В Украине вторую волну коронавируса ожидали в октябре-ноябре, но идет стремительный рост количества больных, - Степанов

В Украине вторая волна коронавируса ожидалась в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - заявил он.