о реинтеграции переселенцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не соромся.
Ти про що мову вів?
Про про киримли.
https://chas.cv.ua/ukrnet/38930-specgrupa-smert-abo-hto-rozstrlyuvav-bukovincv.html
Від редакції. Звертаємо увагу на прізвища та адреси катів. Всі вони - росіяни, вихідці з російської глибинки. Розстрілювали українців, румунів, поляків та людей інших національностей не тільки з ідейних переконань. А й за гроші. Адже їм давали премії до 1 травня та 7 листопада. Хто більше розстріляв, тому й вищу премію…
А ви казали, що вони - наші брати. Ні, вони - наші катюги.
1. Трапіцин Григорій Олексійович, 1900 р.н., уродженець с.Баричі Куменського району Кіровської області, член Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) - ВКП(б) з 1926 року, в НКВД з 1926 року, начальник комендантського відділення, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1937 року;
2. Бєляєв Федір Олександрович, 1912 р.н., уродженець с.Леоново Чебсарского району Вологодської області, кандидат у члени ВКП(б) з 1942 року, в НКВД з 1942 року, помічник коменданта, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1942 року;
3. Васільєв Михайло Васильович, 1913 р.н., с. Ручьї, Ашевського району Калінінської області, член ВЛКСМ з 1939 року, в НКВД з 1937 року, черговий бюро пропусків, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1944 року;
4. Сметанін Михайло Іванович, 1914 р.н., уродженець с. Марі Малмиж Малмижського району Кіровської області, член ВЛКСМ з 1938 року, в НКВД з 1938 року, старший по корпусу, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1942 року;
5. Степанов Павло Іванович, 1900 р.н., уродженець с. Долгая Єткульського району Челябінської області, член ВКП(б) з 1930 року, в НКВД з 1939 року, старший вахтер, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1939 року;
6. Михайлов Микола Кузьміч, 1910 р.н., уродженець м.Куйбишевск Амурського Краю ДСК, кандидат у члени ВКП(б) з 1943 року, в НКВД з 1930 року, шофер, був задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1930 по 1934 роки.»
А она уже идёт?
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
Учитель, який розказує школярам , про «звєрства бандеровскіх укров» ?
Медсестра, яка асистувала хірургу, коли він кастрував українського полоненого? Чи вирізав кістки у морпіха Ярослава Журавля?
Не повинні?
А хто ж тоді повинні?
Тех , кто не успеет убежать - развесить на кипарисах в качестве напоминания .
А привлекать не нужно ...
Крым наша страна удержать не в состоянии , а вот Бомбас этим придуркам из Киева могут и всучить , для восстановления и в качестве Приднестровья-2 .
Но и Параше Крым вряд ли достанется , скорее всего его приберёт Турция , в среднесрочной переспективе .
А вот турки им покажут , как мусульманскую родину нужно любить ...
В шахту, вниз головой, без парашюта.
Кстати - шахт в Даунбассе хватит. Для всей быдломассы.
А потом забетонировать - и строить Украину...
этих зебаранов надо гнать пинками в зад. иначе эта правящая зеленая мразота на пару с зажопенцами мертвечука и рабиновича сделает украинцев вечными терпилами. будут с наших налогов выплачивать компенсации
"пострадавшей "даунбасне от действий украинской армии. зескот надо отправлять на
лужайки жевать травку сцаной тряпкой)))
уже 16-ть лет
Просто еще добавится своих.
Слава свидомым.