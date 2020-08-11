РУС
СБУ разоблачила схему "Укрбуда" на миллионы гривен при строительстве ядерных объектов в зоне ЧАЭС

Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в сделке были задействованы ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЗАО "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда". В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

Проверка СБУ показала, что "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 млн гривен государственных средств.

Материалы проверки СБУ передала в Антимонопольный комитет.

Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 млн гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года. Продолжается проверка.

Читайте также: "Укрбуд" подал в суд на компании, которые достраивают жилье его обманутым инвесторам

СБУ (20452) Зона отчуждения (280) Укрбуд (56)
Топ комментарии
+2
Где конфискация вкраденных средств.
11.08.2020 10:09 Ответить
11.08.2020 10:09 Ответить
об этих *разоблачениях* писали все кому не лень еще год назад
11.08.2020 10:11 Ответить
"Разоблачают" каждый день ! А вот дальше.....Кто слышал о суровых приговорах ,возврате наворованного в казну ? Что-то не ладно в нашем королевстве.
11.08.2020 10:13 Ответить
Суды - слабое звено Украины.
11.08.2020 10:14 Ответить
"СБУ проверяет торги ..." Пипец! А у меня бабушки во дворе незаконно торгуют помидорами. СБУ, срочно проверьте! Упс, сорян, херню спорол. Бабушек же обилетить не получиться ...
11.08.2020 10:22 Ответить
Укрбуд- рассадник коррупции
11.08.2020 10:36 Ответить
Укрбуд давно разогнали.
11.08.2020 10:50 Ответить
Краще починати давати інформацію про засуджених, яких викрила СБУ. А то ми бачимо, як в місті Миколаїв вилучили олію і скільки писалося про корупцію і контрабанду і де вона та олія і справа? А так по всій Україні.
11.08.2020 10:43 Ответить
САЛЬНИК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ.. ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,Бородавко Михайло Вікторович..Лесков Артем Володимирович.. усі "сваі люді".. так що нема чому дивуватися
11.08.2020 12:46 Ответить
 
 