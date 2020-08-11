3 220 5
В Украине вторую волну коронавируса ожидали в октябре-ноябре, но идет стремительный рост количества больных, - Степанов
В Украине вторая волна коронавируса ожидалась в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.
"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - заявил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На графики посмотрите - эпидемия идёт по нарастающей с весны, практически без спадов.
тах вообще, руками без перчаток перебирают фрукты и овощи, авакову дали 2,4 млрд а что они делают? одна говорильня, я уж не говорю сколько стоит сделать тест, если есть подозрение, что ты переболел, кстати показали хотя бы что делается в больницах, может это нас приводило всех в чувство