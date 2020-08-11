За месяц количество людей, госпитализированных с COVID-19, выросло на 1,6 тыс. человек, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что за последний месяц в Украине стало на 1 636 госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 больше.

об этом он сообщил в ходе брифинга в Минздраве.

"Сегодня утром в стационарных отделениях, то есть госпитализированы, 5 549 человек. Если взять цифру, которая была месяц назад, 11 июля, – то (было) 3 913 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в больницах и лечатся от COVID-19. И это количество увеличивается каждый день.

Уже третий день подряд больницы Львовской области заполнены более чем на 50%. Мы начали разворачивать "вторую волну" больниц", - сообщил он.

По словам Степанова, в больницах "второй волны" предусмотрено около 10 тысяч коек.

"Но мы должны понимать, что сколько бы мы не предусмотрели, есть определенный предел. Поэтому у нас это вызывает беспокойство. Поэтому мы говорим о напряженной ситуации с развитием COVOD-19", - отметил глава Минздрава.

