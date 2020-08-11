РУС
В Украине вторую волну коронавируса ожидали в октябре-ноябре, но идет стремительный рост количества больных, - Степанов

В Украине вторая волна коронавируса ожидалась в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода, - Степанов

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - заявил он.

А сейчас у нас что - развлекалочка?
На графики посмотрите - эпидемия идёт по нарастающей с весны, практически без спадов.
11.08.2020 10:23 Ответить
а что делает минздрав и правительство, степанов талдічит одно итоже, маски , мойте руки, а кто носит маски? посмотрите на улицы, в супермарк
тах вообще, руками без перчаток перебирают фрукты и овощи, авакову дали 2,4 млрд а что они делают? одна говорильня, я уж не говорю сколько стоит сделать тест, если есть подозрение, что ты переболел, кстати показали хотя бы что делается в больницах, может это нас приводило всех в чувство
11.08.2020 11:17 Ответить
Запуганных коронафобов может привести в чувство только ношение скафандров.
11.08.2020 14:53 Ответить
 
 