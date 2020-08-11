С 2015 года по программе "Тебя ждут дома" добровольно сдались 390 наемников РФ, - СБУ
С 2015 года Украине добровольно сдались 390 наемников РФ.
Об этом на запрос РБК-Украина сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Программа Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" начата в августе 2015 года. Воспользовавшись этой программой, наемники РФ из ОРДЛО могли сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности. На запрос в СБУ сообщили, что за пять лет программой воспользовались только 390 наемников РФ", - пишет издание.
