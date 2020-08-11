РУС
С 2015 года по программе "Тебя ждут дома" добровольно сдались 390 наемников РФ, - СБУ

С 2015 года Украине добровольно сдались 390 наемников РФ.

Об этом на запрос РБК-Украина сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Программа Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" начата в августе 2015 года. Воспользовавшись этой программой, наемники РФ из ОРДЛО могли сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности. На запрос в СБУ сообщили, что за пять лет программой воспользовались только 390 наемников РФ", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против более чем 100 иностранцев открыты уголовные производства за участие в войне на Донбассе

Это фигня надо быстрее ров с кракадилами делать польза будет поверте ...Крокодилы не геи пусть с ними по понятиям базарят
11.08.2020 10:09 Ответить
Капець скільки найманців РФ на блокпостах з дрючками проти танків стояло...
11.08.2020 10:10 Ответить
И это теперь им зарплаты, пенсии, выплаты и главное, анонимно, лиц ведь никто не видел? Повоевал, не получилось, обратно вернулся - нормальная схема. Может их в Советский Союз отправить, дешевле будет?
11.08.2020 10:25 Ответить
 
 