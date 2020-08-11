За сутки в Киеве выявили 123 новых случая COVID-19, среди заболевших 12 детей и четверо медиков, - Кличко

За минувшие сутки еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус, 12 из них - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

Также Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Вместе с тем, выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Деснянском - 17 и в Днепровском районе - 15 случаев.



